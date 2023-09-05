Пока электрическая революция в мире транспорта продолжает набирать обороты, американская компания Litheli делает шаг в будущее, представив свою новую электрическую грузовую платформу W1 Pro. Это инновационное устройство, работающее от аккумуляторов, предназначено для упрощения транспортировки грузов во время кемпинга или на дачном участке.

Модель W1 Pro отличается вместительностью до 60 кг и складной конструкцией с объемом грузового пространства до 200 литров. 8-дюймовые колеса в сочетании с мощным 500-ваттным электродвигателем позволяют с легкостью преодолевать уклоны до 10 градусов. Управление скоростью перемещения осуществляется через поворотное колесо на рукоятке, позволяя двигаться со скоростью от 0,6 до 1,3 м/с.

Одним из ключевых преимуществ является использование сменных аккумуляторов стандарта Litheli 20 В, что делает эксплуатацию платформы удобной и экономичной.

На данный момент Litheli активно собирает средства для производства W1 Pro на платформе indiegogo.com. Прототип уже был продемонстрирован публике на ряде выставок, где вызвал интерес и положительные отзывы.

Ожидается, что новинка Litheli W1 Pro станет настоящим прорывом в мире компактных грузовых решений для активного отдыха и домашних нужд.