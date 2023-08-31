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Lenovo готовится к выходу на рынок портативных игровых устройств с новым продуктом, названным Legion Go. Согласно последним утечкам, устройство будет стоить $799, что делает его одним из самых дорогих в своем классе.
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Характеристики Lenovo Legion Go включают:
- Процессор AMD Ryzen Z1 Extreme с встроенной графикой RDNA 3.
- 16 ГБ оперативной памяти.
- SSD-накопитель на 1 Тб.
- 8,8-дюймовый IPS QHD+ дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц.
- Аккумулятор емкостью 49,2 Втч.
Устройство будет работать на операционной системе Windows 11, и Microsoft уже дала понять о возможной реализации функции быстрого возобновления игры.
С точки зрения дизайна, Lenovo Legion Go напоминает сочетание Nintendo Switch и Steam Deck, причем у него будут съемные контроллеры, один из которых оснащен сенсорной панелью. С весом в 854 грамма при подключенных контроллерах, устройство обещает быть компактным и удобным для переноски.