NXTPAPER — это технология TCL, которая призвана сделать картинку на IPS-дисплеях близкой к чтению бумажных изданий. Вчера компания представила свои первые смартфоны с такими дисплеями





Хорошие новости прозвучали на грандиозной презентации компании TCL: она представила новейшие смартфоны NxtPaper, оснащенные инновационной технологией, способствующей защите зрения. Значимое объявление было распространено через портал GSMArena.

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Один из впечатляющих смартфонов, TCL 40 NxtPaper, оснащен ЖК-экраном диагональю 6,78 дюйма и обновляемой частотой в 90 Гц. Предоставляя FHD+ разрешение и соотношение сторон 20,5:9, данный аппарат обладает уникальным режимом электронной книги. Он обеспечивает отображение пользовательского интерфейса в оттенках серого, для более комфортного чтения. Дополнительно, возможность использования смартфона в роли блокнота предоставляется благодаря специальному чехлу со стилусом T-Pen.

Сердцем этого смартфона стал чипсет Helio G88, сопровождаемый 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 8 ГБ виртуальной памяти) и 256 ГБ постоянной памяти. Дополнительный слот microSD доступен, дополняя двойной слот для SIM-карт.

Интригующий аспект представляет тройная камера: основной модуль на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 5 МП и макромодуль на 2 МП. Фронтальная камера с сенсором на 32 МП также является заметной чертой. Основные камеры способны записывать видео в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Смартфон также включает стереодинамики с DTS 3D Boom Sound и разъем для наушников 3,5 мм. Его аккумулятор вмещает 5010 мАч и поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Производитель утверждает, что для достижения 50% заряда требуется всего полчаса, а полная зарядка занимает 100 минут.

Второй смартфон, TCL 40 NxtPaper 5G, также заботится о комфорте глаз и поддерживает 5G-связь. Этот аппарат имеет более компактный дисплей в 6,6 дюймов с HD+ разрешением и обновляемой частотой в 90 Гц.

Чипсет Dimensity 6020 работает с 6 ГБ оперативной памяти (и 6 ГБ виртуальной) и 256 ГБ внутренней памяти. Присутствует двойной слот для карт, допускающий использование двух SIM-карт или одной SIM-карты и одной карты microSD.

Оба смартфона предлагают Android 13 и пользовательский интерфейс NxtPaper "из коробки". Обновления ОС и патчи безопасности будут доступны как минимум в течение двух лет. TCL 40 NxtPaper стоимостью 200 евро и 5G-версия за 250 евро скоро появятся в продаже, ориентировочно в октябре.