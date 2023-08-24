Представлен ноутбук с встроенной гарнитурой - лэптоп-матрешка
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Китайская компания Metaphyuni Computers порадовала поклонников технологий уникальным продуктом - ноутбуком с встроенной гарнитурой. Это решение позволяет избежать необходимости покупать отдельные наушники и держать их в порядке, так как они уже интегрированы в корпус ноутбука.
Новый ноутбук оборудован специальными отсеками над тачпадом, где размещаются беспроводные наушники. В этих отсеках наушники не только хранятся, но и заряжаются. После извлечения они автоматически подключаются к ноутбуку. Однако для использования с другой техникой потребуется переподключение.
Это решение призвано облегчить жизнь тем, кто часто использует голосовые сообщения или просматривает видеоролики. Теперь нет необходимости подключать наушники - достаточно извлечь их из отсеков и начать слушать. Также это удобно в людных местах для просмотра фильмов или видеообщения, а также предотвращает потерю наушников.
Новинка была продемонстрирована на выставке Intel 2023 в Китае. На данный момент подробности о начинке ноутбука и наушников остаются не раскрытыми. Ожидается, что продукт будет доступен для заказа к концу текущего года. Стоит отметить, что Metaphyuni Computers ориентируется на китайский рынок, поэтому прямо купить этот ноутбук за пределами Китая может быть сложно.
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