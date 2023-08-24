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Инновационный домашний бармен Barsys 360 предлагает разнообразие напитков без хлопот

Умный бармен у вас дома. Представлен гаджет для веселья и теперь вам не придется вспоминать рецепты любимых напитков
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Бренд Barsys представил свою новую модель умного бармена, вдохновившую всех любителей коктейлей и веселья. Оновленный дизайн устройства, названного Barsys 360, делает его более привлекательным и позволяет разместить его в любой комнате вашего дома. Этот гаджет способен приготовить более тысячи разнообразных напитков, в зависимости от имеющихся ингредиентов, и даже сам выберет подходящий рецепт.

Barsys 360 обладает способностью одновременно наливать до шести видов жидкостей, после чего вы можете добавить воду, фрукты или лед вручную - это устройство не выполняет эту часть. Приложение, разработанное компанией, включает огромный выбор коктейлей из разных стран мира, и Barsys 360 автоматически выберет те, которые сочетаются с имеющимися ингредиентами. В случае отсутствия нужных ингредиентов, устройство самостоятельно создаст новый напиток на основе имеющихся продуктов.

Размеры устройства компактные - всего 43x43 см, и весит оно менее 5 кг. Стоимость Barsys 360 составляет около 500 долларов США, и его уже можно приобрести на официальном сайте производителя. Компания также предлагает другую версию умного бармена, Barsys 2.0+, который выглядит более впечатляюще, но может быть менее удобным для домашнего использования. На верхней части корпуса у этой модели размещаются до шести бутылок с ингредиентами, а стакан перемещается под каждую из них во время наливания жидкостей.

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