AMD готовится к выпуску новой видеокарты Radeon RX 6750 GRE. Этот продукт представляет собой графический процессор нового поколения, анонсированный спустя три года после дебюта серии Radeon RX 6000.

AMD готовит к выпуску свою новую видеокарту - Radeon RX 6750 GRE. Источником данной информации стало сообщение на Weibo, которое было позже удалено. В сообщении говорится, что новая видеокарта будет продаваться по цене 299 долларов, при этом её производительность сопоставима с видеокартой RTX 4060 Ti от Nvidia, которая стоит 399 долларов.

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Спецификации новой видеокарты пока не раскрываются. Однако отмечается, что 6750 GRE может быть "усилена" в сравнении с текущей моделью Radeon RX 6750 XT. Это контрастирует с единственной ранее выпущенной картой серии GRE от AMD - 7900 GRE, которая оказалась менее мощной по сравнению с другими моделями RX 7900.

Существует предположение, что 6750 GRE может быть основана на графическом процессоре Navi 21, который ранее использовался в более мощных моделях, таких как RX 6800. Это может предполагать наличие у новой модели более широкой 256-битной шины памяти и 16 ГБ видеопамяти, в отличие от 192-битной шины и 12 ГБ у 6750 XT.

Важно также отметить, что ранее модель 7900 GRE была доступна для покупки только в Китае, в то время как в других странах эта видеокарта могла быть обнаружена только в готовых системах. Поэтому еще предстоит выяснить, в каких странах будет продаваться новинка от AMD.

С учетом грядущего выпуска новых графических процессоров серии RX 7000, таких, как 7700 XT и 7800 XT, и возможного разрыва в ценовой категории между ними и текущей моделью RX 7600, новая 6750 GRE может стать привлекательным вариантом для тех, кто ищет баланс между производительностью и ценой.