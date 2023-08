Игра The First Descendant от Nexon будет первой, поддерживающей технологию Samsung HDR10 Plus Gaming

Компания Samsung Electronics и разработчик игр Nexon анонсировали выход новой игры - The First Descendant. Этот шутер от третьего лица, официально представленный в 2021 году, обещает стать первой игрой, поддерживающей стандарт HDR10 Plus Gaming на игровых мониторах Samsung. Бета-тестирование игры начнется 19 сентября.

Технология HDR10 Plus Gaming предоставляет играм способность автоматически настраивать яркость и цвета в соответствии с характеристиками подключенных мониторов или телевизоров. Это улучшает передачу цветов и повышает детализацию как в светлых, так и в темных областях изображения. Подобная технология уже используется на приставке Sony PS5 совместно с определенными телевизорами Sony Bravia.

Однако на данном этапе анонса не уточняется, на каких именно платформах будет доступна поддержка HDR10 Plus Gaming для игры The First Descendant. Однако предположительно подразумевается, что это будет относиться к ПК, а не к консолям, так как ни Sony, ни Microsoft пока не объявили о поддержке данного формата на своих платформах. Напомним, что Nvidia ранее анонсировала добавление поддержки HDR10 Plus Gaming на видеокартах RTX 16-й серии в ноябре 2022 года.

Технология HDR10 Plus Gaming будет доступна на игровых мониторах Samsung Odyssey, а также на определенных телевизорах Amazon, Panasonic, TCL и Vizio.

Стоит отметить, что помимо HDR10 Plus, игра The First Descendant также будет поддерживать технологию масштабирования DLSS 3, что было подтверждено ранее компанией Nvidia.