Ученые из Перми разработали инновационную систему, основанную на искусственном интеллекте, способную анализировать звуки, издаваемые пчелами в улье

Исследователи из Перми успешно разработали инновационную систему дистанционной диагностики пчел, основанную на применении искусственного интеллекта. Проект, названный "Правильное пчеловодство", впервые демонстрирует способность нейронных сетей анализировать звуковые сигналы, издаваемые пчелами, для определения их здоровья и поведения.

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Основой системы является анализ звучания, издаваемого пчелиным семейством в улье. Используя нейронные сети, искусственный интеллект распознает уникальные акустические характеристики, связанные с разнообразными состояниями улья и поведением пчел. В исследованиях подтверждено, что шум в улье содержит ценную информацию о состоянии гнезда пчел.

Ученые из Перми сосредотачивают свои усилия на создании системы дистанционной диагностики, способной распознавать различные аспекты пчелиной активности. Она обладает способностью выявлять начало роения, контролировать этапы развития пчелиной матки и обнаруживать болезни среди пчел. Этот инновационный подход обещает значительно облегчить жизнь пчеловодов, позволяя им принимать информированные решения и эффективно бороться с возникающими проблемами.

Основатель проекта "Правильное пчеловодство" - Николай Окулов, известный предприниматель в сфере технологий, объединил команду экспертов с богатым опытом в разработке сложных устройств. Для поддержки и расширения проекта команда получила грант от Фонда содействия инновациям и стала резидентом наукограда Иннополис.

С целью дальнейшего совершенствования системы и обучения искусственного интеллекта, ученые запустили краудфандинговую кампанию на Boomstarter.ru. Пчеловоды со всей России приглашаются принять участие, записывая звуки своих пчел на пасеках. Эти данные позволят нейросети обогатить свои знания и улучшить точность диагностики.

Новая технология обещает революционизировать пчеловодство, обеспечивая более точное и оперативное мониторинг состояния пчел и позволяя пчеловодам принимать меры для сохранения этих неоценимых опылителей природы.