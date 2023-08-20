Немецкая компания Urwahn представила новый электровелосипед Strassenfalke. Особенность модели — рама, изготовленная методом 3D-печати

Немецкая компания Urwahn внедрила инновационные технологии в новый электровелосипед Strassenfalke. Отличительной особенностью является его рама без подседельной трубы, целиком изготовленная методом 3D-печати из стали.

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Strassenfalke оснащен системой электропривода MAHLE ebikemotion — X35. Эта система включает в себя заднюю мотор-втулку с крутящим моментом 40 Н*м и встроенный аккумулятор мощностью 250 Вт. Полное время зарядки аккумулятора составляет 4 часа, обеспечивая дальность движения от 60 до 80 км, хотя максимальная дальность может достигать примерно 100 км. Велосипед предлагает три режима электропомощи: Eco, Urban и Sport, а с помощью приложения Smart Bike пользователи могут дополнительно настроить режим работы двигателя.

Для тех, кто ищет дополнительную автономность, предлагается дополнительный аккумулятор мощностью 203 Вт*ч, который устанавливается в отсек для бутылки с водой и позволяет увеличить дальность поездки на 60 км.

Комплектация велосипеда включает в себя групсет Sram Force AXS eTap и гидравлические дисковые тормоза Shimano GRX 600. Велосипед использует шины Continental GP 5000S 28-622.

Для повышения безопасности и удобства в использовании, Strassenfalke оснащен встроенной противоугонной системой, а также передним и задним фонарями, соответствующими стандарту StVZO.

Стартовая цена электровелосипеда установлена в размере 7 999 евро. Вариант Strassenfalke без электропривода доступен за 6 999 евро, а дополнительный аккумулятор приобретается отдельно за 599 евро. Велосипед предлагается в размерах рамы от XS до XL, при общем весе 13,4 кг и максимальной нагрузкой до 120 кг.