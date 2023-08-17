Расскажи нашим, не поверят - некоторые спали на полу из-за долгих смен и все такое

В недавнем подкасте The Verge бывшие сотрудники Tesla поделились своим опытом работы на автомобильном заводе в периоды, которые основатель компании Илон Маск назвал "производственным адом". Рассказы работников раскрыли непростые условия, с которыми они сталкивались во время длительных смен.

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Карлос Габриэль, бывший сотрудник Tesla, который работал в компании в 2020 году, рассказал, что он видел множество коллег, которые вынуждены были спать на заводском полу из-за длительных 12-часовых смен. "Я видел много людей, спящих на полу. Людей, работающих 10-12 часов в день, шесть, семь дней в неделю", поделился Габриэль.

Некоторые сотрудники рассказали о случаях обезвоживания и потери сознания из-за интенсивного труда. Денис Дюран, бывший работник Tesla с 2014 года, описал случай, когда один из коллег упал и начал терять сознание от обезвоживания. Однако, несмотря на сложную ситуацию, некоторых рабочих попросили продолжать работу.

Помимо этого, рассказывая о своем опыте работы на заводе, Дюран упомянул даже случаи экстремальных событий, таких как пожары и несчастные случаи. Работники также высказались о том, что на них оказывалось давление продолжать работу даже в экстремальных ситуациях. Они описывали, что помимо физических трудностей, они сталкивались с эмоциональными и психологическими вызовами.