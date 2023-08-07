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Японские энергокомпании перепрофилируют АЭС в хранилище ядерного топлива

Японские компании Chugoku Electric и Kansai Electric создают совместное хранилище отработанного ядерного топлива.
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Японские энергетические гиганты, компании Chugoku Electric Power Company и Kansai Electric Power Company, объявили о своих планах на создание совместного временного хранилища для отработанного ядерного топлива. Этот амбициозный проект получил название "Каминосеки" по имени города в префектуре Ямагучи, где планируется его реализация.

Территория, выбранная для строительства, весьма интересна своей историей. Изначально она принадлежит компании Chugoku и была предназначена для создания новой атомной электростанции. Однако после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году, планы по ее строительству были приостановлены.

Проект строительства АЭС на этом месте был весьма масштабным. В декабре 2009 года Chugoku подала заявку на разрешение строительства двух мощных реакторов на воде под давлением суммарной мощностью 2746 МВт. Эти амбициозные планы, однако, были пересмотрены после трагедии в Фукусиме.

Теперь на этой территории предполагается создание временного хранилища для отработанного ядерного топлива. Это решение было принято после того, как стало ясно, что вторая компания-участница проекта, Kansai Electric Power Company, столкнулась с проблемой переполненности своих бассейнов для хранения отработанного топлива.

Взаимовыгодное сотрудничество между двумя компаниями включает в себя проведение всестороннего исследования участка, включая анализ научной литературы, геологическую оценку местности и бурение. Работы начнутся сразу после завершения подготовительного этапа и ожидается, что займут около полугода.

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В будущем, на основе результатов исследований, будет разработан конкретный план по использованию данного участка. Самым главным преимуществом такого подхода является не только решение проблемы с хранением отработанного ядерного топлива, но и способность сделать это на выгодных условиях для обеих сторон, с учетом экономической эффективности и масштабов предполагаемого объекта.

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