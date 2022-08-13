Сегодня я расскажу, как правильно майнить Raptoreum (RTM)

Выбор кошелька:

Самый лучший вариант - Raptoreum Core, с помощью него можно на 100% управлять своими монетами. Скачать его можно по ссылке: Гитхаб.

Что бы в нём создать кошелёк нажмите Получить .

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Потом запросить платёж и вам будет выдан номер кошелька для получешия монет.

Выбор майнера:

Самый стабильный и надёжный - cpuminer-gr-avx2 от WyvernTKC, но можете использовать и xmrig.

Настойка cpuminer-gr:

С начало его можно скачать по ссылке: Гитхаб.

После скачивания и распаковки у вас будет файл config.json, его можно открыть блокнотом или вордпадом, но я буду использовать Sublime Text 4

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В свойствах url и url-backup пишите пул, я рекомендую flockpool.com - stratum+tcps://eu.flockpool.com:5555 и stratum+tcps://us-west.flockpool.com:5555 .

В свойствах pass пишите свой пароль, а в user свой кошелёк.

После запуска у вас появится файл tune_config, на его автоматическую настройку уйдёт ~ 2-3 часа и после его настройки начнётся майнинг на пуле.

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Для майнинга соло нажмите в кошельке кнопку помощь в ней консоль отладки, в консоле пропишите setgenerate true "число ядер без ковычек"