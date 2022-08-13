Как майнить Raptoreum (RTM) и какие лучше покупать процессоры для его майнинга
Сегодня я расскажу, как правильно майнить Raptoreum (RTM)
Выбор кошелька:
Самый лучший вариант - Raptoreum Core, с помощью него можно на 100% управлять своими монетами. Скачать его можно по ссылке: Гитхаб.
Что бы в нём создать кошелёк нажмите Получить.
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Потом запросить платёж и вам будет выдан номер кошелька для получешия монет.
Выбор майнера:
Самый стабильный и надёжный - cpuminer-gr-avx2 от WyvernTKC, но можете использовать и xmrig.
Настойка cpuminer-gr:
С начало его можно скачать по ссылке: Гитхаб.
После скачивания и распаковки у вас будет файл config.json, его можно открыть блокнотом или вордпадом, но я буду использовать Sublime Text 4
В свойствах url и url-backup пишите пул, я рекомендую flockpool.com - stratum+tcps://eu.flockpool.com:5555 и stratum+tcps://us-west.flockpool.com:5555 .
В свойствах pass пишите свой пароль, а в user свой кошелёк.
После запуска у вас появится файл tune_config, на его автоматическую настройку уйдёт ~ 2-3 часа и после его настройки начнётся майнинг на пуле.
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Для майнинга соло нажмите в кошельке кнопку помощь в ней консоль отладки, в консоле пропишите setgenerate true "число ядер без ковычек"
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