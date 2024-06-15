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7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown

Продолжим тестировать 7900ХТХ в новых играх. Сегодня у нас обновленный Atomic Heart с добавленной трассировкой лучей и демка новенькой TDU.
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Вышло обновление к Atomic Heart, где добавили трассировку лучей и все сразу бросились тестировать. Чем я хуже? Так же на геймГПУ появился тест новой TDU. Игрой я интересовался, прошлые части мне нравились и на эту возлагал надежды, но, сразу скажу, первое впечатление получилось не очень.

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Как и в прошлый раз, прямой конкурент у нас будет RTX 4070 ti 12гб, ведь фанаты нВидиа сами в это верят.

И сразу же делаю пояснение т.к. большинство не читало предыдущие статьи и потом возмущаются в комментах. 428Вт - это минимальный лимит на моей видеокарте, но такой лимит могут себе поставить абсолютно все, кроме владельцев задушенных референсов и msi trio (по-аплодируем MSI за такую чудесную видеокарту). Меньше будет только с сильным ограничением частоты, что по сути будет классическим андервольтом с уменьшением жора и потерей производительности. Частоты и напряжение в драйвере были повседневными 1075мВ и 2714мгц на памяти с быстрыми таймингами.

 Тестовая конфигурация     

  • Процессор: AMD Ryzen 7800 x3d;
  • Материнская плата: Gigabyte Aorus master B650E;
  • Память: 2 x 16 ГБ DDR5-6000 сл28;
  • Видеокарта: Radeon RX 7900 XTX, Adrenalin 24.5.1
  • Накопитель: Samsung 980pro 1 ТБ;
  • Блок питания: Be quiet! Dark Power 1000W;
  • ОС Windows 11.

 

Atomic Heart, Patch 1.14.4.0

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Я вообще не вижу что тут делает рейтрейсинг. В описании настройки сказано, что с помощью лучей будут делаться отражения и рассеянное затенение, но буквально в первую же секунду, в первой же сцене поездки на катамаране видно, что, наверное, у всех динамических объектов отражения в воде тупо отсутствуют и даже у некоторых статических они неправильные, либо тоже отсутствуют. Это возвращает нас к вопросу самой концепции РТХ. Зеленые верещат, что РТХ - это ВСЕГДА честный расчет теней, отражений и т.д. но по факту мы видим, что он нифига не честный и этому есть куча примеров. В чем же тогда смысл такого РТХ, за которым везде надо следить и настраивать вручную?

А еще у меня на тестовом отрезке случился классический Unreal-момент с ничем не обоснованным дропом фпс в паре мест. Самое забавное, что если проходить эти места в обратном направлении, что этих дропов нет. У геймГПУ это вроде тоже видно, но только в одном месте и не так сильно. Может игра лучше дружит с процессорами от интел...

Подсчитаем традиционные процентики. 

  • Разница с RX 7900 ХТХ от GameGPU = 13,89 %;  
  • Разница с RTX 4080 от GameGPU = 10,81 %;   
  • Разница с RTX 4090 от GameGPU = -8,89 %;   
  • Разница с RTX 4070 ti от GameGPU = 41,38 %.

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Я считаю, что 4070 ti просто уничтожена. Разве это конкурент 7900ХТХ?

Test Drive Unlimited Solar Crown Demo

На эту игру у меня были некоторые надежды. Мне нравились длинные гонки вокруг острова в предыдущих частях, но тупые боты сводили весь фан на нет. Надеялся, что здесь это учтут, но демка пока не впечатлила и в первую очередь графоном. Серьезно? Вот это смеет выдавать меньше 60фпс на топовых видеокартах? Это даже не симулятор, чтобы тут был какой-то CPU ботлнек, как, например, в iRacing, где без топового CPU топовые видеокарты простаивают. Симуляция "жизни" в городе тоже никакущая. Я даже наблюдал как в некоторых местах у машин вейпоинты сбиты и они ездят, как в Киберпанке, через ограждения, снося все на своем пути. Да и графон тут явно не 2024 года. В общем, я разочарован.

Le pour-cent.

  • Разница с RX 7900 ХТХ от GameGPU = 4,17 %;  
  • Разница с RTX 4080 от GameGPU = 16,28 %;   
  • Разница с RTX 4090 от GameGPU = -5,66 %;   
  • Разница с RTX 4070 ti от GameGPU = 56,25 %.

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Ну тут 4070 ti смогла, хотя бы, перешагнуть рубеж кинематографичных 30фпс - достойный конкурент.

Заключение

Конкурент из нВидиа снова был растоптан и уничтожен, всё по заветам Понасенкова. 

А вообще, для геймеров тяжелые времена настали. В интернете куча продажных блогеров, купленных обзоров, в игры пихают всякую сжв-дрянь. Просто так покупать игры стало уже страшно т.к. с большой вероятностью она может оказаться отборным дерьмом, а верить "рецензиям" из интернета тоже нельзя. Например в интернете по большей части засрали Control и я ее скипнул, а потом скачал для теста, а она зацепила и я даже прошел ее потом - хорошей игрой оказалась. Или противоположный пример - Horizon Forbidden West. Пресса ее облизала с ног до головы, я скачал, а играть не смог - ну настолько там дебильные диалоги и явно выраженный редикальный феминизм, что невозможно в это на полном серьезе играть.

P.S. Мне очень интересно мнение Шешенбека по этому материалу.

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rtx atomic heart 7900 xtx 4070 ti ray traycing test drive unlimited: solar crown
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