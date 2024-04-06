Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом

Продолжим сравнение 7900XTX с адекватным Power Limit'ом с результатами других информационных ресурсов, на этот раз тестировать будем в играх с рейтрейсингом.
18

реклама

В прошлый раз я старался выбирать игры с подозрительными результатами у i2Hard и GameGPU.

реклама



В этот раз просто зашел на GameGPU и прошелся по их тестам за последние год-полтора и выбрал игры, где присутствует рейтрейсинг в том или ином виде. Точнее выбрал из этого то, что у меня либо уже есть, либо есть в свободном доступе.

ВНИМАНИЕ! Смысл этого материала в том, чтобы сравнить 7900ХТХ в условиях, где у нее нет жесточайшего упора в повер лимит, со стоковой 7900ХТХ и с 4080. То-есть долбежка 99% времени в лимит никуда не исчезает и на 428Вт, но в этом случае она уже не сильно бьет по производительности, давая карте раскрыться. Ну и заодно проверим так ли плоха RDNA3 в рейтрейсинге, как про нее любят говорить.

ВНИМАНИЕ ДВА! Все тесты проводились на одинаковых настройках карты, которые я использую 24\7. Никакого индивидуального андервольта под конкретные игры не делалось, хотя, как показала практика, игры на UE5 позволяют неплохо понижать напряжение без потери стабильности. В ту же Lords of the Fallen 2023 я играл вообще с памятью 2800мгц и напряжением что-то типа 1055-1060мВ.

Тестовая конфигурация  

  • Процессор: AMD Ryzen 7800 x3d;
  • Материнская плата: Gigabyte AORUS master B650E
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6000сл28;
  • Видеокарта: Radeon 7900 XTX;
  • Накопитель: Samsung 980pro 1Тб;
  • Блок питания: Be quiet! Dark Power 1000W;
  • ОС windows 11.

реклама




A Plague Tale Requiem 

Сравниваем с GameGPU.

Игра на каком-то своем движке, информации о котором нигде нет.

Бегал по локации сам, рассматривал скрины с их сайта, но так и не понял есть ли тут толк от РТ. То-есть видно, что что-то чуть-чуть меняется, но становится ли от этого красивее? Нет. Становится хуже? Тоже не могу так сказать. Единственное, что сразу в глаза бросается - это падение производительности. Имхо, реализация РТ паршивая и абсолютно не стоит потерянных фпс.

реклама



Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 9.38%

Разница с 4080 от GameGPU = -16.67%

Разница с 4090 от GameGPU = -42.62%

реклама



Ну что же... если посмотреть на проценты, то кажется, что 17% это довольно много, но если смотреть на сами числа, то разница между 42 и 35 не так уж велика. По сути и то и другое условно играбельно и я бы в принципе не стал играть с таким фпс. 4090 - это уже другое дело, тут действительно можно сказать, что амуда не тащит лучи, а Хуанг - сила.

Banishers Ghosts of New Eden

СЖВ-винчик на UE5! Ссылка на GameGPU.

Графон есть, Люмпен присутствует, Нанит тоже на месте. Карта тут хорошо бустится, только вот статтеры мне не удалось побороть. Почему-то у GameGPU в этом тесте нет 4090, но в целом - это игра на UE5, где даже 4080 чувствует себя бодрячком. Все карты выдают много фпс, но и графон тут не такой уж впечатляющий, если честно.


Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 11.96%

Разница с 4080 от GameGPU = -0.96%

Разница с 4080 Супер от GameGPU = -3.74%

Разница с зелеными на уровне погрешности, а разница с 7900ХТХ опять ~10%. Вангую, что она и дальше будет примерно такой. Видимо такую прибавку дает настройка карты относительно нормального нереференса. Ну и да, по сути игра с лучами, но разгрома амуды нет.

Dying Light 2

Ссылка на GameGPU.

Помня первую часть, тут играть я даже не начинал - чисто прогнал бенч, благо он тут есть. Поэтому за влияние лучей на картинку сказать не могу, но вроде по скринам графон по-приятнее с лучами, более натуральный что ли и то это только если сравнивать скрины в открытом мире снаружи, а не внутри помещений.  Внутри там такие скрины, что не могу однозначно сказать, что красивее стало.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 14.29%

Разница с 4080 от GameGPU = -18.37%

Разница с 4090 от GameGPU = -42.03%

И вот опять - вроде в процентах существенная разница, но если посмотреть на абсолютные числа, то в обоих случаях там снова на грани играбельности. Ну ладно, тут ситуация все же не как в Plague Tale и 49фпс смотрятся не так фатально и с подрубом длсс уже будет норм, а для 7900ХТХ придется подрубать апскейлер на уровень хуже, но в целом аксиома Эскобара во всей красе.

Ratchet & Clank Rift Apart

Мммм еще один сониэксклюзивчик! Бедные сонибои, жалко их.

Ссылка на GameGPU.

Очередная игра, где лучи ощущаются только по низкому фпс. Побегал чутка и чето вообще ни о чем. Хотя не удивительно, что тут амуда хуже, особенно помня выход игры, где разрабы не смогли на старте лучи прикрутить на красных картах)) К тому же у игры явно те же самые проблемы, что и у Хогвартса. Я там залез в клумбу, на экране буквально одни листочки и 10фпс))) Очень красиво.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 6.25%

Разница с 4080 от GameGPU = -19.05%

Разница с 4090 от GameGPU = -44.26%

Опять Эскобару привет! Толку от 19%, если неиграбельно ни здесь, ни там? А с подрубом апскейлеров опять же и там и там буде в районе 60фпс. Пока что видно только одну карту, которая может в лучи с хорошим фпс - это 4090.

Control

Ссылка на GameGPU.

Я чето в свое время так и не поиграл в нее. Отзывы были какие-то непонятные: одни вопили про ЛУЧИ, другие что игра супер-скучная, ну я и забыл про нее. И, походу, зря. Щас вот запустил, пробежал до тестового отрезка, а потом еще просто так бегал чисто по фану все расстреливал и крушил. Графон красивый, разрушаемость и интерактив улетный, в патронах не ограничивают, игра выглядит как чистый фан. Лучи... вроде чувствуются, но я бы не сказал, что прям как-то радикально картинку меняют. Да, заметны нормальные отражения, но это не так чтобы я такой "Вау, классно сделали!". Вот на интерактивность и разрушаемость окружения я присвистнул, а на лучи... ну лучше, чем без них, да. Но пока это, наверное, самая достойная игра из протестированных, наверное даже не буду ее удалять и поиграю потом.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 9.09%

Разница с 4080 от GameGPU = 2.13%

Разница с 4090 от GameGPU = -29.41%

Ну все, 4080 повержена, расходимся. На деле опять на грани играбельности, ну тут хотя бы можно MSAA отрубить и будет около 60фпс. Чет не запомнил, есть ли тут длсс\фср, но если есть, то хорошо и уже можно жить.

Immortals of Aveum

Ссылка на GameGPU.

Это вообще какой-то сложный рофл от разрабов. Че они там наделали, статтеры просто неимоверные. Может это из-за того, что игра на обычном сата-ссд, но выяснять это я, конечно же, не буду. Я уже прилично игр на UE5 протестил, но тут прям какой-то ужас, я кое-как добежал до тестового отрезка. У игры вроде лор прикольный, мне этот их город на деревяшках понравился, но оптимизон... а еще нет скипа катсцен и нормальных сейвов.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 32.26%

Разница с 4090 от GameGPU = -2.38%

Не знаю че там, патчи или драйвера, но тут в принципе без разницы - игра в таком ужасном состоянии, что с ней даже 4090 толком не справляется, а уж 4080 и подавно. К слову, ее даже не оказалось в тестах GameGPU.

Metro Exodus enhanced edition

Ссылка на GameGPU.

Мне это Метро не понравилось. Лучи вроде есть, но тут снова не могу сказать, что от них стало лучше. Иногда наоборот кажется, что с ними картинка стала хуже, иногда наоборот.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 8.7%

Разница с 4080 от GameGPU = -1.96%

Разница с 4090 от GameGPU = -35.9%

Опять примерное равенство с 4080, опять меньше 60фпс, но с апскейлерами хотя бы можно нормально играть.

Forza Motorsport

Ссылка на GameGPU.

Вот с этой игрой у меня как-то не складывается. У меня был проплачен газпасс и после какого-то патча она перестала нормально запускаться, ну я и не стал продлевать. Сейчас скачал народную - вообще не запускается.

Но в свое время успел пройти бенч на максималках, так что тут, сорян, без видоса.

Чтоб более-менее честно было, выложу скрин на 390Вт лимите, но там я под бенч, конечно, ставил напряжение ниже 1075мВ. А на повышенном лимите я тогда выбивал 75фпс. Эх, интересно было бы глянуть, что тут вышло бы 500Вт+ но разрабы не дают... полгода почти игре, а до сих пор нормально работать не хочет, ох и угробят они эту серию...

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 24.14%  

Разница с 4080 от GameGPU = 1.41%

Разница с 4090 от GameGPU = -20%

Кто-то в комментах под прошлым тестированием говорил про новую Форзу в контексте, что амуда лучи не тянет, а народ хочет с отражениями катать. Ну вот же - 4080 переиграна и уничтожена.

Lords of the Fallen

Ссылка на GameGPU.

Вспомнил, что сейчас ведь не с i2Hard сравниваю и можно снова Лордов прогнать. UE5, красивый графон, жаль что у них тест не на последних версиях с кинематографичным режимом( В нем люмпеном неплохо все обмазали, разница в отражениях в лужах прям сразу заметна, да и тени тоже лучше становятся.


Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 57.89%  

Разница с 4080 от GameGPU = 57.89%

Разница с 4090 от GameGPU = 17.65%

Не знаю как у них получилось так мало фпс, я несколько раз проверил настройки и перезапускал игру и всегда получал одно и то же (Безумие). Да и это одна из немногих игр из подборки, в которую я реально играл и довольно долго. Ее и на форуме бенчили, да и сам я после патчей периодически проверял и не замечал каких-то бустов к фпс, ну может в последнем драйвере накинули производительности, хотя с трудом верится. Но в целом тенденция сохраняется - игры на UE5 выдают хороший фпс на RDNA3.

Cyberpunk 2077

Ссылка на GameGPU.

С Сойпанком чето тоже не заладилось у меня. Тут уже я по какой-то причине отстал от GameGPU, может последний патч что-то сделал или драйвера, или просто ей что-то не нравится в моей системе. Игру я давно прошел еще на 3080, особых восторгов не испытал. Но графон тут, конечно, странный - с одной стороны вроде все технологично, красиво, лучи чувствуются, с другой, всё это зачастую контрастирует с откровенным уродством, типа тут модельки прямо на глазах прорисовываются, здесь текстуры из начала нулевых, там хваленый рейтрейсинг глючит и сквозь машину свет пропускает, ну и все в таком роде.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = -13.04%  

Разница с 4080 от GameGPU = -31.03%

Разница с 4090 от GameGPU = -52.38%

Хоть тут и разница 31%, но один фиг неиграбельно на всем, кроме 4090. Да, на 4080 можно включить длсс, включить ФГ, подразогнать и получить больше 60фпс... ладно, это одна из тех немногих игр, где нвидиа реально быстрей за счет полного набора технологий (длсс+ФГ+длсс реконстракшен) и выдает более красивую картинку. Еслиб поляки совладали прикрутить FSR3, то уже был бы другой разговор.

Вывод

Первое, что бросается в глаза - это то, что есть только одна видеокарта, которая позволяет нормально играть с рейтрейсингом - это 4090. Тут действительно большой отрыв от всех остальных и в большинстве случаев можно даже не прибегать к помощи апскейлеров, чтобы выйти на уровень 60фпс+

Что касается 4080 и 7900ХТХ, то как правило, если неиграбельно второй, то будет неиграбельно и на первой и наоборот - если играбельно на первой, то будет играбельно и на второй.

Тут, конечно, нужно оговориться, что 4080 можно подразогнать и где-то на ней уже станет вполне терпимый фпс, когда на 7900ХТХ уже придется подрубать апскейлер или снижать настройки. Ну и все же существуют игры, специально заточенные под гефорсы, где даже при паршивой базовой производительности тебе сразу дают в руки длсс и ФГ и можно как-никак играть.

С другой стороны, в играх на УЕ5 амудэ все же чувствует себя по-увереннее и тут уже 4080 может скатываться до неиграбельного уровня, когда на 7900ХТХ можно жить.

Ну и собственно, настолько ли амд слабее в рейтрейсинге, если сравнивать прямых конкурентов 4080 и 7900ХТХ? Что-то я не заметил тотального разгрома, о котором все кричат. Да и игр с рейтрейсингом что-то не так уж и много оказывается, а уж хороших игр и того меньше. Когда там уже эта РТХ наступит? 6-ой год ждем, а все никак не приходит.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 10
Добавить в закладки

Теги

gpu rtx test benchmark 7900xtx ue5 gpu test
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
2
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Баренцовом море АПЛ "Казань" запустила специальную подводную версию ракеты "Калибр"
2
Российские инженеры нашли способ повысить дальность полёта FPV-дронов в СВО с 70 до 130 километров
1
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
В NVIDIA оценили ущерб заводам TSMC после самого мощного за 25 лет землетрясения на Тайване
2
США и ЕС объединяют усилия в поиске альтернативы токсичным химикатам в производстве микросхем
2
Сбои в GPS фиксируются во многих странах мира, навигация становится все менее и менее надежной
+
Android 15 предложит улучшенный режим рабочего стола
+
Складной Galaxy Z Fold 6 будет иметь аккумулятор 4400 мАч, как и у предшественников
+
Дрон "Пиранья", ранее первым из fpv-дронов РФ подбивший Abrams, стали выпускать по 300 единиц в день
+
Власти Германии хотят отказаться от Windows в пользу Linux – никто не хочет покупать новые ПК
1
Lunar Dawn создаст лунный вездеход с возможностью работы на Луне на протяжении многих лет
+
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+
HP стала ещё более активно блокировать принтеры, используя для этого фирменную утилиту HP Smart
6
Китайская компания COMAC пытается конкурировать с Boeing и Airbus
1
Начиная с 2025 года Microsoft будет брать $61 в год с пользователей Windows 10
3
Смартфоны Samsung Galaxy S24 пользуются в России большим спросом
1
В Екатеринбурге обнаружили парковку, на которой забыли коллекцию автомобилей Ягуар
1
Российский мобильный оператор Tele2 подал в Роспатент пять заявок на новый логотип
+
В Германии чиновников переводят с Microsoft Office и Windows на бесплатные LibreOffice и Linux
1
MSI выпустила компактный игровой ПК Trident AS с RTX 4070 SUPER и пару новых систем MAG Codex 6
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
50
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
50
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
58
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
214
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
56
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
79
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
8
"БраМос" против С-400 - Греция и Турция грозят друг другу российским оружием
6

Сейчас обсуждают

Pandas
10:48
Ну так тесты gamegpu на момент выхода актуальны, а дальше уже могли быть оптимизации что игр что дров. Нет вайна на дрова, есть объективная реальность что в дровах тянут производительность.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Легенда
10:46
бредятина уровня феникса aka ексельного гения! но амудня схавает!
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
AggroShkolyar
10:45
Ну и во-первых, не 460Вт+, а 428Вт. Во-вторых, почти все игры(а может и все) из подборки у gamegpu были как минимум свежей версии, как максимум актуальной версии. А уж слышать вайн на дрова от предста...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Vorvort
10:45
Ага, странные.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Легенда
10:43
ахахха на 2 фпс. ору ( уровень погрешности ) . а шо такое? топ амудекала тож для нищиго разрешения получается... страные топы у амудни. но краснота хавает и просит ещё!
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
AggroShkolyar
10:35
Стыдно прям капец...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Kira625
10:34
Секретным самолётом доставляют же. Ведь гражданский самолёт не поднимет мегатонну, поэтому самолёт и секретный. Рация на бронепоезде. ;)
ВКС РФ 1,5-тонной "вакуумной бомбой" с модулем планирования атаковали командный пункт ВСУ
Михаил Авраменко
10:32
Вот не лень же пиндосам везти тысячи тонн древнего ржавого железа за пол мира...
США передали ВСУ грузовики, 25 назад учавствовавшие в ходе операции "Буря в пустыне"
Женя Кузнецов
10:31
Нет, буду позорить. А что ты мне сделаешь, пердун старый?
MLID: Процессоры AMD Zen 5 могут оказаться медленнее, чем считалось ранее
AggroShkolyar
10:28
Вот, специально для тебя прогнал в нищем разрешении.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем