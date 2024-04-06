В прошлый раз я старался выбирать игры с подозрительными результатами у i2Hard и GameGPU.

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В этот раз просто зашел на GameGPU и прошелся по их тестам за последние год-полтора и выбрал игры, где присутствует рейтрейсинг в том или ином виде. Точнее выбрал из этого то, что у меня либо уже есть, либо есть в свободном доступе.

ВНИМАНИЕ! Смысл этого материала в том, чтобы сравнить 7900ХТХ в условиях, где у нее нет жесточайшего упора в повер лимит, со стоковой 7900ХТХ и с 4080. То-есть долбежка 99% времени в лимит никуда не исчезает и на 428Вт, но в этом случае она уже не сильно бьет по производительности, давая карте раскрыться. Ну и заодно проверим так ли плоха RDNA3 в рейтрейсинге, как про нее любят говорить.

ВНИМАНИЕ ДВА! Все тесты проводились на одинаковых настройках карты, которые я использую 24\7. Никакого индивидуального андервольта под конкретные игры не делалось, хотя, как показала практика, игры на UE5 позволяют неплохо понижать напряжение без потери стабильности. В ту же Lords of the Fallen 2023 я играл вообще с памятью 2800мгц и напряжением что-то типа 1055-1060мВ.

Тестовая конфигурация

Процессор: AMD Ryzen 7800 x3d;

Материнская плата: Gigabyte AORUS master B650E

Память: 2 x 16Гб DDR5-6000сл28;

Видеокарта: Radeon 7900 XTX;

Накопитель: Samsung 980pro 1Тб;

Блок питания: Be quiet! Dark Power 1000W;

ОС windows 11.

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A Plague Tale Requiem

Сравниваем с GameGPU.

Игра на каком-то своем движке, информации о котором нигде нет.

Бегал по локации сам, рассматривал скрины с их сайта, но так и не понял есть ли тут толк от РТ. То-есть видно, что что-то чуть-чуть меняется, но становится ли от этого красивее? Нет. Становится хуже? Тоже не могу так сказать. Единственное, что сразу в глаза бросается - это падение производительности. Имхо, реализация РТ паршивая и абсолютно не стоит потерянных фпс.

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Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 9.38%

Разница с 4080 от GameGPU = -16.67%

Разница с 4090 от GameGPU = -42.62%

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Ну что же... если посмотреть на проценты, то кажется, что 17% это довольно много, но если смотреть на сами числа, то разница между 42 и 35 не так уж велика. По сути и то и другое условно играбельно и я бы в принципе не стал играть с таким фпс. 4090 - это уже другое дело, тут действительно можно сказать, что амуда не тащит лучи, а Хуанг - сила.

Banishers Ghosts of New Eden

СЖВ-винчик на UE5! Ссылка на GameGPU.

Графон есть, Люмпен присутствует, Нанит тоже на месте. Карта тут хорошо бустится, только вот статтеры мне не удалось побороть. Почему-то у GameGPU в этом тесте нет 4090, но в целом - это игра на UE5, где даже 4080 чувствует себя бодрячком. Все карты выдают много фпс, но и графон тут не такой уж впечатляющий, если честно.





Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 11.96%

Разница с 4080 от GameGPU = -0.96%

Разница с 4080 Супер от GameGPU = -3.74%

Разница с зелеными на уровне погрешности, а разница с 7900ХТХ опять ~10%. Вангую, что она и дальше будет примерно такой. Видимо такую прибавку дает настройка карты относительно нормального нереференса. Ну и да, по сути игра с лучами, но разгрома амуды нет.

Dying Light 2

Ссылка на GameGPU.

Помня первую часть, тут играть я даже не начинал - чисто прогнал бенч, благо он тут есть. Поэтому за влияние лучей на картинку сказать не могу, но вроде по скринам графон по-приятнее с лучами, более натуральный что ли и то это только если сравнивать скрины в открытом мире снаружи, а не внутри помещений. Внутри там такие скрины, что не могу однозначно сказать, что красивее стало.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 14.29%

Разница с 4080 от GameGPU = -18.37%

Разница с 4090 от GameGPU = -42.03%

И вот опять - вроде в процентах существенная разница, но если посмотреть на абсолютные числа, то в обоих случаях там снова на грани играбельности. Ну ладно, тут ситуация все же не как в Plague Tale и 49фпс смотрятся не так фатально и с подрубом длсс уже будет норм, а для 7900ХТХ придется подрубать апскейлер на уровень хуже, но в целом аксиома Эскобара во всей красе.

Ratchet & Clank Rift Apart

Мммм еще один сониэксклюзивчик! Бедные сонибои, жалко их.

Ссылка на GameGPU.

Очередная игра, где лучи ощущаются только по низкому фпс. Побегал чутка и чето вообще ни о чем. Хотя не удивительно, что тут амуда хуже, особенно помня выход игры, где разрабы не смогли на старте лучи прикрутить на красных картах)) К тому же у игры явно те же самые проблемы, что и у Хогвартса. Я там залез в клумбу, на экране буквально одни листочки и 10фпс))) Очень красиво.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 6.25%

Разница с 4080 от GameGPU = -19.05%

Разница с 4090 от GameGPU = -44.26%

Опять Эскобару привет! Толку от 19%, если неиграбельно ни здесь, ни там? А с подрубом апскейлеров опять же и там и там буде в районе 60фпс. Пока что видно только одну карту, которая может в лучи с хорошим фпс - это 4090.

Control

Ссылка на GameGPU.

Я чето в свое время так и не поиграл в нее. Отзывы были какие-то непонятные: одни вопили про ЛУЧИ, другие что игра супер-скучная, ну я и забыл про нее. И, походу, зря. Щас вот запустил, пробежал до тестового отрезка, а потом еще просто так бегал чисто по фану все расстреливал и крушил. Графон красивый, разрушаемость и интерактив улетный, в патронах не ограничивают, игра выглядит как чистый фан. Лучи... вроде чувствуются, но я бы не сказал, что прям как-то радикально картинку меняют. Да, заметны нормальные отражения, но это не так чтобы я такой "Вау, классно сделали!". Вот на интерактивность и разрушаемость окружения я присвистнул, а на лучи... ну лучше, чем без них, да. Но пока это, наверное, самая достойная игра из протестированных, наверное даже не буду ее удалять и поиграю потом.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 9.09%

Разница с 4080 от GameGPU = 2.13%

Разница с 4090 от GameGPU = -29.41%

Ну все, 4080 повержена, расходимся. На деле опять на грани играбельности, ну тут хотя бы можно MSAA отрубить и будет около 60фпс. Чет не запомнил, есть ли тут длсс\фср, но если есть, то хорошо и уже можно жить.

Immortals of Aveum

Ссылка на GameGPU.

Это вообще какой-то сложный рофл от разрабов. Че они там наделали, статтеры просто неимоверные. Может это из-за того, что игра на обычном сата-ссд, но выяснять это я, конечно же, не буду. Я уже прилично игр на UE5 протестил, но тут прям какой-то ужас, я кое-как добежал до тестового отрезка. У игры вроде лор прикольный, мне этот их город на деревяшках понравился, но оптимизон... а еще нет скипа катсцен и нормальных сейвов.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 32.26%

Разница с 4090 от GameGPU = -2.38%

Не знаю че там, патчи или драйвера, но тут в принципе без разницы - игра в таком ужасном состоянии, что с ней даже 4090 толком не справляется, а уж 4080 и подавно. К слову, ее даже не оказалось в тестах GameGPU.

Metro Exodus enhanced edition

Ссылка на GameGPU.

Мне это Метро не понравилось. Лучи вроде есть, но тут снова не могу сказать, что от них стало лучше. Иногда наоборот кажется, что с ними картинка стала хуже, иногда наоборот.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 8.7%

Разница с 4080 от GameGPU = -1.96%

Разница с 4090 от GameGPU = -35.9%

Опять примерное равенство с 4080, опять меньше 60фпс, но с апскейлерами хотя бы можно нормально играть.

Forza Motorsport

Ссылка на GameGPU.

Вот с этой игрой у меня как-то не складывается. У меня был проплачен газпасс и после какого-то патча она перестала нормально запускаться, ну я и не стал продлевать. Сейчас скачал народную - вообще не запускается.

Но в свое время успел пройти бенч на максималках, так что тут, сорян, без видоса.

Чтоб более-менее честно было, выложу скрин на 390Вт лимите, но там я под бенч, конечно, ставил напряжение ниже 1075мВ. А на повышенном лимите я тогда выбивал 75фпс. Эх, интересно было бы глянуть, что тут вышло бы 500Вт+ но разрабы не дают... полгода почти игре, а до сих пор нормально работать не хочет, ох и угробят они эту серию...

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 24.14%

Разница с 4080 от GameGPU = 1.41%

Разница с 4090 от GameGPU = -20%

Кто-то в комментах под прошлым тестированием говорил про новую Форзу в контексте, что амуда лучи не тянет, а народ хочет с отражениями катать. Ну вот же - 4080 переиграна и уничтожена.

Lords of the Fallen

Ссылка на GameGPU.

Вспомнил, что сейчас ведь не с i2Hard сравниваю и можно снова Лордов прогнать. UE5, красивый графон, жаль что у них тест не на последних версиях с кинематографичным режимом( В нем люмпеном неплохо все обмазали, разница в отражениях в лужах прям сразу заметна, да и тени тоже лучше становятся.





Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 57.89%

Разница с 4080 от GameGPU = 57.89%

Разница с 4090 от GameGPU = 17.65%

Не знаю как у них получилось так мало фпс, я несколько раз проверил настройки и перезапускал игру и всегда получал одно и то же (Безумие). Да и это одна из немногих игр из подборки, в которую я реально играл и довольно долго. Ее и на форуме бенчили, да и сам я после патчей периодически проверял и не замечал каких-то бустов к фпс, ну может в последнем драйвере накинули производительности, хотя с трудом верится. Но в целом тенденция сохраняется - игры на UE5 выдают хороший фпс на RDNA3.

Cyberpunk 2077

Ссылка на GameGPU.

С Сойпанком чето тоже не заладилось у меня. Тут уже я по какой-то причине отстал от GameGPU, может последний патч что-то сделал или драйвера, или просто ей что-то не нравится в моей системе. Игру я давно прошел еще на 3080, особых восторгов не испытал. Но графон тут, конечно, странный - с одной стороны вроде все технологично, красиво, лучи чувствуются, с другой, всё это зачастую контрастирует с откровенным уродством, типа тут модельки прямо на глазах прорисовываются, здесь текстуры из начала нулевых, там хваленый рейтрейсинг глючит и сквозь машину свет пропускает, ну и все в таком роде.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = -13.04%

Разница с 4080 от GameGPU = -31.03%

Разница с 4090 от GameGPU = -52.38%

Хоть тут и разница 31%, но один фиг неиграбельно на всем, кроме 4090. Да, на 4080 можно включить длсс, включить ФГ, подразогнать и получить больше 60фпс... ладно, это одна из тех немногих игр, где нвидиа реально быстрей за счет полного набора технологий (длсс+ФГ+длсс реконстракшен) и выдает более красивую картинку. Еслиб поляки совладали прикрутить FSR3, то уже был бы другой разговор.

Вывод

Первое, что бросается в глаза - это то, что есть только одна видеокарта, которая позволяет нормально играть с рейтрейсингом - это 4090. Тут действительно большой отрыв от всех остальных и в большинстве случаев можно даже не прибегать к помощи апскейлеров, чтобы выйти на уровень 60фпс+

Что касается 4080 и 7900ХТХ, то как правило, если неиграбельно второй, то будет неиграбельно и на первой и наоборот - если играбельно на первой, то будет играбельно и на второй.

Тут, конечно, нужно оговориться, что 4080 можно подразогнать и где-то на ней уже станет вполне терпимый фпс, когда на 7900ХТХ уже придется подрубать апскейлер или снижать настройки. Ну и все же существуют игры, специально заточенные под гефорсы, где даже при паршивой базовой производительности тебе сразу дают в руки длсс и ФГ и можно как-никак играть.

С другой стороны, в играх на УЕ5 амудэ все же чувствует себя по-увереннее и тут уже 4080 может скатываться до неиграбельного уровня, когда на 7900ХТХ можно жить.

Ну и собственно, настолько ли амд слабее в рейтрейсинге, если сравнивать прямых конкурентов 4080 и 7900ХТХ? Что-то я не заметил тотального разгрома, о котором все кричат. Да и игр с рейтрейсингом что-то не так уж и много оказывается, а уж хороших игр и того меньше. Когда там уже эта РТХ наступит? 6-ой год ждем, а все никак не приходит.