Вступление

Я как-то не особо вглядывался в результаты тестов видеокарт, но недавно увидел тестирование i2hard новой 4080 Super и чето результаты амуды меня как-то смутили. Присмотрелся повнимательней и увидел, что там 7900ХТХ страдает на 361Вт лимите, в то время как зеленые карточки упираются в лимит, дай Бог, если в одной игре из десяти. Нет, честь и хвала Хуангу, что после жрущих амперов он сумел выпустить такие энергоэффективные карты, но как-то мне такие сравнения не нравятся.

Всем со старта продаж было известно, что рдна3 долбятся в свои лимиты 99% времени, а тетя Лиза в своих референсах почему-то зажала лимиты + не стала делать хорошую СО. На рынке давно уже есть нормальные нерефы, с нормальными лимитами и хорошей СО, которая позволяет эти лимиты раскрывать. Есть даже вообще парадоксальная ASUS TUF 7900XTX с монстроузной СО, но скромным power limit'ом.

реклама





Но большинство обзорщиков почему-то предпочитает сравнивать ничем не стесненные зеленые карты с самыми дешевыми 7900, да еще и на стоковых лимитах. Сейчас кто-то вскукарекнет, что сравнивают сток vs сток и будет в чем-то прав, но можно ведь уделить пару часиков на быстрое гугление и двигание 3-х ползунков в драйвере? К тому же, поправьте меня, если я не прав, мне просто лень разбираться что там у Хуанга, но разве у РТХ4000-х тоже не все гладко с повер лимитом? Т.е. стокового ПЛ вполне достаточно, но вот расширить или заставить карту в играх использовать этот расширенный лимит уже не так-то просто?

В общем я решил сравнить подозрительные результаты с некоторых сайтов, на которые очень любят ссылаться в интернете, со своей, более-менее нормальной 7900ХТХ.

Тестовая конфигурация





Процессор: AMD Ryzen 7800 x3d;

Материнская плата: Gigabyte AORUS master B650E

Память: 2 x 16Гб DDR5-6000сл28;

Видеокарта: Radeon 7900 XTX;

Накопитель: Samsung 980pro 1Тб;

Блок питания: Be quiet! Dark Power 1000W;

ОС windows 11.

реклама





Температура в комнате была 25С, Power Limit на видеокарте зафиксирован на 428Вт, напряжение 1075мВ, частота памяти 2700мгц с быстрыми таймингами. 428Вт - это даже не максимальный лимит на большинстве более-менее приличных нереференсных картах. ~2700мгц по памяти в среднем берут все. С напряжением как повезет, но, в любом случае, от более высокого напряжения разница в частоте будет незначительной.

Resident Evil 4 Remake

Сначала сравнение с тестами i2Hard, тот же самый отрезок, те же самые настройки. Тут они по какой-то неведомой причине не захотели нормально тестировать все карты в 2160р с рейтрейсингом, но их результат в принципе вызывает большие сомнение т.к. у меня с включенным рейтрейсингом фпс получается почти как у них на 4090 с выключенным.





Для чистоты эксперимента сравним с тестами от Сomputerbase. Тут уже нет такого гигантского разрыва, правда я не понял какую именно 7900ХТХ они там тестировали, но похоже, что референс. Собственно, всем известно, что RE Engine благосклонен к RDNA3 архитектуре.

реклама









Разница с протестированной в разгоне 4080 Super от i2Hard получается 26.97%

Разница с 7900ХТХ от Сomputerbase получается 18.45%

реклама





Разница с 4080 от Сomputerbase получается 23.23%





Alan Wake 2

Тут сравниваем с тестированием i2Hard, без лучей, конечно же. С лучами (Path tracing) на их настройках там неиграбельно, как в плане фпс, так и в плане картинки т.к. мыло и шумы неимоверные просто. Не знаю что там в реальности на зеленых картах, может новый рей реконстракшен как-то это фиксит, но на амуде это просто неиграбельно.





И снова у нас довольно серьезная разница в результатах.

Разница с 4080 получается 17.72%

Разница с 7900ХТХ получается 12.05%

Разница с 4090 получается -13.08%

Starfield

Опять сравниваем с i2Hard. Сколько было крику на релизе, когда обнаружилось, что 7900ХТХ быстрее 4090 в этой игре, но патчами это пофиксили, но не настолько же... В чем, вообще, был смысл тестировать на High пресете? Чтобы 4080 по среднему фпс не проваливалась ниже 60фпс? Других причин не вижу.









Опять разница с их 7900ХТХ оказывается аж 20%, Карл!

Разница с 4080 получается 32.81%

Разница с 7900ХТХ получается 19.72%

Разница с 4090 получается 0%

Для полной картины еще записал видос на ультрах. К слову, тут с одним форумчанином, чисто по скринам сравнивали с его 4090 на ультра настройках и там ценой повышения потребления 7900ХТХ отстает на 3-4 фпс от 4090 на 2900мгц+. Грубо говоря +100Вт на амуде даст еще +5 фпс.

Alone in the Dark 2024

Тут я проверял уже с тестированием от GameGPU. В целом, они вызывают больше доверия т.к. и показывают тестовую сцену, и настройки, и по выборочным сравнениям у них получаются более близкие результаты. Хотя им тоже не мешало бы показывать мониторинг в тестовой сцене или хотя бы в тексте писать на каких частотах видеокарты проходили тест т.к. они все же заявляют, что тестируют не простой реф, а АОРУС 7900ХТХ.

Статтеровинчик на UE4 показал следующее:

Разница с 4080 составляет 17.35%

Разница с 7900ХТХ составляет 10.58%

Разница с 4090 составляет -14.81%

Horizon Forbidden West

Ммм, сониэксклюзивчик... как вкусно...

Опять с GameGPU. Единственный тест, где результаты совпали и разница в пределах погрешности. Скорей всего потому что игра на таких лимитах дает буститься до высоких частот, наверное любой карте, которая позволяет такие лимиты выставить. Диаграмму даже не буду делать т.к. зеленые жалуются на недогруз их карт и может патчами\драйверами это поправят.





Remnant 2

Тут снова с i2Hard сравнивать будем т.к. у них опять странные результаты. Игра на UE5, RDNA3 довольно неплохо себя чувствует в играх на этом движке. Большинство других ресурсов показывает, что 7900ХТХ тут очень близко к 4090, а у i2Hard, ВНЕЗАПНО, очень близко к 4080 оказалась. Да, тут в моем пробеге погода немного отличается или может просто у них в тесте картинка настолько зашакалена, что не понять, но я не думаю, что другая погода как-то значительно повлияет на фпс.

И снова у нас какая-то гигантская разница.

Разница с 4080 составляет 34.52%

Разница с 7900ХТХ составляет 26.97%

Разница с 4090 составляет 2.73%

27%... really?

RoboCop Rogue City

И опять с i2Hard сравниваем. Вновь UE5 движок, но тут уже 4090 себя очень хорошо чувствует, а вот у 4080 ПРОБЛЕМКИ. Мне опять непонятен их выбор тестового отрезка, но скорей всего причина та же - даже не на максимальном пресете, с апскейлером, в довольно легкой сцене у всех видеокарт, возможно за исключением 4090, фпс будет заметно ниже 60. Новенькая 4080 Super и так не блещет там фпс'ами, а на ультрах так вообще будет вызывать одно недоумение.

Да, у меня при первых тестах фпс был в 2 раза выше и картинку явно что-то шакалило, я даже не захотел включать это в "обзор", но потом выяснилось, что игра не хочет нормально работать в windowed mode и после переключения на fullscreen все стало норм.

Что там по процентам у нас выходит?

Разница с 4080 составляет 15.15%

Разница с 7900ХТХ составляет 13.43%

Разница с 4090 составляет -17.39%

Lords of the Fallen 2023

Напоследок не сравнение, а просто тест еще одной игры на UE5. Тут с последними патчами ввели новый "кинематографичный" режим, который делает игру еще более графонистой. Имхо, тут действительно уже есть ощущение, что это некст-ген движок, жаль только, что статтеры никуда не делись(

Ну и эту игру на форуме с народом уже бенчили, правда на других настройках, но в тех забегах тоже была видна тенденция, что в играх на UE5 7900ХТХ гораздо ближе к 4090, чем к 4080.

Заключение

Мораль такова - доверяй, но проверяй и смотря таких вот блогеров может сложиться впечатление, что 7900ХТХ совсем уж кал, но стоит уделить карте чуть-чуть времени, подвигать ползунки в драйвере, потестить стабильность и картина уже меняется.

В идеале, конечно, надо было сравнить вообще во всех играх из их(i2Hard) тестирования, но опять качать 100гб+ Киберпанка чето не хочется, да там они решили не во встроенном бенчмарке сравнивать, а где-то в городе и я без понятия, где это место искать.

Ну а актуальной версии Хогвартса на всем известные сайты еще не завезли и, походу, не завезут в принципе.