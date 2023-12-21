Mercedes-Benz готовится представить своего нового виртуального помощника MBUX
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Компания Mercedes-Benz объявляет о том, что на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе она представит новое обновление системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Теперь эта система будет усилена искусственным интеллектом и позволит еще больше персонализировать интуитивный опыт внутри и снаружи автомобиля.
Немецкая компания утверждает, что виртуальный помощник MBUX "революционно" сочетает в себе графику высокого разрешения от специалиста по играм Unity и искусственный интеллект в голосовом помощнике "Hey Mercedes".
Эта передовая функция, работающая на основе искусственного интеллекта, объединяет интеллектуальные системы MBUX в единое целое, представляя покупателю новое выразительное лицо с естественным взаимодействием. Виртуальный помощник MBUX, работающий на базе операционной системы MB.OS собственной разработки Mercedes-Benz, возглавляет ряд цифровых инноваций, которые будут представлены в январе.
С помощью интеллектуального виртуального помощника MBUX Mercedes-Benz переосмысливает цифровые возможности пассажиров, используя искусственный интеллект для обеспечения человеческого взаимодействия. Он включает в себя функции сопереживания, которые синхронизируются с вашим стилем вождения и настроением. Вместе с нашей внутренней архитектурой MB.OS этот подход определит будущее цифровой роскоши", - сказал Ола Каллениус, генеральный директор Mercedes-Benz.
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