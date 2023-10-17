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Мужчина сделал татуировку с именем женщины в обмен на пожизненную подписку на ее OnlyFans

Жительница Австралии показала невероятный момент, когда мужчина, с которым она познакомилась за двадцать минут до этого, сделал татуировку с ее именем на своем запястье.
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Инфлюенсер Минки Минна объяснила в ставшем вирусным видеоролике, что пообещала мужчине пожизненную бесплатную подписку на свой сайт обмена контентом для взрослых, если он решится пойти под иглу. 22-летняя девушка утверждает, что никогда в жизни не встречалась с этим человеком и завела с ним разговор всего за 20 минут до того, как он принял решение изменить свое тело.

"ОМГ, этот парень, с которым я познакомилась 20 минут назад, сделает татуировку с моим именем на своем письме, если я дам ему пожизненную подписку на мой OF", - написала она в ролике.

"Не могу поверить, что это происходит на самом деле, о боже".

Она сняла на видео, как незнакомец подписывает форму согласия, как ее имя наносится на его запястье, после чего татуировка навсегда остается на его коже.

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Минки рассказала, что, хотя она предложила заплатить, мужчина отказался и потратился на то, чтобы нанести краску самостоятельно. В конце ролика она подтвердила, что выполнила свою часть сделки и отправила незнакомцу пожизненную подписку на свой сайт для взрослых.

Люди были шокированы странным поступком незнакомца, другие же похвалили его за риск. Другие отмечали, как он может объяснить эту ситуацию будущим девушкам.

"Это будет отличная идея для объяснения будущим подружкам...", - написал один из них.

"Теперь надо купить собаку или кошку и назвать ее Минки", - предложил другой.

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