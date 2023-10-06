На упаковке написано было Aromatica de Coca, что вызвало подозрения у таможенников аэропорта "Пулково".

После экспертизы стало понятно, что в составе чая содержится 12 граммов измельченных листьев коки. Юристы считают, что это очень серьезное обвинение в адрес туристки. При прохождении контроля в аэропорту "Пулково" упаковка чая вызвала подозрения у российских таможенников.

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Туристка утверждает, что купила этот чай в Колумбии за 20 песо в сувенирной лавке и не знала о запрете на ввоз листьев коки. Это может быть расценено как попытка ввезти запрещенные вещества, а это контрабанда.