Apple была вынуждена остановить продажи iPhone 12 во Франции после того, как регулирующие органы обнаружили, что уровень электромагнитного излучения в нем превышает нормы Европейского союза. Однако компания утверждает, что ее устройство соответствует всем стандартам и оспаривает выводы регуляторов.

Государственное агентство, которое управляет частотами беспроводной связи, вынуждено было издать приказ после того, как iPhone 12 не прошел один из двух видов тестов на наличие электромагнитных волн, которые могут быть опасны для организма.

Пока не ясно, почему только iPhone 12 не прошел тестирование и почему это касается только этой модели. Министр цифровых технологий Франции заявил, что уровень излучения iPhone 12 все еще значительно ниже уровня, который может нанести вред пользователю, и что тесты агентства не отражают типичного использования телефонов.

Недавно было проведено тестирование 141 мобильного телефона агентством, которое выявило, что iPhone 12 превышает стандарт ЕС по уровню поглощения электромагнитной энергии. Конкретно, когда телефон находится в руке или кармане, уровень поглощения составляет 5,74 ватта на килограмм, в то время как стандарт составляет 4 ватта на килограмм. Однако, телефон был протестирован отдельно для устройств, хранящихся в сумке или куртке.

Французское ведомство, отвечающее за контроль над телефонами, получило результаты лабораторных исследований от американской технологической компании. Исследования подтвердили соответствие требованиям к телефону, проводившихся как самой компанией, так и сторонними лабораториями.

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Министр Франции по цифровым технологиям, Жан-Ноэль Барро, заявил, что уровень излучения iPhone 12 выше стандартов ЕС, но значительно ниже уровней, при которых могут быть последствия для пользователей. Однако, по его словам, правило есть правило.

По словам Яна Сцивилла, старшего научного сотрудника Королевской больницы Халламшира (Великобритания), специализирующегося на радиации, несмотря на широкое использование мобильных телефонов уже много лет, исследования не выявили четкой связи с такими негативными последствиями для здоровья, как рак, головные боли и нарушение когнитивных функций.

Однако эксперты рекомендуют людям, обеспокоенным воздействием излучения сотового телефона, использовать наушники или переходить на текстовые сообщения.