Акции компании Nvidia (NVDA.O) достигли исторического максимума, выросши на 6,7% в четверг.

Акции компании Nvidia (NVDA.O) достигли исторического максимума, выросши на 6,7% в четверг.

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Это произошло после объявления компанией о плане выкупа акций на сумму 25 млрд. долл. и рекордном квартальном доходе, который был обусловлен высоким спросом на ее чипы, ориентированные на искусственный интеллект (ИИ).

Компания Nvidia превзошла ожидания аналитиков, сообщив о доходах за второй квартал в размере 13,51 млрд. долл. Прогнозы на третий квартал также положительные, ожидается достижение доходов в размере 16 млрд. долл.

Акции компании Nvidia продолжают показывать впечатляющие результаты, достигнув рекордной отметки в 502,66 доллара на этой неделе.

Это подтверждает ее лидерство в производстве микросхем с триллионным оборотом. Хотя цена акций немного снизилась и в последний раз была зафиксирована на уровне 485,48 долларов, за год они выросли на 230%.

Инвесторы испытывают эйфорию в отношении компании Nvidia благодаря ее лидерской позиции в развитии технологии ChatGPT и других технологий генеративного искусственного интеллекта. Большинство этих технологий основано на графических чипах высокого класса, производимых компанией Nvidia.