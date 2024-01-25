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О причинах увеличения импорта российской нефти Индией

Нью-Дели успешно управляет торговлей нефтью с Москвой, не подвергая опасности свою национальную безопасность и суверенитет, а также не отталкивая других партнеров.
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За последние полтора года торговля нефтью между Индией и Россией изменилась из-за конфликта на Украине. Индийские нефтеперерабатывающие заводы получали скидку на российскую нефть, поэтому Москва стала основным поставщиком нефти для Индии, составляя 40% импорта. С апреля 2022 года импорт российской нефти в Индию вырос более чем в 10 раз из-за ограничений на российскую нефть, перевозимую по морю, установленных G7.

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По мере того, как Индия, одна из самых быстрорастущих крупных экономик, увеличивала закупки нефти, она сэкономила около 5 миллиардов долларов. Это составляет 20% годового импорта нефти, в то время как в 2021 году было всего 2%. Такой рост увеличил двустороннюю торговлю между Индией и Россией до 50 миллиардов долларов к 2023 году, что значительно укрепило энергетическую безопасность Индии.

В 2023 году Россия была основным поставщиком сырой нефти для Индии, обеспечивая более 35% всего импорта нефти. Москва предоставляла существенные скидки из-за западных санкций. Однако в декабре произошло значительное снижение импорта до 1,48 миллиона баррелей в сутки, по сравнению с пиковыми 2,15 миллионами баррелей в сутки.

В индийских новостях недавно появились сообщения о возможных проблемах с выплатами между Нью-Дели и Москвой. В декабре Индия впервые за 13 месяцев не импортировала сорт нефти «Сокол», производимый в регионе Дальнего Востока России. Из-за расширения санкций против Москвы, индийская нефтяная корпорация (МОК) столкнулась с проблемами в оплате этой нефти, которая уже была в пути в Индию. Как результат, шесть танкеров с нефтью провели несколько недель в индийских водах, не смогли разгрузить нефть в портах назначения – Вадинаре и Парадипе. Некоторые из этих танкеров возможно были перенаправлены в Китай.

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Из-за санкций возникли технические проблемы для другой государственной индийской компании Oil and Natural Gas Corp (ONGC), которая владеет 20% акций в российском проекте «Сахалин-1». Она столкнулась с проблемами в получении дивидендов, из-за чего у нее снизилась прибыль. Раньше ONGC продавала свою долю нефти на международных рынках в рамках проекта, но ситуация изменилась, когда Россия создала новую компанию для эксплуатации месторождения «Сахалин-1».

Даже при этом, согласно новому отчету S&P Global Commodity Insights, Индия продолжает показывать стабильный спрос на российскую нефть, несмотря на замедление импорта и ситуацию в Красном море. Аналитики ожидают, что импорт российской нефти сохранит стабильные показатели, и может составлять 35-45% от общего объема импорта нефти в Индию.

Торговля нефтью между Индией и Россией продолжает сталкиваться с проблемами. Во-первых, механизм оплаты представляет проблему для обеих сторон. Нью-Дели столкнулся с серьезными трудностями в оплате поставок нефти из Москвы после того, как Россия была отключена от международной платежной системы SWIFT из-за западных санкций. Согласованная между странами система оплаты в рупиях и рублях потерпела неудачу из-за санкций и обесценения рубля, что привело к усложнению торговли нефтью.

Проблемы с платежами в дирхамах ОАЭ возникли из-за затруднений у российских экспортеров с банковскими операциями в ОАЭ. Как результат, Москва и Нью-Дели пытались избежать использования доллара США для защиты от западных санкций. ОАЭ же оставались нейтральными и не вводили санкции против России. В свою очередь, индийские нефтеперерабатывающие заводы разнообразили свои сделки, оплачивая часть расходов за российскую нефть в китайских юанях.

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Перевозка и страхование поставок нефти из России в Индию вызывает трудности из-за опасений судоходных компаний и страховщиков относительно нарушения санкций или возможных юридических проблем. Повышенная зависимость Индии от российских судов привела к увеличению расходов на фрахт и страхование, в результате чего скидки на нефть из России сократились до 4 долларов за баррель с пика в 30 долларов за баррель в середине прошлого года.

Однако, когда министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури рассмотрел вопросы связанные с импортом российской нефти в Индию в декабре, он отметил, что недавний спад в импорте не связан с проблемами оплаты, а скорее с изменением цен на нефть. Он сказал: "Проблем с оплатой нет. Это зависит от цены, по которой наши нефтеперерабатывающие заводы могут его приобрести".

Тем не менее, быстро растущая торговля нефтью между Индией и Россией становится сложной дипломатической проблемой, потому что она может повлиять на отношения Индии с США и другими странами-союзниками, которые призывают Индию осуждать действия России на Украине. Индия по-прежнему остается нейтральной, воздерживается от поддержки резолюций ООН и продолжает сохранять свою стратегическую автономию и исторические связи с Россией.

Индия умело балансирует свои интересы между США, который является ее важным союзником и основным источником оборонного, торгового и технологического сотрудничества, и Россией при торговле нефтью. При этом Индия сохраняет свою национальную безопасность и суверенитет, не отталкивая других партнеров. Способность Индии сбалансировать свои интересы считается важным фактором, влияющим на взаимодействие между этими двумя странами.

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Когда Хардип Сингх Пури говорил о покупке нефти у России, он отметил, что Индия имеет право на доступ к доступной энергии и подчеркнул, что увеличение импорта сырой нефти принесет экономические выгоды. Увеличение импорта нефти из России помогло предотвратить возможное резкое увеличение мировых цен на нефть, так как это позволило другим странам использовать нефть из Персидского залива.

В будущем торговля нефтью между Индией и Россией будет зависеть от преодоления этих сложностей и от развития мирового рынка нефти в контексте геополитических изменений. Существуют три возможных сценария для развития этой торговли.

Дальнейшие перспективы: Объем торговли останется примерно тем же или немного снизится, если Москва и Нью-Дели смогут решить проблемы с оплатой и транспортировкой повысить свой импорт из других стран, например, США, Ирака, Нигерии или Саудовской Аравии, чтобы уменьшить зависимость от России и поддерживать отношения с другими партнерами.

Расширение: Торговля может увеличиться, если Россия предложит достаточно выгодные скидки, чтобы перевесить связанные с этим издержки и риски. Кроме того, Индия может решить углубить свои связи с Россией в энергетической и стратегической сферах в качестве противовеса Китаю и для уменьшения зависимости от США. Индия также может использовать свою торговлю нефтью с Россией для расширения сотрудничества в других областях, таких как оборона, ядерная энергетика, космос и технологии, а также для изучения новых возможностей на российском Дальнем Востоке и в арктических регионах.

Уменьшение: Если проблемы с оплатой и транспортировкой не будут решены или станут слишком дорогими, а также если санкции против России усилятся или будут продлены, торговля нефтью может сократиться. Однако из-за того, что Индия стремится к стратегической автономии и поддержанию крепких отношений с Россией, маловероятно, что она откажется от своей нынешней позиции. Две страны активно работают над созданием устойчивого механизма торговли, включая нефтяной и другие секторы.

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Сложная торговля нефтью между Индией и Россией, которая подвержена влиянию геополитических вызовов и стратегических соображений, сталкивается с проблемами в оплате, транспортировке и мировыми санкциями. Таким образом, возможные развития будущих событий зависят от гибкой дипломатии, устранения торговых барьеров и умения приспосабливаться к изменениям на мировом рынке нефти в контексте изменяющегося геополитического окружения. Сложное взвешивание энергетической безопасности, стратегической автономии и глобальных альянсов будет определять будущее этого важного двустороннего сотрудничества Индии.

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