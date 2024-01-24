Созданный искусственным интеллектом Робот Байдена призывает демократов не участвовать в выборах.

Робот, который выдает себя за президента Джо Байдена, попросил членов Демократической партии не голосовать на предстоящих праймериз во вторник. Кэти Салливан, известный демократ из Нью-Гэмпшира, считает, что все виновные должны быть привлечены к ответственности и называет это "нападением на демократию".

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Он назвал голосование на праймериз неприемлемым и предложил демократам сохранить свои голоса для ноябрьских выборов.

Адвокат Салливан думает, что звонок может нарушить законы и хочет найти людей, стоящих за этим.

Генеральный прокурор штата Нью-Гэмпшир Джон Формелла призвал избирателей не обращать внимания на звонок.

Скандал с роботами вызвал расследование, и NBC News опубликовала запись разговора. Номер телефона Салливана был включен в сообщение, что вызвало опасения по поводу конфиденциальности и потенциальных домогательств.

Этот инцидент произошел на фоне более широких дебатов об использовании ИИ в политических кампаниях.

Недавно OpenAI приостановила работу разработчика бота на базе ChatGPT под названием Dean.Bot, который имитировал кандидата от Демократической партии Дина Филлипса.

Поскольку растут опасения по поводу того, что искусственный интеллект может влиять на выборы, правозащитные группы, такие как Public Citizen, требуют федерального регулирования. Они хотят, чтобы Федеральная избирательная комиссия (FEC) контролировала использование ИИ в предвыборной рекламе.

Председатель FEC Шон Кукси признал проблему, но заявил, что решение может занять время. Применение дипфейков и чат-ботов, выдающих себя за политиков, усилило требования принять меры для предотвращения потенциального хаоса, который ИИ может вызвать на выборах.

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Из-за внимания законодателей к законопроектам, направленным на борьбу с этим явлением, возникли вопросы о том, насколько уязвимы демократические процессы перед манипуляциями с использованием искусственного интеллекта в решающем году выборов.