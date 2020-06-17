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В прошлом году правительство США ввело санкции против компании Huawei, что стало причиной отсутствия Google-сервисов в новинках компании, но это не помешало бренду выйти на первое место в мире по продажам.

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Сайт уже рассказывал о гаджете под названием HUAWEI P40 Lite, который выделяется среди остальных точечным вырезом под фронтальную камеру в экране и энергоэффективным процессором Kirin 810, построенным по флагманскому (как у Qualcomm Snapdragon 855 и Apple A12) техпроцессу в 7 нм и представленным год назад, а также 40-ваттной быстрой зарядкой Huawei Supercharge.

Смартфон имеет четверную камеру, врезанную в корпус на манер iPhone 11 с основным модулем в 48 мегапикселей. Девайс продаётся в единственной конфигурации с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, что вкупе с его процессором ставит Huawei P40 Lite в конкурентный ряд с такими устройствами, как Redmi Note 9 Pro и Realme 6 Pro. Кстати, у P40 Lite на данный момент есть существенное для большого числа потребителей преимущество – цена, ведь на данный момент сабж можно приобрести на торговой площадке Aliexpress во время традиционной летней распродажи по ссылке всего за 197 долларов или 13 732 рубля, применив при покупке купон магазина, спецкупоны Aliexpress и промокод MC1500.

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Отметим, что в Интернете можно найти инструкцию о том, как установить сервисы Google посредством специального приложения из фирменного магазина Huawei AppGallery, что делает использование гаджета намного удобнее и привычнее.