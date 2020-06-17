Huawei P40 Lite рекордно подешевел более чем на 100 долларов
В прошлом году правительство США ввело санкции против компании Huawei, что стало причиной отсутствия Google-сервисов в новинках компании, но это не помешало бренду выйти на первое место в мире по продажам.
Смартфон имеет четверную камеру, врезанную в корпус на манер iPhone 11 с основным модулем в 48 мегапикселей. Девайс продаётся в единственной конфигурации с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, что вкупе с его процессором ставит Huawei P40 Lite в конкурентный ряд с такими устройствами, как Redmi Note 9 Pro и Realme 6 Pro. Кстати, у P40 Lite на данный момент есть существенное для большого числа потребителей преимущество – цена, ведь на данный момент сабж можно приобрести на торговой площадке Aliexpress во время традиционной летней распродажи по ссылке всего за 197 долларов или 13 732 рубля, применив при покупке купон магазина, спецкупоны Aliexpress и промокод MC1500.
рекламаОтметим, что в Интернете можно найти инструкцию о том, как установить сервисы Google посредством специального приложения из фирменного магазина Huawei AppGallery, что делает использование гаджета намного удобнее и привычнее.
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