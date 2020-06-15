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В настоящее время многие покупатели смартфонов в нашей стране, выбирая себе гаджет, перестали обращать внимание на бренд Huawei из-за отсутствия сервисов Google в его продукции, которое возникло вследствие санкций США. Тем не менее, данный факт не помешал компании, аффилированной с правительством Поднебесной, стать первой по продаже смартфонов в апреле 2020 года, сменив лидера, корейского конгломерата Samsung. Эти данные приводит авторитетное агентство по анализу рынка в сфере технологий под названием «Counterpoint research» в переписке со СМИ GizmoChina. Вице-президент отдела исследований агентства Нил Шах сообщил, что Huawei удерживала 19% всего рынка смартфонов, в то время, как доля южнокорейского конкурента составляла на 2% меньше.

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Эксперты объясняют сиюминутный успех компании из Поднебесной более быстрым выходом китайской экономики из коронавирусного кризиса, а также поддержкой, оказанной марке местными потребителями, которым для повседневного пользования смартфоном не нужны сервисы от Google. По прогнозам специалистов, ко времени восстановления мировой экономики Samsung может вернуть утраченные позиции.

Напомним, что Huawei недавно выпустила линейку устройств P40, которая включает в себя, как устройства средне-бюджетного сегмента (Huawei P40 Lite E и Huawei P40 Lite), так и флагманскую модель P40 Pro, обладающую влагозащитой и камерой от известного бренда Leica. Модели этого года уже доступны в розничной продаже стран СНГ.