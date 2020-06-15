Huawei вышла на первое место в мире по продаже смартфонов, обогнав Samsung
В настоящее время многие покупатели смартфонов в нашей стране, выбирая себе гаджет, перестали обращать внимание на бренд Huawei из-за отсутствия сервисов Google в его продукции, которое возникло вследствие санкций США. Тем не менее, данный факт не помешал компании, аффилированной с правительством Поднебесной, стать первой по продаже смартфонов в апреле 2020 года, сменив лидера, корейского конгломерата Samsung. Эти данные приводит авторитетное агентство по анализу рынка в сфере технологий под названием «Counterpoint research» в переписке со СМИ GizmoChina. Вице-президент отдела исследований агентства Нил Шах сообщил, что Huawei удерживала 19% всего рынка смартфонов, в то время, как доля южнокорейского конкурента составляла на 2% меньше.
Напомним, что Huawei недавно выпустила линейку устройств P40, которая включает в себя, как устройства средне-бюджетного сегмента (Huawei P40 Lite E и Huawei P40 Lite), так и флагманскую модель P40 Pro, обладающую влагозащитой и камерой от известного бренда Leica. Модели этого года уже доступны в розничной продаже стран СНГ.
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