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Китайская компания Huawei вообще без шумихи анонсировала первый смартфон флагманского семейства P40. Правда, новинка представляет средний сегмент, а от флагманов получила только число в названии. Далее – об основных особенностях Huawei P40 Lite.

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Модель получила пластиковый корпус, что не радует. Габариты составили 159,2 х 76,3 х 8,7 мм, а вес – 183 грамма. Спереди установлен экран IPS, а сканер отпечатков пальцев китайские разработчики разместили на правой боковой грани. Дисплей имеет размер 6,4 дюйма по диагонали, разрешение FHD+ и отверстие слева вверху под селфи-камеру. Плотность точек составляет порядка 400 ppi.

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В основной камере Huawei P40 Lite не нашлось места для телеобъектива, хотя на тыльной панели квадратная площадка содержит сразу четыре модуля. Два из них построены на 2-мегапиксельных датчиках изображения. Главный модуль имеет разрешение 48 Мп (f/1,8), а 8-мегапиксельный сенсор соединён с широкоугольной оптикой со светосилой f/2,4. Видео новинка может записывать в 4K с частотой 30 к/сек. Фронтальная камера обзавелась 16-мегапиксельной матрицей и поддержкой технологии распознавания лиц. Для обеих камер заявлены различные улучшайзеры и интеллектуальные функции.

Huawei P40 Lite станет вторым смартфоном в Европе с 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 810 на борту. Первым оказалась модель Honor 9X Pro, которую анонсировали несколько дней назад. Однокристальная система выполняется мощностями компании HiSilicon. Она располагает восемью ядрами с частотой до 2,27 ГГц и графикой Mali-G52 MP56. Оперативной памяти под капотом смартфона установлено 8 ГБ, а постоянной – 128 ГБ.

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Подсистема питания новинки представлена аккумулятором на 4200 мАч. Мощность быстрой зарядки составила 40 Вт, чем может похвастаться не так много флагманских решений. Главный недостаток устройства заключается в сервисах Huawei Mobile Services, которые стали аналогами Google Mobile Services. Насколько болезненным будет отсутствие Google Pay, пока непонятно, поскольку компания не говорит о наличии чипа NFC для бесконтактной оплаты. Завершая тему программного обеспечения, стоит отметить операционную систему Android 10 в паре с оболочкой EMUI 10.

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Huawei P40 Lite получил разъём для наушников и порт USB-C. Также в арсенал вошли Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц, Bluetooth 5.0 и GPS. Европейский релиз новинки запланирован на 16 марта 2020 года. Приём предварительных заказов начнётся двумя неделями ранее. Стоимость Huawei P40 Lite составила 299 евро. За оформление предзаказа компания подарит фирменные беспроводные наушники Huawei FreeBuds.

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В завершение скажем немного слов о сравнении Huawei P40 Lite с преемником, P30 Lite. Ёмкость аккумулятора выросла почти на 1000 мАч, появился более мощный чипсет, а в основной камере добавился четвёртый модуль, хоть и бесполезный. Правда, разрешение фронтальной камеры снизилось с 32/24 Мп в зависимости от региона до 16 Мп и пропала поддержка Google Pay, а стекло на тыльной панели заменили на глянцевый пластик.