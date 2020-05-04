Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На протяжении последней недели многие технические источники информации сообщали сведения о скором выпуске обновлённой версии одного из флагманов компании Realme, а именно смартфона под названием Realme X2 Pro. Тем не менее, эти новости могут оказаться недостоверными на фоне сообщения известного индийского информатора в сфере технологий Суданшу Амбхора, который представил публике некоторые характеристики предстоящей модели Realme X3 Super Zoom.

реклама

По его сведениям, смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4200 mAh вкупе с быстрой зарядкой фирменного стандарта VOOC 3.0 мощностью 30 Вт. Исходя из похожей концепции батареи и блока питания в Realme 6, можно предположить, что флагман от субренда Oppo будет способен подзарядиться чуть более, чем на 60% всего за полчаса. Новая опубликованная информация стала дополнением к имеющимся у портала 91mobiles характеристикам Realme X3 Super Zoom, в числе которых такие параметры, как модуль основной камеры в 108 Мп и поддержка новейшего модуля связи Bluetooth стандарта 5.1. Нельзя не отметить и потрясающие возможности приближения в режиме съёмки фото и записи видео, о которых можно судить по названию модели. Также, по предварительной информации, смартфон получит представленную в прошлом году однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 855, которая построена по энергоэффективному 7 нм техпроцессу. Скорее всего, новинка будет презентована лишь с одним вариантом памяти: 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной. Продолжая тему компании Realme, напомню, что уже 5 мая субренд Oppo представит модель Realme 6 Pro в Европе. Предварительная цена была озвучена информаторами на уровне 349 евро за версию 8/128.