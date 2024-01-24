Smart Automobile, дочернее предприятие Daimler AG, специализируется на производстве компактных автомобилей под брендом Smart. Штаб-квартира компании находится в городе Беблинген, Германия. Хотя на первый взгляд, все кажется простым и понятным, история создания и развития этой компании полна удивительных событий.

реклама





История бренда Smart началась не сразу. Она связана с созданием совместного предприятия Micro Compact Car AG (MCC) 4 марта 1994 года с целью разработки и изготовления малогабаритного городского автомобиля, экологически безопасного и эффективного. В то время никто не мог предположить, что автомобиль, разработанный в рамках этого проекта, станет известным под брендом Smart.

Первая пресс-конференция о проекте прошла в Штутгарте, где было объявлено о создании MCC двумя крупными компаниями - The Swatch Group и Daimler-Benz. Швейцарская компания, известная своими часами, вложила 49% средств, в то время как немецкий автомобильный гигант вложил 51%, что заложило начало истории бренда Smart и его уникальных и стильных автомобилей.

реклама





В совместное предприятие вошли немецкая компания MCC GmbH, отвечавшая за разработку конструкции автомобиля и планирование строительства завода, и швейцарская компания SMH Auto SA, занимавшаяся гибридной системой передачи мощности и дизайном нового автомобиля.

Возможно, все эти факты кажутся скучными и малоинтересными. Однако есть слухи, что всё началось с экстравагантной идеи главы Swatch Николаса Хайека. Он утверждал, что крупные автомобильные компании пропустили возможность удовлетворить потребность людей в компактном, стильном и экологически чистом городском автомобиле. Возможно, Хайек недооценил ситуацию на европейском автомобильном рынке в то время. Тем не менее, в узкой европейской застройке с ее тесными улочками было действительно мало успешных примеров микроавтомобилей.

реклама





Руководитель Swatch Николас Хайек был настойчивым в своей мечте. Он создал компанию Hayek Engineering AG и начал разработку проекта Swatchmobile, который предполагал разработку двухместного транспортного средства, соответствующего высоким экологическим стандартам и требованиям технологического прогресса. Идея Хайека заключалась в создании гибридной концепции. Обладая большим опытом и знаниями, он был успешным предпринимателем и осознавал, что не сможет конкурировать с опытными автопроизводителями в этой сфере. Хайек понимал, что даже успешное производство часов не предоставит ему достаточного объема ресурсов для создания автомобиля с нуля и формирования эффективной сети продаж. Поэтому он принял решение найти подходящих партнеров для реализации своего проекта.

Ошибка Хайека заключается в том, что он заключает договор с Volkswagen в 1993 году. Казалось бы, это крупная компания с обширным опытом и ресурсами... Однако в том же году на пост главы компании приходит Фердинанд Пих - потомок знаменитой династии Порше, видный инженер и опытный менеджер. В 1993 году VW завершает финансовый год с убытками более чем в миллиард долларов. Неудивительно, что Пих сразу же начинает искать способы избавиться от сотрудничества с Хайеком. "У нас уже есть наш микроавтомобиль", - заявляет Пих, имея в виду будущую модель "трехлитрового" VW Lupo. Трехлитровый – это не об объеме двигателя, а о расходе бензина.

реклама





Хайек не смог достичь соглашения с Volkswagen и другими автопроизводителями, такими как BMW, FIAT, General Motors и Renault. Вероятно, автопроизводители не желали, чтобы еще одна успешная компания вмешалась в их сферу с не совсем инновационными идеями. Однако в Daimler-Benz AG увидели потенциал в концепции Хайека и согласились разделить затраты на проект с внешним партнером. В этой старейшей и крупной автомобильной компании понимали, что за любым успешным автомобилем стоит чистый энтузиазм конкретного человека. Но, конечно же, Хайеку, как страстному человеку, не дозволили сохранить название Swatchmobile или Swatch Car.

После множества обсуждений внутри совместного предприятия, было принято решение о названии нового бренда - Smart (в переводе с английского – “умный”, “просматривающий”, “искусный”), который является анаграммой Swatch Mercedes Art. В середине 1994 года партнеры выбрали место для строительства будущего завода – муниципалитет Амбак во Франции. А уже осенью следующего года, во Франкфурте, общественности был представлен первый концепт-кар Smart.

Производство серийных автомобилей Smart еще не началось, однако в 1996 году Daimler-Benz увеличивает свою долю в акционерном капитале предприятия до 81%, при этом оставляя партнеру всего 19% акций. Возможно, этот ход следует рассматривать со стороны Swatch с противоположного ракурса: осознавая свое положение, компания Swatch старается выйти из бизнеса, минимизируя потери и издержки.

Проект оказался чрезвычайно затратным. Когда стало очевидно, что партнерам не удается разработать гибридную систему, в 1997 году компания Daimler-Benz открыла завод по производству двигателей для нового автомобиля в Берлине. Той же осенью, с великим размахом, Жак Ширак и Гельмут Коль открыли еще один завод – сборочный – во французском городке, который получил прозвище «Smartville».

1 июля 1998 года увидел свет первый серийный автомобиль Smart. К концу октября того же года компания Swatch полностью передала свою долю акций в проекте партнеру. Таким образом, игра завершилась, и пришло время рассчитаться.

За последние несколько лет произошло множество важных событий. Были представлены смелые и инновационные концепции, и в СМИ появлялись сообщения о возможном отказе компании Daimler от убыточного бренда. Однако несмотря на ожидания многих, громкого коммерческого прорыва так и не произошло. Даже применение передовых технологий не превратило этот маленький, но привлекательный автомобиль в действительно прибыльный продукт для компании.

Независимо от типа двигателя — бензинового, дизельного или электрического — автомобили Smart всегда имели широкую аудиторию, и их популярность не угасала, даже если экологические параметры оставляли желать лучшего. Несмотря на значительные усилия отдела маркетинга и рекламы, выручка от продаж не окупала больших расходов, и по сегодняшний день, несмотря на то, что уже выпущено третье поколение моделей, основанное на платформе Twingo от Renault, бренд Smart все еще находится на грани рентабельности.

Сегодня многие европейцы, даже проживающие в изобильных регионах, не хотят больше платить высокую цену за технически сложные и неудобные в использовании автомобили. Но почему такой высокий ценник? Например, микротурбинный двигатель с повышенным давлением наддува, скорее всего, может создать массу проблем в процессе эксплуатации. Роботизированная коробка передач никогда не славилась надежностью. Отсутствие традиционной подвески не улучшает комфорт вождения, а просто объясняется: Smart склонен к раскачиванию, что может привести к опасному переворачиванию. Уже в первом поколении автомобилей устанавливался балласт спереди для компенсации силовой установки, расположенной сзади. Конечно, сегодня Smart значительно продвинулся с точки зрения конструкции. Нельзя не оценить его преданность красивой заднеприводной, заднемоторной архитектуре, придающей автомобилю определенный спортивный характер.

Вопреки этому, у Smart всегда были позитивные функциональные особенности, которые компенсировали его высокую стоимость. Например, его исключительные возможности для парковки в переполненных городах. Кроме того, в некотором смысле, его экономичность, за исключением "усиленной" версии Brabus. Другие достоинства этого автомобиля обычно сводятся к одному термину — стильность. В этом контексте каждый может воспринимать его по своему: модно, актуально, экологически чисто и, кроме того, престижно. Последний аспект, как мы полагаем, составляет основу и стержень существования этого бренда. Организация малых форм. Первый Smart был построен на основе стального каркаса, представляющего собой прочную капсулу безопасности с заменяемыми пластиковыми панелями кузова различных цветов.

В отличие от гибридной версии, Daimler-Benz представила 3-цилиндровый двигатель объемом 599 кубических сантиметров и мощностью от 45 до 71 лошадиных сил. Позже был добавлен дизельный двигатель объемом 799 кубических сантиметров. В 2002 году появился бензиновый двигатель объемом 699 кубических сантиметров. Все эти двигатели оснащены турбонаддувом (по выбору), системой впрыскивания топлива и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Softouch с переменным передаточным числом и электро-сцеплением.

Начиная с первой модели и до самой последней, автомобили Smart всегда оборудованы надежными системами безопасности. Ведь этот автомобиль просто не допускает непослушания. В последней версии даже установлена система электронного контроля силы бокового ветра для повышения стабильности автомобиля. В 2000 году вышел Smart City Cabrio с мягкой складной крышей от Webasto, что стало новым этапом в развитии концепции Smart.

В 2004 году диапазон моделей Smart был расширен за счет 4-местного автомобиля Smart Forfour, производство которого началось на заводе NedCar в Нидерландах. Однако эта модель не продержалась на рынке долго и была прекращена. Второе поколение появилось в 2007 году. Теперь перед нами появился удлиненный Smart Fortwo с автоматической системой старт/стоп. В 2009 году на рынок была выпущена серийная электрическая модель ED, оснащенная литий-ионной батареей от Tesla Motors, которая позволяет автомобилю проехать до 135 километров на одном заряде.

В прошлые годы существовала даже 177-сильная версия Smart Forfour Brabus, способная разгоняться до 100 км/ч за 6.9 секунды и достигать максимальной скорости 221 км/ч. Это было впечатляющим достижением, подчеркивающим надежность и управляемость этой модели. Тем не менее, тайна этой модели до сих пор остается загадкой для многих. Единственными, кто искренне ценил Smart, были различные тюнинг-ателье, проводившие креативные эксперименты с этим автомобилем. Однажды даже на задней оси был установлен 1340-кубовый двигатель мотоцикла Suzuki Hayabusa, позволивший автомобилю разогнаться до 100 км/ч всего за 3.5 секунды.



Только в 2010 году Smart Fortwo стал доступен в России после очередного обновления. Автомобиль предлагался в двух вариантах: с атмосферным трехцилиндровым литровым мотором мощностью 71 л.с. и турбированным — 84 л.с. Также была доступна четырехместная модель, однако, как это часто бывает...

В 2014 году было представлено третье поколение автомобилей Smart. Оно существенно отличалось от предыдущего не только внешне, но и технически. Заметной особенностью этой модели стал багажник объемом 260 литров! Интересно отметить, что для достижения такого результата компания Renault кардинально переработала свою платформу Twingo. В первых двух поколениях этой модели платформа предусматривала передний привод и стала очень успешной.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На сегодняшний день Smart успешно продается в около 46 различных странах по всему миру. Тем не менее, общие объемы продаж по-прежнему остаются относительно невеликими. Одной из инноваций этой марки, о которой можно с уверенностью сказать, - это присутствие интернета в салоне автомобиля, что было революционным шагом для отрасли. Более десяти лет назад владельцы Smart могли шутливо просить своих друзей "позвонить на Smart", используя модель автомобиля вместо обычного сотового телефона.



