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Почему россияне предпочитают платить штраф за проезд, а не за проезд по платным дорогам?

В статье рассматривается отношение российских водителей к введению платных дорог. Многие из них высказывают свое противодействие этой идее, предпочитая получать штрафы за нарушения, чем платить за проезд по платным дорогам.
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Если на платной дороге установлены шлагбаумы, то нет проблем. Но на новых трассах типа ЦКАД или М-12 шлагбаумов нет, и проезд фиксируется электроникой. В таких случаях номера некоторых автомобилей можно сделать настолько грязными, что фоторегистратор их не опознает. И таких случаев довольно много.

Их логика проста: если есть возможность бесплатно путешествовать по таким дорогам, то почему бы не воспользоваться этим? Таких людей было много при любой власти. Еще в советское время говорили, что шанс попасться контролеру в электричках настолько невелик, что нет смысла покупать билеты. И даже если иногда оштрафуют, все равно в среднем выгоднее ездить "зайцем".

Тарифы на платные дороги в России действительно очень высокие. Например, проезд по новой трассе М-12 от Москвы до Казани стоит почти пять тысяч рублей! Это создает сильное желание сэкономить. Ведь на дорогах нет шлагбаумов, а сотрудники ДПС стоят возле каждого выезда. И даже если вас поймают, штраф будет намного ниже стоимости проезда. Если вам удалось хотя бы раз проехать бесплатно, избежав наказания, вы начинаете чувствовать себя безнаказанным, что побуждает вас и дальше не платить за проезд.

А вы знаете, сколько сегодня нужно заплатить в виде административного штрафа за проезд по платной дороге без оплаты? Теперь это всего 1500 рублей для легкового автомобиля и 5000 рублей для грузовика или автобуса. Однако, этот штраф касается именно добросовестных водителей, которые по своей невнимательности или забывчивости забыли оплатить проезд. Особенно часто этим грешат люди пожилого возраста, которым бывает сложно разобраться во всех технических новинках.

Но что ждет тех водителей, которые умышленно закрывают свои номера? Согласно КоАП, штраф за нечитаемый номер составляет 500 рублей. То есть, водитель, просто испачкавший номерной знак грязью, фактически рискует немного. Но если водитель решит обойти систему, снять номера с машины, закрепить их в запрещенном месте или использовать рамки-перевертыши, тут уже не обойтись таким крошечным штрафом. Наказание за такое нарушение составит 5000 рублей или лишение прав.

Используя тактику с неразборчивыми номерами на трассах с безбарьерной системой оплаты "Свободный поток" является довольно действенной. Кроме того, сложно поймать таких "зайцев" с помощью камер фотофиксации, даже при использовании нейросетей.

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Ространснадзор за 2023 год сообщил о вынесении более миллиона штрафов за неуплату проезда по платным дорогам. Однако, как упоминалось ранее, это в основном относится к случайным нарушениям. Это подтверждается статистикой, поскольку 34% таких штрафов были отменены, так как владельцы авто успели погасить задолженность. Вероятно, большинство оштрафованных водителей просто не осознали, что они въехали на платную дорогу или не поняли, как оплатить проезд.

Хуже всего обстоит ситуация с людьми, которые генетически не склонны соблюдать законы, но при этом желают пользоваться всеми удобствами цивилизации, включая платные дороги. Сравнение тарифа и штрафа - это довольно неприятное явление, с которым, по идее, можно бороться только одним способом - строгим усилением ответственности. Наказание за обман государства должно стать настолько серьёзным и неотвратимым, чтобы никому не приходило в голову заменить оплату проезда уплатой штрафа. По-видимому, здесь просто нет другой альтернативы.

Аргументы тех, кто отказывается платить за проезд, хорошо известны. Они говорят о низких зарплатах, высоких тарифах на платных дорогах, о том, что они уже уплатили транспортный налог (и он, вероятно, должен использоваться на строительство дорог, почему им приходится платить ещё раз), а также на несправедливость государства, жадных олигархов и так далее. Многие согласятся с такими аргументами, но это не оправдывает совершенного правонарушения. Возможно, эти же люди (при том же роде аргументации) могут взламывать счетчики воды и делать незаконные врезки в электросети, поэтому помимо уплаты штрафов, важно обратить внимание на воспитание. Пока подобные действия считаются обыденными в обществе, критиковать разруху вокруг, вероятно, бесполезно.

А как вы считаете, стоит ли нарушать правила и ездить по платным дорогам «зайцем»? Мы тоже не одобряем высокие тарифы на проезд в нашей стране, которые порой превышают тарифы в Европе, особенно учитывая уровень зарплат. Однако с точки зрения логики, это же будет то же самое, что войти в магазин, взять продукты и уйти, не заплатив за них. Или заправить машину на заправке и уехать, не оплатив топливо (но не забудьте заклеить номера, чтобы вас не поймали). Ведь в обоих случаях государство и олигархи также тоже зарабатывают на нас. Или здесь разница?

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