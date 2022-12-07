За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Приветствую. Хочу рассказать об опыте использования блока питания Fractal Design Ion SFX-L 650w. Данный блок питания отличается хорошими характеристиками (платформа, аналогичная Seasonic Focus) и приятными особенностями (очень мягкие кабели, долгая гарантия). Так же в блоке питания реализована модная нынче функция полупассивной работы системы охлаждения. При нагрузке менее ~340вт вентилятор блока питания не вращается. Но у этой замечательной особенности выяснились неприятные особенности при эксплуатации- в пограничной нагрузке вентилятор циклически раскручивается и останавливается. При этом алгоритм запуска устроен так, что вентилятор резко раскручивается до значения ~1000-1100 об/мин и затем плавно затухает, что вызывает акустический дискомфорт. Данная ситуация проявляется при работе не очень тяжелых 3D- приложений или старых/нетребовательных игр. Отключить полупассивный режим, как это обычно бывает с полноразмерными блоками питания, здесь нельзя.

реклама

Как я понимаю, такие особенности присущи большинству блоков питания с подобной схемой работы системы охлаждения, но в обзорах на этом практически не акцентируют внимания. И сталкиваться с такой проблемой приходится уже по факту приобретения.

Если взглянуть на то, как собран блок питания, то можно увидеть, что для разборки достаточно открутить 4 винта по торцам крышки, которые не имеют никаких защитных пломб.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Так что можно заменить штатный вентилятор, не лишаясь 10-ти летней гарантии :)

реклама

В блоке питания установлен вентилятор Globe Fan с верхним пределом 1800 об/мин.. Так же, он имеет немного отличающуюся от стандартной рамку со скошенными углами.

На замену был куплен тонкий вентилятор Arctic P12 SLIM PWM PST.

Характеристики штатного и нового вентилятора



При сравнении характеристик мы видим, что заводской вариант имеет лучший показатель по максимальному воздушному потоку, а Arctic P12 SLIM имеет чуть более высокое статическое давление. При условии, что блок питания никогда не будет нагружен выше ~60%, разницей в характеристиках можно пренебречь.

реклама

Разборка блока питания не представляет интереса- единственный нюанс был в том, что пришлось немного подточить углы вентиляторной рамки, т.к. резьбовые отверстия для винтов крышки имеют выступ внутрь корпуса на пару миллиметров. Крепежные винты с головкой под шестигранник были заменены на обычные, которые были в комплекте с новой вертушкой.

На фото отмечены места на вентиляторе, которые пришлось сточить



"Хвост" нового вентилятора пропустил через одну из вентиляционных сот задней стенки БП, сняв на время коннектор 4pin.

Подключенный к мат.плате вентилятор имеет следующую температурную кривую:

реклама

Кривая температуры на кривом мониторе :)



Кратко напомню конфигурацию железа:

Intel core i5-12400@0.910v;

Sapphire Nitro+ RX 6700XT 1.025v@2600;

Asrock Z690 ITX/AX;

Корпус Fractal Design Node 202 mesh-mod =)

Для проверки я запустил Genshin Impact, который как раз нагружает систему на то самое пограничное значение в ~300-350вт. После некоторого времени, когда температуры стабилизировались, я закрыл игру и стал ждать, когда вентилятор БП остановится. Получившийся результат отражен ниже, пометил на графике основные моменты:

График с получившимся результатом. 1 клетка = 20 секунд



По факту, вентилятор не вращается при значении ШИМ 20% и менее. Чтобы его "толкнуть", необходимо достигнуть температуры ЦП в ~65 градусов на какой-то промежуток времени, т.к. старт вентилятора происходит не сразу. Затем он ме-е-едленно сбавляет обороты после снятия нагрузки, т.к. радиатор ЦП остывает тоже медленно. На графике видно одно "ложное" срабатывание вентилятора при скачке температуры, но это происходит бесшумно и редко. В повседневной работе температура ЦП не доходит до пороговых значений.

Главная цель достигнута- вентилятор БП очень плавно стартует и так же медленно останавливается после снятия нагрузки. Привязка к датчику температуры ЦП вполне оправдана, т.к. в корпусе, где видеокарта расположена под материнской платой, процессору "становится жарко" при любой значимой нагрузке (на него или на видеокарту). Так же температурный режим стал более стабильным, поскольку раньше блок питания успевал нагреться и после запуска вентилятора из него шел горячий воздух, затем всё останавливалось и внутри всё снова разогревалось. Сейчас пуск вентилятора происходит раньше, а выходящий воздух чуть тёплый.

На графике так же видно небольшой всплеск температуры и последовавший за ним короткий запуск вентилятора- это может проявляться какое-то время после снятия нагрузки. Т.к. это происходит бесшумно и не постоянно- я решил оставить как есть.

С момента последней публикации в блоге я добавил немного иллюминации в корпус :)

А на этом у меня всё- спасибо за внимание.



