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О плюсах карты Tinkoff Black

Рассмотрим плюсы использования Тинькофф банка и их карты Tinkoff Black
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Вступление

В этой статье мы разберём Тинькофф банк, который сейчас очень популярен своими бонусами и большими кэшбеками.

Лучший банк?

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Банк предоставляет своим клиентам множество удобных функций, начиная от различных банковских карт: Tinkoff ALL Games, Black, Platinum и т.д. 

И так же множество услуг: страхование, кредиты. Звучит удобно. Вы сможете пользоваться всеми этими функциями в одном банке. В принципе, всё так и есть при том что вы ещё можете и сохранять в личном кабинете свои документы, подключаться к госуслугам.  Кроме этого банк постоянно проводит множество акций.

Но может ли он быть настолько идеальным? Давайте в этом разберёмся.

Если хотите ознакомиться со всеми услугами поподробнее - https://www.tinkoff.ru/sl/341clOTobYA 

Tinkoff Black

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Самая популярная карты этого банка - это именно Black. И выглядит всё довольно хорошо. Банк одобряет приобретение карты с 14 лет. Быстрая и удобная, а самое главное бесплатная доставка карты курьером. Вам ещё и маску в связи с ситуацией могут подарить. Но тут сразу появляется небольшое неудобство. Очень уж Тинькофф навязчивый и уже при встречи с курьером, он будет предлагать вам услуги кредита и их сим карту. Они даже будут не то чтобы предлагать, а оформлять их на вас особо и не спрашивая, поэтому после получения карты и подписи бумаг на неё больше ни на что не соглашайтесь и не подписывайте ничего. Конечно, если хотите попробовать, то можете взять, но я думаю, что большинство будет против. 

Карта предлагает такие услуги, как:

  • Кэшбек
  • Проценты на остаток
  • Бесплатные переводы/пополнение и снятие в банкоматах
  • Безопасность ваших денег

Конечно же больше всего банк рекламирует их большие кэшбеки (до 30%) и правда там есть большие кэшбеки на множество услуг и магазинов от 1% и до 30%. По большинству реально большие комиссии они дают на своих партнёров или на скорее всего малоизвестные вам магазины. Пример этому Skillbox, на который они дают 20% кэшбека.

На многие полезные магазины они дают от 1% и до 7% и часто есть ограничения по покупкам. Например, можно совершить всего 1 покупку с кэшбеком. И кроме этого они каждый месяц предлагают выбрать повышенный кэшбек на один из предложенных видов услуг и товаров. Это довольно удобная и полезная функция.

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Так же ещё Тинькофф каждый месяц присылают вам проценты на остаток вашего баланса (есть ограничения). Каждый месяц кроме остатка на баланс они присылают вам деньги за кэшбек и так же списывают 59 рублей за услуги банка и за дополнительные услуги (если подключены). Без подключения услуг ваш процент будет около 3%.

Ещё одна удобная функция - пополнение и перевод денег без комиссии. Вот эта функция реально очень удобная. Вы можете привязать карту другого банка со своим личным кабинетом в Тинькофф, пополнять и оплачивать с неё из Tinkoff и всё это абсолютно без комиссии.

Ещё очень удобно, что вы можете легко замораживать, блокировать вашу карту, устанавливать лимит на карту и таким образом у вас точно не смогут списать деньги с карты. Кроме этого можно отключить снятие в банкоматах и совершение онлайн покупок. Ну а если же вы хотите большей безопасности, то у них есть функция, с помощью которой они вернут вам все украденные деньги за определённую помесячную подписку.

Tinkoff Pro и Premium

Дополнительные функции банка, которые вы можете активировать в личном кабинете. Они будут выгодны вам, если вы держите много денег на онлайн счёте и часто совершаете покупки в магазинах, на которых есть кэшбек.

Tinkoff инвестиции

Про столь рекламируемые инвестиции могу только сказать, что очень невыгодная платформа, и за покупку/продажу акций Тинькофф у вас сразу берёт 1% за совершение операции и для тех, кто не понимает, это очень много.

Tinkoff кредиты

Вам скорее всего будут звонить сотрудники банка, предлагая вам кредит у Тинькофф, говоря что у них самые выгодные ставки и вы не пожалеете. На моём опыте я пожалел, когда взял у них кредит на 3 года. Они говорили о маленьких процентах и даже давали 2 месяца в начале без процентов. В этом периоде, вы можете не платить кредит.

Потом они пририсовали огромные проценты и нужно будет выплатить сверху почти 50% от суммы. Оплата идёт так: проценты уже высчитаны и нужно оплачивать каждый месяц одинаковое количество от общей суммы. То есть выплатить быстро весь кредит без процентов на остальные месяцы не получится.


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Не понимаю, зачем маяться со скрытыми условиями титькова, когда в том же Райфайзен карта с таким же бонусами и возможностями абсолютно бесплатна.
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