Как выводить деньги из Binance с минимальными комиссиями
Скорее всего, те кто интересовался биржей Binance, видели видео на YouTube про вывод денег без процентов. Но правда ли это на самом деле, в этой статье мы разберёмся с этим.
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Ввод на биржу
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Вообще, почему была затронута эта идея с выводом без процентов?
Binance берёт проценты на ввод и вывод денег через саму биржу и поэтому часто она может забрать хорошую часть от вложений. На ввод биржа берёт около 2% (на покупку крипты) и 3.5% (на ввод денег по карте). Это два основных способа ввести деньги через биржу на кошелёк и понятно, что второй способ съедает почти в 2 раза больше процентов, поэтому выгоднее выбирать первый. И 2% это уже не так и много.
Вывод с биржи
Что же насчёт вывода, то на него тоже накладываются проценты. Чтобы вывести деньги, у вас возьмут 3%.
Складывая проценты у вас могут взять от 5-7% и более.
Binance без процентов
Теперь же давайте разберёмся, как уменьшить потерю ваших активов из-за процентов. Я думаю понятно, что вообще без процентов не получится вводить и выводить, так как так как всё равно придётся отдать часть бирже придётся отдать часть бирже/людям и пулу за перевод с кошелька на кошелёк.
P2P
- Ввод: можно ли как-нибудь вводить деньги меньше чем с 2% комиссии? Скорее всего - нет. Так как 2% - это уже достаточно хорошее предложение и меньше можно разве что через P2P и большим объемом.
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На P2P, где вы покупаете прямиком у людей крипту, биржа не берёт проценты и там пользователи тоже хотят заработать, поэтому курс ставят более выгодный для себя и поэтому оптом они отдают дешевле и чем больше денег вы переводите, тем выгоднее.
- Вывод: на вывод ситуация лучше и выводить через P2P выгоднее.
Но а с объемом на вывод с P2P всё работает так же как и на ввод и чем больше денег, тем выгоднее вы сможете перевести ваши активы.
Вывод
Выводить ваши активы с Binance без комиссии в любом случае не получится. И биржа, и обычные пользователи на P2P захотят заработать. Да и нужно заплатить комиссию самим майнерам.
Вы тоже можете выставлять предложения на продажу и покупку на P2P со своими процентами и зарабатывать на этом проценты.
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