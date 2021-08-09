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Доходность майнинга эфира после Хардфорка London и потенциал роста цен на видеокарты

Разберём, почему столь подешевевшие видеокарты снова могут взлететь в цене и с чем это связано
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Предисловие

Наверное все знают про подорожание видеокарт в конце 2020 года и на протяжении первой половины 2021. Подорожание цены в основном связанно с майнингом эфира(Ethereum), главным альткоином. В это время он начал набирать большую популярность среди майнеров и других людей, которые тоже захотели заработать на этом. И это всё не зря, так как в этом году эфир обогнал по выгоде майнинга даже биткоин.

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Последние 1-2 месяца цена на видеокарты начала понемногу падать и вернулась к обычным ценам, всё из-за того, что спрос на них упал. Причина этому - уменьшение интереса к  майнингу эфира.

На доходность майнинга влияют такие причины, как:

  1. Сложность сети Ethereum
  2. Загруженность блокчейна Ethereum
  3. Цена эфира

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Падение цены на эфир

Понятно, что цена очень сильно повлияла на отказ от майнинга эфира, после того как для многих стала не такой выгодной. Эфир упал на 60% и многие решили уйти из майнинга, но именно в тот момент вышел 2 фактор дохода майнинга и загруженность блокчейна упала из-за уменьшения майнеров. Поэтому доходность обратно цене увеличилась. 

Падение цены было в основном из-за биткоина, так как это главный в мире крипто актив и практически все другие криптовалюты идут прямиком за ним. Причины:

  • Отказ Tesla от Биткоина.
  • Китай запретил вести бизнес, связанный с виртуальной валютой, запрещение майнинга в пяти провинциях с крупнейшими майнинг-фермами.
  • После большого роста криптовалюты начался коррекционный бычий цикл, который идёт до сих пор.

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Цены на карты вернулись к обычным меркам

Сейчас цены на видеокарты вернулись к обычным. Но есть довольно большой шанс второй волны подорожания эфира. Основная масса "обычных" людей, которые пришли в этот бизнес просто заработать, скорее всего ушли из-за невыгодности, но майнеры сейчас активно докупают видеокарты, так как для них сейчас проходит большая  распродажа карт. Чуть ли не два месяца назад все думали, что карты можно будет купить только оптом и их глобально не хватает, а сейчас всё вернулось, цены на криптовалюту начинают понемногу разворачиваться. Доходность, которая по мнению многих должна была упасть на 20-30% после Хардфорка в Лондоне, наоборот, даже немного увеличилась.

А майнеры всё покупают карты....

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Купив именно сейчас, можно будет заработать только на разнице в цене на карту, что же говорить про эфир, который постоянно увеличивается в отличие от Биткоина, на котором впервые за 4 года вышло обновление, начинает обретать всё большую популярность, ему предсказывают всё новые рекорды цены уже к концу этого года!

Вероятность второй волны подорожания Ethereum высока и возможно это даже произойдёт примерно в то же время как и в 2020-2021 годах.

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