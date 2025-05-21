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MaximumImpact
В сети появилось множество жалоб на проблемы графического драйвера GeForce Game Ready 576.52
Владельцы зеленых видеокарт продолжают испытывать трудности.

Несколько дней назад NVIDIA выпустила обновление своих графических драйверов GeForce Game Ready с порядковым номером 576.52. Многие пользователи ожидали, что данный релиз наконец-то исправит многочисленные проблемы фирменного ПО видеокарт GeForce, наблюдавшиеся в последние несколько месяцев.

Однако через несколько дней после выхода последнего драйвера стало ясно, что большая часть неполадок все еще в строю. Официальный форум и сабреддит NVIDIA завалены жалобами на всевозможные проблемы. Там можно найти уже привычные сообщения о появлении черного экрана, вылетах и нестабильном поведении игр, падении кадровой частоты, возникновении фризов и микростаттеров, мерцании картинки и зависании ПК. 

Также пользователи недовольны тем фактом, что NVIDIA правит не особо важные баги, вроде вылетов в некоторых непопулярных играх, но при этом игнорирует самые насущные проблемы. При этом неполадки возникают не только в играх. Некоторые юзеры сталкиваются с подвисаниями браузера или приложений для воспроизведения видео. А черный экран может появляться в момент запуска синтетических бенчмарков или стресс-тестов, вроде FurMark.

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#nvidia #драйвер #geforce game ready
Источник: nvidia.com
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