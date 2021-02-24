Samsung с AMD представит новые процессоры в июне
По недавно опубликованной информации авторитетного инсайдера Ice Universe, Samsung уже в июне представит разработку совместно с AMD и расскажет о спецификациях и технологиях, использованных в новых чипах.
По раннее опубликованным утечкам, была информация о чипах с производительностью, способной перегнать лидера рынка - Apple A14.
Так же, сообщается, до появления отдельных GPU придется подождать еще некоторое время.
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