По недавно опубликованной информации авторитетного инсайдера Ice Universe, Samsung уже в июне представит разработку совместно с AMD и расскажет о спецификациях и технологиях, использованных в новых чипах.

По раннее опубликованным утечкам, была информация о чипах с производительностью, способной перегнать лидера рынка - Apple A14.

Так же, сообщается, до появления отдельных GPU придется подождать еще некоторое время.