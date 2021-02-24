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Samsung с AMD представит новые процессоры в июне

Ожидаемая мощность решений обещает быть самой производительной на всем рынке.
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По недавно опубликованной информации авторитетного инсайдера Ice Universe, Samsung уже в июне представит разработку совместно с AMD и расскажет о спецификациях и технологиях, использованных в новых чипах.

По раннее опубликованным утечкам, была информация о чипах с производительностью, способной перегнать лидера рынка - Apple A14.

Так же, сообщается, до появления отдельных GPU придется подождать еще некоторое время.

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