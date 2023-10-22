Патч устраняет проблему с воспроизведением cinematics, но не решает другие проблемы

Ubisoft выпустила обновление 1.0.4 для Assassin's Creed Mirage. Обновление в первую очередь представляет собой исправление ошибок, с единственным исправлением, упомянутым в списке изменений: устранена проблема, которая могла привести к неправильному воспроизведению анимации. Патч распространяется только на консольные версии игры.



Некоторые фанаты сообщили об улучшении производительности консоли после установки обновления, но другие жаловались на ухудшение работы, особенно в режиме производительности. Ubisoft не подтвердила никаких улучшений производительности в примечаниях к патчу.



Обновление не устраняет проблемы с хроматической аберрацией или размытием изображения при движении, которые возникли у некоторых игроков с момента выхода игры. Ubisoft ранее подтвердила, что работает над переключателем, позволяющим игрокам отключать хроматическую аберрацию, но не сообщила, когда эта функция будет выпущена.