Новый центр мерчандайзинга позволяет слушателям покупать товары от своих любимых исполнителей

В последние годы музыкальный стриминговый сервис помогает фанатам общаться с артистами не только в потоковом режиме, предоставляя списки концертов и разделы с товарами. Spotify обнаружила, что мерчендайзинг является основным источником дополнительного дохода для артистов, особенно через её платформу.



Чтобы помочь увеличить продажи артистов, Spotify запустила в своём приложении новый центр мерчандайзинга. Новый центр предлагает слушателям магазин, полный рекомендаций, основанных на их привычках слушать, чтобы они могли выбрать одежду, аксессуары и другие товары, которые им наиболее подходят. В прошлом году Spotify обнаружила, что на неделе после публикации Spotify Wrapped были зафиксированы самые кассовые продажи товаров в истории продаж товаров на музыкальном стримере.

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Теперь слушатели могут найти свой собственный персонализированный магазин, выполнив поиск "Товары" в приложении Spotify. В приложении также появится новая плитка, позволяющая пользователям перейти на центр оттуда. Кроме того, они могут просто нажать здесь, чтобы перейти в раздел "Товары".



Новый центр мерчандайзинга является важным событием для Spotify, поскольку он предоставляет слушателям новый способ общения со своими любимыми исполнителями и финансовой поддержки. Центр также является потенциальным стимулом для артистов, поскольку может помочь им привлечь новых поклонников и увеличить продажи.



Чтобы ещё больше поддержать артистов, Spotify также предлагает им возможность предлагать скидки своим лучшим поклонникам, когда они открывают свои приложения Spotify Wrapped. Это сделано для того, чтобы побудить слушателей изучить центр мерчандайзинга и поддержать своих любимых артистов.



Новый центр мерчандайзинга - беспроигрышный вариант как для Spotify, так и для артистов. Он обеспечивает удобный и увлекательный способ для слушателей ознакомиться с товаром, а артистам - новый способ привлечь поклонников и увеличить продажи.