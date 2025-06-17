В Warface ворвалось лето с событием Восхождение. Гвоздь программы – новый PvP-режим Потасовка, доступный на трех аренах. Его фишка уникальные бустеры, кардинально меняющие стиль боя, Ниндзя с улучшенной катаной или Джаггернаут с нескончаемой лентой патронов – лишь пара примеров.

Игрокам открыты тематические контракты и спецоперации. За их проход начисляется валюта события, которую обменивают на награды. Среди них выделяется свежая оружейная линейка Андроид M16A3 Custom, FN SCAR-L PDW, USAS-12, CheyTac M200.

Параллельно стартовал рейтинговый сезон Опасный аттракцион. Разработчики доработали систему очков и добавили компенсации за несправедливые исходы. На спецстранице события уже доступны временные подарки и миссии. Их выполнение гарантирует постоянный набор с оружием и скином агента Горгона.