Летнее событие Восхождение в Warface
В Warface ворвалось лето с событием Восхождение. Гвоздь программы – новый PvP-режим Потасовка, доступный на трех аренах. Его фишка уникальные бустеры, кардинально меняющие стиль боя, Ниндзя с улучшенной катаной или Джаггернаут с нескончаемой лентой патронов – лишь пара примеров.
Игрокам открыты тематические контракты и спецоперации. За их проход начисляется валюта события, которую обменивают на награды. Среди них выделяется свежая оружейная линейка Андроид M16A3 Custom, FN SCAR-L PDW, USAS-12, CheyTac M200.
Параллельно стартовал рейтинговый сезон Опасный аттракцион. Разработчики доработали систему очков и добавили компенсации за несправедливые исходы. На спецстранице события уже доступны временные подарки и миссии. Их выполнение гарантирует постоянный набор с оружием и скином агента Горгона.
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