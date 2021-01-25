Конфигурируем самый дешевый игровой компьютер
Здравствуйте, дорогие друзья.
Представляем Вам игровую сборку, что можно собрать из новых компонентов за минимальную сумму денег (б/у не рассматриваем).
Данная сборка, это самый простой игровой ПК, что будет актуален в 2021г.
Она даст Вам возможность играть в большинство современных игр с комфортным фпс на средних и частично высоких настройках, при разрешении FullHD.
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В среднем, он выходит в 49544 рубля, но можно найти каждый компонент в отдельности и дешевле в других магазинах, дополнительно сэкономив.
Процессор: Взят самый выгодный по цене/качеству (аналогов производительнее и дешевле нет)
Материнская плата: Взята самая дешевая на чипсете b460 (что была в наличии) с поддержкой M.2 nvme. На ней полная поддержка двух канальной памяти и приемлемое количество линий питания PciExpress для меньшего падения производительности видеокарты. (материнку на чипсет h410 не рассматриваем ибо по факту, она одноканальная и сильно урезаны линия питания PciExpress)
Корпус: Взят самый дешевый с уже установленными 5ю кулерами. За свою цену имеет хороший обдув с коробки и достаточно удобный.
Видеокарта: Взята самая дешевая из игровых, что на данный момент актуальна. В других магазинах продается за 13-14000 рублей.
Оперативная память: Взята G.skill, так как производитель пишет на модели, что она двухранговая. Искать в спецификациях каждую планку очень долго. Ключевая особенность данной, это двухранговость. Даст прирост на тех же частотах до 10% в сравнении с обычной, а дороже всего на 500р.
SSD Диск: Взят один из самых дешевых M.2 nvme дисков от крупного производителя с хорошими отзывами. Мы так же используем его не первый раз и он хорошо себя показал.
Блок питания: Взят самый простой с запасом по мощности, но с бронзовым сертификатом и 5ю реальными степенями защиты, что по нашему мнению обязательные пункты для блока питания.
Данная сборка является самым дешевым воплощением игрового ПК, по нашему мнению. Приведенная конфигурация лишь пример. В рамках тех же чипсетов (семейства) можно выбрать любого производителя.
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Желающим еще сэкономить:
- Можно заменить ssd накопитель на обычный 240гб. sata, это минус +- 850р. (особо на производительность не повлияет).
- Можно взять обычный дешевый корпус, главное поставить его так, чтобы был доступ свежего воздуха, а теплый рассеивался по комнате, тут можно сэкономить еще +- 2000 рублей (при должном размещении приемлемая экономия).
- Убрать одну планку оперативной памяти, что сэкономит еще 2000 рублей (не рекомендуем, может быть нехватка памяти в некоторых играх).
- Можно выбрать чипсет h410 и сэкономить еще 1000 рублей (не рекомендуем, причину описывали выше).
Макс экономия: Выходит в 43694 рубля за сборку. (ssd, копус, оперативка, материнка)
На границе: Выходит в 44694 рубля за сборку. (ssd, корпус, оперативка)
Допустимая экономия: Выходит в 46694 за сборку. (ssd, корпус)
Цены указаны усредненные, Одни из самых дешевых можете посмотреть на https://www.regard.ru. Можно найти дешевле, как следствие примеры цен будут разница в пользу Вашего кармана.
Пример ФПС в 5ти играх на максимальных настройках при разрешении FullHD для данной сборки.
Приятной Вам игры и новых побед.
С Уважением, команда Luxury-GadGet.TM
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