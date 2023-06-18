Интервью с разработчиками Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games
Веном
1982-й год, главный редактор Marvel Comics Джеймс Шутер, проводит конкурс художественных талантов, где покупает идею черного костюма у 22-ух летнего фаната комиксов Рэнди Шуллера за символические 220 долларов. Позже, он придумает историю, о инопланетном материале, симбиоте, добавляющем новые способности, негативные воздействия на носителя и самое главное совершенно новый внешний облик, в будущем, любимого многим персонажа. Первое появление венома состоялось в мае 1988 года в выпуске the amazing spider-man №300.
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Джим Шутер
Обложка выпуска the amazing spider-man №300 1988 год
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Иллюстрация венома из выпуска
В трейлере, показанном на PlayStation Showcase 2021, мы увидели, что во второй части игры действительно появиться веном.
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Напомню, Insomniac Games добавила множество различных костюмов в первой части игры, вышедшей в сентябре 2018 года, на тот момент эксклюзивно для PlayStation 4, но очевидный и ожидаемый костюм венома включен не был.
Все костюмы первой части
Команда IGN встретилась с креативным директором Insomniac Games Брайаном Интихаром и директором игры Райаном Смитом.
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«Когда мы были заняты производством «Человека-паука», мы обсуждали, какие костюмы будем использовать. И, конечно же, как вы, наверное, догадались, появился черный костюм — костюм Симбиота, и мы задумались, будем ли мы использовать его только как визуальную вещь, или мы действительно собираемся сделать его больше?»
Речь, конечно же идет о включении симбиота в сюжет игры. В сцене после титров Spider-Man Miles Morales, мы видим Гарри Осборна, заключенного в капсуле, его отец Норман Осборн дотрагивается до капсулы и симбиот делает то же самое с внутренней стороны.
Гарри Осборн в капсуле
Insomniac Games обещает, что костюм симбиота, в новой игре, не станет исключительно косметическим, он привнесёт новые игровые механики, в отличии от обычного костюма.
«Удар человека-паука действительно поражает одну цель и приклеивает ее к стене, в то время как удар Симбиота подбрасывает кучу врагов в воздух. И это то, что позволяет вам переключать передачи в бою с Человеком-пауком… Это то, чего у нас не было раньше, и мы могли бы использовать с Симбиотом» - говорит Райан Смит.
«Мы понимаем, что ожидания от Симбиота действительно высоки, и мы хотели, чтобы он отличался от того, что вы обычно видите. Питер и Майлз, большая часть их набора движений основана на плавности, скорости, акробатике, а Симбиот — это мощь, сила, агрессия, и я думаю, мы хотели убедиться, что с точки зрения игрового процесса это было представлено» - добавляет Брайан Интихар
Переключения между персонажами
Eurogamer.net, тоже взяли интервью у Брайана Интихара. После презентации игры на PlayStation Showcase 2023, где широкой публике продемонстрировали 10-ти минутный геймплейный ролик, они задались вопросом, смогут ли игроки переключаться между Питером и Майлзом в любой момент игры или же только в моменты предусмотренные игрой?
«Когда вы играете в основную историю, мы контролируем, когда вы переключаетесь между Питом и Майлзом… это делается для служения истории» - сказал Брайан Интихар
Но, в данном контексте говориться только о сюжетной компании игры. При этом, как и первая часть игра обладает открытым миром и свободными передвижениями, без линейной привязки к сюжету.
«Вы сможете, в открытом мире, свободно переключаться между ними простым нажатием кнопки» - добавил Брайан Интихар
Было упомянул, что в игре будет добавлена гибкая прокачка навыков каждого из персонажей, это должно добавить в игру больше интерактива и сделать Питера и Майлза не похожими друг на друга в геймплейном плане.
«Мы хотим убедиться, что, когда вы переключаетесь между героями, возникает ощущение знакомства. Они оба Человек-паук, вы знаете, как играть в игру, но у вас все еще есть гибкость в этой настройке для улучшения каждого из них» - Директор игры Райан Смит
Карта
Вообще, следует отметить, что креативный директор и директор игры, последнее время дают очень много интервью разным крупным издательствам. Конечно, это имеет огромный смысл с маркетинговой точки зрения, но и в свою очередь, это огромный плюс для фанатов, во время утомительного ожидания даты выхода. Издание The Washington Post обсудило размер карты Spider-Man 2 с креативным директором игры.
«С точки зрения размера города, он в два раза больше по сравнению с «Spider-Man 1» - сказал Брайан Интихар
После выхода первой части игры, многие отмечали точное воссоздание Манхэттена. В продолжении будут добавлены другие районы Нью-Йорка такие как: Квинс, Бруклин и т.п. Побочные миссии останутся еще в большем объёме.
Карта первой части
Реальный Манхеттен, вид сверху
Злодеи
Состав антагонистов всех комиксов про человека-паука, многогранен и обширен на столько, что включить всех в один сюжет игры и интересно раскрыть их личности, к сожалению, не представляется возможным.
В первой части игры, нас порадовали 7-ю злодеями, игроки смогли встретить: Мистера Негатива, Уилсона Фиска, Электро, Носорога, Скорпиона, Шокера и Стервятника, все они не были придуманы разработчиками, а взяты из оригинальных комиксов выпускаемых Marvel Comics.
Официально анонсированным антагонистом второй части станет Крэйвен-охотник. Персонаж, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко дебютировал в выпуске The Amazing Spider-Man №15, в августе 1964 года.
Обложка The Amazing Spider-Man №15, август 1964 год
Вторым антагонистом вероятнее всего станет Веном, разработчики подтвердили, что на этот раз, это будет не Эдди Брок.
Официальный геймплейный трейлер игры с выставки PlayStation Showcase 2023
Предзаказ и коллекционное издание
Предзаказ игры стартовал 16 июня 2023 года. Коллекционное издание игры включает в себя 19-ти дюймовую фигурку Венома, сражающегося с Питером и Майлзом, а так же стандартный для подобных наборов Steelbook. Костюм Арахнайта для Питера и костюм теневого паука Майлза.
Цифровое расширенное издание предлагает 10 костюмов, по 5 на персонажа, костюм Арахнайта для Питера и костюм теневого паука для Майлза с 3 дополнительными цветовыми вариациями. Дополнительный гаджет и 3 очка навыков.
Предзаказ стандартного издания включает в себя тоже, что и расширенное, без 10 дополнительных костюмов.
Дата выхода
Дата выхода игры - 20 октября 2023 года. Эксклюзивно для консоли PlayStation 5.
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