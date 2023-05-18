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NetherRealm Studios официально анонсировала дату выхода Mortal Kombat 1
Новая игра серии Mortal Kombat выйдет 19 сентября.
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Mortal Kombat – игра в жанре файтинг, впервые выпущенная в 1992 году для аркадных автоматов. Позднее, в 1993 году, была переиздана на домашние консоли, самыми популярными из которых были Sega Mega Drive и SNES. С тех времен игра стала самым культовым файтингом, подарившем теплые воспоминания целому поколению игроков со всего мира. Спустя 20 лет с выхода оригинальной игры франшиза по-прежнему остается самым актуальным файтингом. Если говорить о пока последней игре серии, то MK 11 принесла своим издателям более 500 млн долларов прибыли за 2022 год, а мировой тираж, по предположительным данным, составил 15 млн копий за тот же период. К примеру, тираж Tekken 7 превысил только 10 млн копий, а Street Fighter 5 — 7 млн копий.

18 мая, NetherRealm Studios, официально анонсировали дату выхода новой игры серии Mortal Kombat 1. Проект выйдет 19 сентября для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. В июле 2021 года NetherRealm Studios, объявила о начале разработки нового проекта. На официальном сайте, говориться о совершенно новой, возрождённой вселенной созданной богом огня Лю Кангом. Разработчики обещают совершенно новую историю с участием любимых персонажей. Так же, был выпущен красочный и не менее кровавый, чем предыдущие, трейлер игры, где были показаны, уже полюбившиеся игроку персонажи, стоявшие у истоков серии. Бонусом, за предзаказ, станет Шан Цунг, как игровой персонаж.


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