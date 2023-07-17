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"Самсон разрывающий пасть льву" - главный фонтан центрального каскада Петергофа, один из символов победы России над Швецией в Северной войне.

Как вы уже наверное слышали в новостях, султан всея Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил вступление Швеции в... блок НАТО. "Ну одобрил да и одобрил, нам то что с того?" - скажут некоторые люди из зала. Вот только не все так просто. Швеция - это один из старейших врагов России, с которым мы сталкивались на поле брани с 11 века (когда шведы хотели взять под свою руку Великий Новгород и все прилегающие земли и торговые пути). И лишь только в 18 веке под командованием царя Петра в Северной войне нам удалось одержать победу над этим хитрым и весьма сильным противником, навсегда сломав хребет шведской военной машине (как мы думали). И тогда в 1721г был подписан Ништадский мирный договор

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Договор состоял из преамбулы и 24 статей. По договору Россия закрепила выход к Балтийскому морю: к ней отошли часть Карелии, расположенной к северу от Ладожского озера, с Выборгом, Ингерманландия от Ладоги до Нарвы, часть Эстляндии с Ревелем, часть Лифляндии с Ригой, острова Эзель и Даго. реклама Предусматривался обмен пленными, амнистия «преступникам и перебежчикам» (кроме сторонников Ивана Мазепы). Финляндия возвращалась Швеции, которая также получила право ежегодно беспошлинно закупать и вывозить из России хлеба на 50 тыс. рублей. Договор подтверждал все привилегии, предоставленные остзейскому дворянству шведским правительством: оно сохранило своё самоуправление, сословные органы и т. д.

Особо обратите внимание на предпоследнее предложение во втором абзаце. Видите как нехорошо забывать старые, но при этом нерасторгнутые договоры. И да 50 000 рублей в 18 веке - это очень хорошая сумма. К слову линкор "Полтава " с полным оснащением (вместе с пушками) стоил... 36000 рублей.

Основные положения договора:

Вечный и неразрывный мир между царём русским и королём шведским и их преемниками; Полная амнистия с обеих сторон, за исключением казаков, последовавших за Мазепой и Костем Гордеенко; Все военные действия прекращаются в 14-дневный срок; Шведы уступают во вечное владение царской семье часть Лифляндии(Латвии), Эстляндию(Эстонию), Ингерманландию(Ижора), часть Карелии; Швеции возвращается Финляндия и выплачивается компенсация; Исповедание веры на данных территориях свободно.

В римском праве "вечный" значит именно то, что и подразумевает. К тому же по условиям договора Швеции была выплачена немалая сумма - 2млн ефимков (или йоахимсталеров), что на 1721г составляло 50% ВВП России и 100% ВВП Швеции. А если учесть, что блок НАТО никоим образом нельзя назвать мирной организацией, то получается, что Швеция в одностороннем порядке расторгла договор от 1721г. "Ну и чё?" - раздастся из зала.

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А это значит, что со Швеции, как с нарушителя договора можно потребовать возвращения суммы выкупа с процентами за 302 года. Вот только от какой цифры считать будем ? Ведь ВВП Швеции на текущий момент - 551млрд $, а если брать ВВП России на момент раскола СССР, то получается сумма в 9.8млрд $, т.е. 4.9млрд (для Швеции). И плюс проценты за 300 лет. Как вы понимаете в этом случае(какую цифру ни возьми) - сумма абсолютно неподъемная, даже если взять ставку в 3-6% годовых. Потому что возвратить ее государство должно за 2 года 4 траншами. "Но это же нереально!!!" А это наши проблемы ? Не мы договорами подтираемся.

То есть если кремлевские сидельцы захотят удавить ЕС и США экономически, то поверьте на слово - для этого достаточно поднять старые договоры, так упорно игнорируемые современными политиками Запада и просто выставить по ним иски "на предъявителя".

Так же ситуация со Швецией и Финляндией означает то, что все договоры, подписанные со странами запада, не стоят даже использованной туалетной бумаги. Именно это они нам и показали за прошедшие 15 лет.

За реваншистские настроения нужно платить. Плохо, что нам приходится напоминать об этом западу каждые 80-100 лет. Плохо только одно - что теперь блок НАТО фактически контролирует выход из Балтийского моря в Атлантику. А значит у нас нет выбора, как вернуть себе Прибалтику. Для паритета.