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"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6

Сегодня у нас на стенде новинки от Phanteks - две однобашенных и двубашенная модели.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Таблица сводных характеристик
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

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   Сегодня на стенде у нас редкие гости - новинки от фирмы Phanteks. Две одно башенные модели - четырехтрубочный Polar S4-120, пятитрубочный Polar S5-120 и двубашенный компактный Polar T6-120. Эти модели показывали на недавно прошедшей выставке Computex 2023. Ну что же, давайте не будем тянуть кота за его блестяшки и приступим к обзору новинок.

Упаковка и комплектация

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  Оформление упаковки напоминает... изделия от Термалрайт из верхнего дивизиона. Особо стоит отметить

 что компания отказалась от цветной печати, ранее характерной для ее изделий. Сейчас на упаковке представлены сжатые ТТХ кулеров и их схематическое изображение. 

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 Как видно на фотографиях,  кулеры упакованы в демпфер из вспененного полиэтилена.

  У однобашенных моделей комплект одинаковый, содержит все необходимое, для установки на актуальные сокеты. Бэкплэйт - из пластика (скорее всего это полиэтилен с добавками) - он очень гибкий, как пьяная гимнастка.

  Термопасты в шприце хватит от силы на 1-2 установки.

Радиатор

  Все новинки не имеют пайки между теплотрубками и пластинами радиатора. Обратите внимание, что профиль радиатора самой бюджетной модели лишен каких-либо улучшений (для снижения шума / направления воздушного потока)

 Радиатор 4-трубочной модели набран 49 пластинами, обжатыми на 4-х 6мм U-образных теплотрубках. Расстояние между пластинами - 2мм, толщина ребер - 0.5мм.

  Теплотрубки никелированы. Основание кулера - прямой контакт. Тактильно ощущается шероховатость от фрезы, но при этом основание плоское.


  Пластины S5 уже имеют небольшое улучшение - треугольную выемку в средней трети радиатора.

  Радиатор набран 51 ребром на 5-ти теплотрубках с межреберным расстоянием 1.6мм. Толщина пластин - 0.4мм

  Основание у кулера классическое, теплотрубки пропаяны по всей длине.

  Основание у кулера горбатое - небольшой конус четко по центру.

  Модель Т6 - состоит из двух секций по 54 ребра в каждой. 12 нижних секций подрезаны для лучшей совместимости с высокими радиаторами. Кулер асимметричный - для лучшей совместимости с видеокартами и устройствами в первом PCI-E слоте.

  Декоративные крышки удерживаются на 4-х саморезах. Верхние 3 ребра каждой секции фальшивые - они не закреплены на теплотрубках и держатся исключительно на саморезах.

Профиль пластины S5 и T6

   Основание кулера горбатое - конус по центру теплосъемника.

  Теплотрубки пропаяны по всей длине.

Вентилятор

  Все три модели снабжены одним и тем же вентилятором - PH-F120M25. Вентиляторы можно соединить в цепь, а короткий провод (120мм) станет только плюсом при сборке компьютера.

  Эта модель основана на высокопроизводительной Т30. Уровень шума на максимальных оборотах - 52дБА.

Установка и совместимость

  Установка очень простая. Для установки S4 и S5 было выбрано крепление от S4 (и это имело свои последствия). Собираем крепление. Наносим термопасту.

S4 -  конфликтует с модулем памяти в первом слоте.

  Преимущество короткого провода - очень легко уложить и он не будет мешать вентиляторам верхней деки.

  S5 тоже конфликтует с памятью в первом слоте.

  Т6 - полностью перекрывает все 4 слота памяти. Daisy chain - это очень удобно, не так ли ?

   Отпечаток S4.

  Отпечаток S5 - самый сильный прижим у нас в центре основания (белое кольцо). То же самое мы наблюдаем и на Т6 

  А вот и тот самый нежданчик, о котором я писал выше :

  При попытке установить S5 на крепление от S4 шпильку просто порвало надвое.

  Замеры показали, что диаметр шпильки для S5 / T6 - 3мм, а для S4 - 3.6мм. И это при том, что обычно производитель стремится к унификации, особенно в крепеже. К тому же качество крепления - оно ниже среднего, даже у такого производителя эконом-класса, как ID-Cooling качество креплений значительно выше.

  Нет, это не я выломал гайку - она сама вывалилась при установке. Причем вывалились две гайки по диагонали.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Phanteks Polar Bole S4-120, Phanteks Polar Bole S5-120, Phanteks Polar Bole T6-120, Thermalright Phantom Spirit 120SE, Thermalright Burst Assassin 120 ARGB, ID-Cooling SE-224-XT.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX и без AVX на протяжении 20мин: на максимальных, 7В и минимально возможных.

Cinebench R23 - тестирование проводилось на протяжении 10мин на максимальных, 7В и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Температура окружающего воздуха - 24°С

Сводные характеристики

Наименование Phanteks S4-120 Phanteks S5-120 Phanteks T6-120
Габариты радиатора, мм 50х125х154.5 75х125х154 112.4х125х155
Масса радиатора, г 497 550 807
Размеры вентилятора 120х120х27 120х120х27 120х120х27
Число вентиляторов 1(2) 1(2) 2
Материал радиатора Алюминий Алюминий Алюминий
Число ребер 49 51 54х2 - из них 12(24) укороченных, 3(6) - фальшивые
Толщина ребер 0.5 0.4 0.4
Межреберное расстояние 2.0мм 1.6мм 1.6мм
Число теплотрубок 4х6мм 5х6мм 6х6мм
Материал теплотрубок Никелированная Медь Никелированная Медь Никелированная Медь
Материал основания Алюминий+Медь Никелированная Медь Никелированная Медь
Цена на момент релиза 89 юаней (1140 руб) 165 юаней (2112 руб) 195 юаней (2500руб)
Актуальность Новинка Новинка Новинка


 Такова цена кулеров серии Polar Bole на китайском рынке.

  А вот таковы цены уже на наших торговых площадках. И это самые низкие цены на данный модельный ряд на ОЗОН-е. На текущий момент приобрести эти кулеры можно только на OZON.

Результаты тестирования

Prime95 SmallFFTs

  При высокой нагрузке лучше всех из троицы себя показывает модель S5, но у модели Т6 куда больший потенциал по теплоотведению.

  Весьма интересные результаты, не так ли ? С одной стороны мы имеем прямого конкурента для  SE-224-XT(S) в виде модели S4-120, но с другой стороны, с учетом соотношения "цена/производительность" лучшим решением все еще остается кулер от Термалрайт за 2600 рублей - ВА120.

Cinebench R23

  Из новинок при низкой нагрузке особо выделяется именно двубашенная модель, в то время как между однобашенными моделями разница находится на уровне погрешности.

Cyberpunk 2077Thermalright Phantom Spirit 120SE 900об/мин

Thermalright Burst Assassin 120 ARGB 900об/мин

ID-Cooling SE-224-XT 900об/мин

Phanteks S4-120 900об/мин

Phanteks S5-120 900об/мин

Phanteks T6-120 900об/мин

  

Странные результаты, не так ли ? Почти никакой разницы в эффективности между 4-х и 5-ти трубочником и это при том, что разница в цене между ними почти двукратная.

Итоги

  Сегодня мы познакомились с новинками от Phanteks, правда впечатления они оставили весьма и весьма смешанные.

Плюсы новинок :

- Простые, но качественные радиаторы

- Производительный вентилятор

Минусы :

- Низкое качество крепежа (это отмечалось еще у старых моделей - PH-TC14PE)

- Плохое соотношение "Цена/Производительность"

- Наличие более доступных и качественных конкурентов в российской рознице

- Сильно завышенная в российской рознице цена

- Ограниченный, в сравнении с конкурентами потенциал

В целом - это скорее товар на любителя(энтузиаста), которые привыкли работать руками или для фаната марки.

П.С. Как возможная замена - крепеж от фирмы ID-Cooling / Thermalright для моделей S5 / T6. Но подумайте - нужен ли вам этот геморрой ?

P.P.S. Похоже, что мы получили еще одного производителя эконом-класса. Надо будет понаблюдать за реакцией ID-Сooling и PC-Cooler.

 Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу новинок и их возможного потенциала на нашем рынке.

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Теги

thermalright phanteks id-cooling сокет 1700 тест и обзор polar bole s4 polar bole s5 polar bole t6
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