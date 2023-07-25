"Ядовитейший" кулер Thermalright - тест и обзор Venomous Plus
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- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Таблица сводных характеристик
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Сегодня у нас на тестировании обновленная модель из "старой гвардии", которая уже в продаже около 2-х лет. Некогда это была модель из топ-сегмента, ценой в 65$. И сегодня мы узнаем, насколько она сохранила свою актуальность.
Упаковка и комплектация
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Кулер упакован в коробку из обычного гофрокартона с черным принтом. В комплекте идет набор всего необходимого для установки на актуальные платформы.
Радиатор
Радиатор кулера симметричный, набран 51 пластиной толщиной 0.5мм с межреберным расстоянием 1.9мм.
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Теплотрубки имеют обратный уклон, для лучшей совместимости с оперативной памятью.
Радиатор полностью паяный. И никелированный.
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А вот качество обработки основания оставляет желать лучшего - мы видим ярко выраженный горб.
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На схеме ниже вы можете ознакомится с размерами кулера.
Вентилятор
В комплекте идет TL-C12S - его единственное отличие от стандартной версии (TL-C12) - наличие ARGB подсветки. Вентилятор на удивление тихий, даже при максимальных оборотах.
Эти вентиляторы можно объединить в одну цепь при помощи разъемов "мама-папа" ("папа" закрыт колпачком), имеющимися у каждого вентилятора, что делает ненужными использование регуляторов подсветки.
Установка и совместимость
Кулер конфликтует с первым разъемом оперативной памяти -если у вас высокие радиаторы и набор из 4-х модулей, то лучше смотрите на другую модель.
Даже после полной фиксации в креплении кулер "юлил" на процессоре. У данного кулера слишком толстые крепежные планки, из-за большой толщины которых( ~2мм) сильно ослабляется контакт основания кулера с процессором.
Интересная форма горба, не так ли ?
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)
ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3
Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : Thermalright Venomous Plus, Thermalright Burst Assassin 120 ARGB.
Мониторинг
HWMonitor 1.48
CapFrameX 1.6.0
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX и без AVX: на максимальных, 1200об/мин и минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.
Таблица сводных характеристик
|Наименование
|Thermalright Venomous Plus
|Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
|Габариты радиатора, мм
|60х127х158
|52х124х154
|Масса радиатора, г
|671
|510
|Размеры вентилятора
|120х120х25
|120х120х25
|Число вентиляторов
|1(2)
|1(2)
|Материал радиатора
|Никелированный алюминий
|Никелированный алюминий
|Число ребер
|51
|48
|Толщина ребер
|0.5
|0.4
|Межреберное расстояние
|1.9
|2.0
|Число теплотрубок
|6х6мм
|6х6мм
|Материал теплотрубок
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Цена на момент релиза
|65$
|30$
|Актуальность
|В продаже
|В продаже
Результаты тестирования
Prime95 SmallFFTs
Чуть более ровное основание - и вы видите разницу в теплоотведении. К слову максимальное теплоотведение у системы с ВА120 составляет 225Вт, а вот у системы с Ядовитейшим - 218Вт. Да, эти лишние 7Вт и дали +2°С.
Разница в 1°С при двукратной разнице в цене ?! Это явно не то, что многие из вас хотели бы увидеть. И это при том, что у "Ядовитейшего" больше площадь рассеивания + пайка пластин к радиатору, в то время как у "Мясника" пайка присутствует только в основании, зато у него более "быстрые" тепловые трубки.
С другой стороны, если сделать качественную доработку основания обеим моделям (а Ядовитейшему еще и доработать/подобрать крепление), то в итоге можно значительно повысить потенциал обеих систем охлаждения.
Cyberpunk 2077
2°C разницы между моделями с двукратной разницей в цене... Вам нужны еще комментарии ?
Итоги
Сначала начнем с плюсов:
- в целом, хорошее качество сборки
- наверное лучшие скобы для фиксации вентилятора
- наличие потенциала для модернизации
А теперь о минусах:
- система крепления для сокет 1700 требует переработки (замены), в противном случае кулер люфтит на процессоре. А плохой прижим - это лишние 3-4°С на процессоре.
- не лучшее на текущий момент соотношение "цена/производительность". На рынке есть аналоги с лучшим соотношением.
- из-за горбатого основания нельзя рекомендовать к установке на АМ4/АМ5. Будущим владельцам нужно быть морально готовым к шлифовке кулера.
При подобных ценах кулер просто неконкурентоспособен с более младшей моделью - Burst Assassin 120, которую на OZON-е можно найти за 3100 руб. Но если вам так хочется купить именно "Ядовитейшего" для ваших экспериментов или сборки, то лучше смотрите в Онлайн-Трейде - 2700руб это максимальная цена, которую стоит платить за кулер в подобном состоянии.
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