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"Ядовитейший" кулер Thermalright - тест и обзор Venomous Plus

Сегодня у нас на обзоре обновленная модель старого кулера Термалрайт - Venomous, но уже с приставкой Plus.
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  •  Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Таблица сводных характеристик
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

   Сегодня у нас на тестировании обновленная модель из "старой гвардии", которая уже в продаже около 2-х лет. Некогда это была модель из топ-сегмента, ценой в 65$. И сегодня мы узнаем, насколько она сохранила свою актуальность.

Упаковка и комплектация

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   Кулер упакован в коробку из обычного гофрокартона с черным принтом. В комплекте идет набор всего необходимого для установки на актуальные платформы.

Радиатор

     Радиатор кулера симметричный, набран 51 пластиной толщиной 0.5мм с межреберным расстоянием 1.9мм.

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   Теплотрубки имеют обратный уклон, для лучшей совместимости с оперативной памятью.

   Радиатор полностью паяный. И никелированный.

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  А вот качество обработки основания оставляет желать лучшего - мы видим ярко выраженный горб.

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  На схеме ниже вы можете ознакомится с размерами кулера.


Вентилятор

    В комплекте идет TL-C12S - его единственное отличие от стандартной версии (TL-C12) - наличие ARGB подсветки. Вентилятор на удивление тихий, даже при максимальных оборотах.

  Эти вентиляторы можно объединить в одну цепь при помощи разъемов "мама-папа" ("папа" закрыт колпачком), имеющимися у каждого вентилятора, что делает ненужными использование регуляторов подсветки.

Установка и совместимость

  Кулер конфликтует с первым разъемом оперативной памяти -если у вас высокие радиаторы и набор из 4-х модулей, то лучше смотрите на другую модель.

  Даже после полной фиксации в креплении кулер "юлил" на процессоре. У данного кулера слишком толстые крепежные планки, из-за большой толщины которых( ~2мм) сильно ослабляется контакт основания кулера с процессором.

    Интересная форма горба, не так ли ?

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Thermalright Venomous Plus, Thermalright Burst Assassin 120 ARGB.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX и без AVX: на максимальных, 1200об/мин и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Таблица сводных характеристик

Наименование Thermalright Venomous Plus Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
Габариты радиатора, мм 60х127х158 52х124х154
Масса радиатора, г 671 510
Размеры вентилятора 120х120х25 120х120х25
Число вентиляторов 1(2) 1(2)
Материал радиатора Никелированный алюминий Никелированный алюминий
Число ребер 51 48
Толщина ребер 0.5 0.4
Межреберное расстояние 1.9 2.0
Число теплотрубок 6х6мм 6х6мм
Материал теплотрубок Никелированная медь Никелированная медь
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь
Цена на момент релиза 65$ 30$
Актуальность В продаже В продаже

Результаты тестирования

Prime95 SmallFFTs

 Чуть более ровное основание - и вы видите разницу в теплоотведении. К слову максимальное теплоотведение у системы с ВА120 составляет 225Вт, а вот у системы с Ядовитейшим - 218Вт. Да, эти лишние 7Вт и дали +2°С.

  Разница в 1°С при двукратной разнице в цене ?! Это явно не то, что многие из вас хотели бы увидеть. И это при том, что у "Ядовитейшего" больше площадь рассеивания + пайка пластин к радиатору, в то время как у "Мясника" пайка присутствует только в основании, зато у него более "быстрые" тепловые трубки.

С другой стороны, если сделать качественную доработку основания обеим моделям (а Ядовитейшему еще и доработать/подобрать крепление), то в итоге можно значительно повысить потенциал обеих систем охлаждения.

Cyberpunk 2077

Thermalright Burst Assassin 120 ARGB 900rpm

Thermalright Venomous Plus 900rpm

    2°C разницы между моделями с двукратной разницей в цене... Вам нужны еще комментарии ?

Итоги

Сначала начнем с плюсов: 

- в целом, хорошее качество сборки

- наверное лучшие скобы для фиксации вентилятора

- наличие потенциала для модернизации

А теперь о минусах: 

- система крепления для сокет 1700 требует переработки (замены), в противном случае кулер люфтит на процессоре. А плохой прижим - это лишние 3-4°С  на процессоре.

- не лучшее на текущий момент соотношение "цена/производительность". На рынке есть аналоги с лучшим соотношением.

- из-за горбатого основания нельзя рекомендовать к установке на АМ4/АМ5. Будущим владельцам нужно быть морально готовым к шлифовке кулера.

 

  При подобных ценах кулер просто неконкурентоспособен с более младшей моделью - Burst Assassin 120, которую на OZON-е можно найти за 3100 руб. Но если вам так хочется купить именно "Ядовитейшего" для ваших экспериментов или сборки, то лучше смотрите в Онлайн-Трейде - 2700руб это максимальная цена, которую стоит платить за кулер в подобном состоянии.


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socket am4 thermalright socket 1700 venomous plus
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