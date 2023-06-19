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Буквально на днях прошло празднование 300-летия Санкт-Петербурга. И в честь праздника на высоких флагштоках были подняты три государственных флага - Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации. С виду обычное для праздника событие. Вот только на "просвещенном западе" это вызвало реакцию, как если бы кто из хулиганов закинул ведро дрожжей в "место для медитаций" . Кто-то из вас скажет, что это похоже на действие заклинания

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Но давайте не будем спешить с выводами и почитаем самые вкусные экземпляры :

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"Это похоже на то, что в Германии были бы выставлены прусский, нацистский флаг и нынешний флаги".

"На протяжении долгой истории россияне постоянно проявляли слабость и допускали собственное угнетение, сначала при царях, затем при коммунистах, а теперь при Путине и олигархах. Это действительно трогательно".

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А сейчас перед вами яркий пример хэйтспича. Я специально не стал это переводить, как говорится - догадайтесь сами, кто это написал.

"Представьте себе возмущение, если бы Германия подняла три флага со свастикой.... вот как это выглядит для меня." Обратите внимание откуда пишет этот кадр :)

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"Россия действительно началась с монгольского нашествия. Без этого они могли бы быть нормальной нацией".

"Так много династий, и все равно это дерьмовая дыра." А вы узнали этого комментатора ?

Еще один пример хэйтспича с вполне достойным ответом :)

Каков привет - таков ответ.

"Российская империя - империалистическое и экспансионистское государство

СССР - империалистическое и экспансионистское государство

Российская "Федерация" - империалистическое и экспансионистское государство

У России действительно увлекательная история."

"Независимо от того, сколько цветов они меняют, это все равно мусор..."

"-И все же до сих пор никому нет дела до России и живущих там примитивных обезьян

- Именно поэтому ты оставил здесь свой комментарий (сарказм) "

И все же несмотря на то, что в большинстве "комментариев" угадываются "работа" интернет-троллей, мы все же можем увидеть и вполне нормальные комментарии нормальных людей. Мне бы вот хотелось бы увидеть одновременный подъем стягов Севера, Юга (Конфедерации) и современных Штатов. Но зная какова текущая ситуация у них в стране, то подобное просто невозможно. А было бы интересное зрелище.

Постарайтесь при общении между собой не падать до такого уровня, как большинство из представленных комментаторов. Лично у меня возникло чувство, что тролли, которых забанили на Оверах, уползли на тот ресурс. А у вас какое сложилось впечатление ?