Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
реклама
Буквально на днях прошло празднование 300-летия Санкт-Петербурга. И в честь праздника на высоких флагштоках были подняты три государственных флага - Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации. С виду обычное для праздника событие. Вот только на "просвещенном западе" это вызвало реакцию, как если бы кто из хулиганов закинул ведро дрожжей в "место для медитаций". Кто-то из вас скажет, что это похоже на действие заклинания
Но давайте не будем спешить с выводами и почитаем самые вкусные экземпляры :
реклама
"Это похоже на то, что в Германии были бы выставлены прусский, нацистский флаг и нынешний флаги".
"На протяжении долгой истории россияне постоянно проявляли слабость и допускали собственное угнетение, сначала при царях, затем при коммунистах, а теперь при Путине и олигархах. Это действительно трогательно".
реклама
А сейчас перед вами яркий пример хэйтспича. Я специально не стал это переводить, как говорится - догадайтесь сами, кто это написал.
"Представьте себе возмущение, если бы Германия подняла три флага со свастикой.... вот как это выглядит для меня." Обратите внимание откуда пишет этот кадр :)
реклама
"Россия действительно началась с монгольского нашествия. Без этого они могли бы быть нормальной нацией".
"Так много династий, и все равно это дерьмовая дыра." А вы узнали этого комментатора ?
Еще один пример хэйтспича с вполне достойным ответом :)
Каков привет - таков ответ.
"Российская империя - империалистическое и экспансионистское государство
СССР - империалистическое и экспансионистское государство
Российская "Федерация" - империалистическое и экспансионистское государство
У России действительно увлекательная история."
"Независимо от того, сколько цветов они меняют, это все равно мусор..."
"-И все же до сих пор никому нет дела до России и живущих там примитивных обезьян
- Именно поэтому ты оставил здесь свой комментарий (сарказм) "
И все же несмотря на то, что в большинстве "комментариев" угадываются "работа" интернет-троллей, мы все же можем увидеть и вполне нормальные комментарии нормальных людей. Мне бы вот хотелось бы увидеть одновременный подъем стягов Севера, Юга (Конфедерации) и современных Штатов. Но зная какова текущая ситуация у них в стране, то подобное просто невозможно. А было бы интересное зрелище.
Постарайтесь при общении между собой не падать до такого уровня, как большинство из представленных комментаторов. Лично у меня возникло чувство, что тролли, которых забанили на Оверах, уползли на тот ресурс. А у вас какое сложилось впечатление ?
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила