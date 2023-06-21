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Я прекрасно понимаю, что большинство не оценит такой контент, но все же его нужно разобрать. Несмотря на то, что это произошло 12 дней назад, реальных последствий большинство так и не осознало. Ну что ж, давайте будем разбираться по-порядку.

Потеря урожая

Это первое из серьезных последствий, что стоит учитывать - без свежего урожая зерновых долго не проживешь. Вот только в этот раз в "голодоморе" жовто-блакитным обвинять некого, кроме самих себя. Ибо в результате их бездумных действий в зоне подтопления оказались все сельскохозяйственные земли "украины". А это значит, что придется импортировать зерно у соседей - тех же России, Италии и Польши.

Загрязнение вод и земель

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Это второе серьезное последствие диверсии. В результате придется снимать зараженный слой земли и использовать большой объем сорбентов для удаления вытекшего масла из ГЭС. То есть потерян не только этот сельскохозяйственный и туристический сезон, но скорее всего и следующий, потому что машинное масло попало в воды Черного моря.

Потеря пиковых мощностей и запасов угля

А вот и самое страшное, к чему привела диверсия. Электроэнергия ГЭС - одна из самых дешевых в мире и конкурирует с энергией АЭС. Вот только в отличии от АЭС, ГЭС могут удовлетворять потребление энергии в час-пик. Но так как произошла диверсия и большинство ГЭС для уменьшения зоны подтопления уменьшили сброс (а значит и выработку энергии), то пиковая нагрузка теперь ложится на...ТЭЦ. А это в свою очередь означает сокращение запасов угля и опять же увеличение его импорта - ведь у "украины" отсутствует доступ к донбасскому и кузбасскому антрациту. И теперь перед ней стоит диллема - сжечь запасы угля для покрытия пикового потребления, либо ввести веерные отключения на порядка 40-60% оставшихся под контролем режима территорий.

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А вот и первые отголоски подрыва плотины ГЭС

А вести боевые действия в таких условиях невозможно. Фактически это означает капитуляцию киевского режима (со всеми отсюда вытекающими).

Так же это говорит нам о том, что кукловоды, развязавшие этот конфликт и получившие по зубам, хотят выйти из него максимально сохранив "остатки лица". Но при всем при этом им не терпится развязать другой конфликт в Азии за передел зон влияния.

И нет, никто не снимет с нас санкции - не будьте такими наивными. Единственный способ снять санкции - взять США на наш флаг. Или раздавить их экономически.

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Но это - уже совсем другая история.