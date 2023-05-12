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Введение

Участники тестирования

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Результаты тестирования

Итоги

Введение

Присаживайтесь мои противнюшечки ибо сегодня у нас на разборе самые популярные из всех существующих кулеров - 5-трубочные однобашенные кулеры.

Участники тестирования

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Aardwolf Proxima 565

Модернизированный клон Zalman CNPS10X Performa(+). Кулер отличает более тихий и эффективный вентилятор (в сравнении с оригиналом) и более качественное основание. Также у кулера хорошие скобы и крепеж к сокету.

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Телотрубки в основании немного присплющены - для лучшего теплообмена.





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Deepcool AS500

Самая дорогая и громоздкая модель на тестировании.

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PCCooler GI-X5R V2

Самая дешевая модель на тестировании. Комплектуется вентилятором "Корона".

Несмотря на то, что кулер вроде бы как 5-ти трубочный, но по-факту он скорее 3+(2х0.5) - две теплотрубки из пяти L-образные, а не U-образные.





Thermaltake UX210 ARGB

Второй по цене кулер на тестировании. Отличия от остальных участников - паяный радиатор и непаяное основание.

Еще одна особенность - очень маркое никелированное покрытие. Ребра очень тонкие.

Перед каждой сборкой я тщательно мою руки с мылом. Только в этот раз это мне не помогло - как вы сами можете видеть по отпечаткам на радиаторе. После тестирования пришлось поработать спиртом, чтобы убрать все следы.

Да, вместо того, чтобы сделать нормальное крепление с подпружиненными винтами, в лабораториях Термалтейк родили вот такое решение - пластина со стойкой от материнской платы... Нет слов. Монтаж данного кулера проводился при помощи крепежа Термалрайт. Остальные кулеры устанавливались на бэкплейт от Дипкул.





Zalman CNPS17X

Кулер с паяным радиатором и основанием. Вентилятор очень тихий.

При установке на сокет 1700 оказалось куда проще и лучше устанавливать на крепеж от Дипкул. Да и быстрее, если честно.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Aardwolf Proxima 565, Deepcool AS500, PCCooler GI-X5R V2, Thermaltake UX210 ARGB, Zalman CNPS17X.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме без AVX: на максимальных, 1200об/мин и минимально возможных.

Cinebench R23 : режим Thermal Throtling (10min) - на максимальных, 1200об/мин, 900об/мин и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Температура воздуха во время тестирования - 22-23°С. Те, кого не устраивают показания термопары, могут провести свои собственные замеры.

Результаты тестирования

Чапай много думал, мысли были весьма противоречивыми. Но он все же решил сделать маленький "Бонус" :)

Не удивляйтесь результатам тестирования некоторых кулеров на Ryzen 7 Pro 3700 - заодно это позволит лучше понять, для какой системы кулер подойдет лучше всего. Учтите, что это старые тесты, но все равно они имеют определенную ценность.

Prime95

12700K (215W) Aardwolf Proxima 565 1800rpm

Deepcool AS500 1200rpm

PCCooler GI-X5R V2 1900rpm

Thermaltake UX210 ARGB 2000rpm

Zalman CNPS17X 1500rpm

Вот вроде бы не такая уж и большая нагрузка - какие-то жалкие 220В, но справились с ней не только лишь все. Точнее не каждому 5-трубочному кулеру дано отвести столько тепла.

12700K (190W)

А вот в тестировании с нагрузкой 190-200Вт с успехом испытания прошли только кулеры Залман (АС500 мы в счет не принимаем).

R7 PRO 3700 (150W) - бонус

Aardwolf Proxima 565 1800rpm

Aardwolf Proxima 565 1300rpm

Aardwolf Proxima 565 1000rpm

Zalman CNPS10X Performa 2000rpm

Zalman CNPS10X Performa+

Deepcool AS500 1200rpm

Deepcool AS500 800rpm

Zalman CNPS17X 1500rpm

Cinebench R23

Тройка лидеров - AS500, Proxima565, CNPS17X. В принципе - ничего удивительного.

Cyberpunk 2077

Aardwolf Proxima 565 900rpm

Deepcool AS500 900rpm

PCCooler GI-X5R V2 900rpm

Thermaltake UX210 ARGB 900rpm

Zalman CNPS17X 900rpm

Какой интересный расклад, не правда ли ? Я не про то, что GI-X5R слил всем остальным участникам тестирования ( и даже SE-224-XT), а скорее про то, что в играх CNPS17X идет наравне с AS500.

Итоги

Хороший 5-трубочный кулер на текущий момент - он как единорог.

Aardwolf Proxima 565( Zalman CNPS10X Performa(+) ) - несмотря на преклонный возраст оригинала это все еще производительный кулер, особенно для платформы АМ4. Проксиму 565 все еще можно найти в нашем ритейле - неплохой кулер для игровой системы на 6-8 ядерном процессоре.

Deepcool AS500 - дорогой, но при этом весьма производительный кулер, возможностей которого хватит даже для флагманских процессоров Интел и АМД (особенно если вы замените его стоковый вентилятор на более производительную модель).

PCCooler GI-X5R V2 - я не знаю зачем ЭТО вообще выпустили в продажу. Просто пожалейте свои деньги и обходите эту модель стороной. А если вам так хочется дешевого кулера - лучше купите ID-Cooling SE-224-XT - получите больше выхлопа за меньшие деньги.

Thermaltake UX210 ARGB - если бы он был полностью пропаянный, то возможно получилась бы весьма неплохая модель. Да даже если бы у него было пропаяно только основание, а ребра только обжаты, то от этого было бы куда больше толку. За 2500-3500р можно найти куда более производительные модели.

Zalman CNPS17X - этот кулер лучше всего показывает себя на оборотах до 1200 (700-1200об/мин). Он был наверное лучшей покупкой, пока цена на него была в ДНС в районе 2400-2700руб, но вот за 5400 брать его я бы не стал - у AS500 потенциал пока поболее. И да ребра 17Х - это никелированный/омедненный алюминий.





Пишите в комментариях, какой из пятитрубочников вы сейчас используете и на какой системе.