Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выбираем 5-трубочный кулер для socket 1700 / AM4 / AM5

Сегодня мы протестируем несколько моделей 5-трубочных кулеров, находящихся в широкой продаже.
[ ] для раздела Блоги
5
Супердешевая 4070 Gigabyte Aorus - смотри
-10% на RTX 4080 Gigabyte
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама


  • Введение
  • Участники тестирования
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

  Присаживайтесь мои противнюшечки ибо сегодня у нас на разборе самые популярные из всех существующих кулеров - 5-трубочные однобашенные кулеры.

Участники тестирования

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Aardwolf Proxima 565

   Модернизированный клон Zalman CNPS10X Performa(+). Кулер отличает более тихий и эффективный вентилятор (в сравнении с оригиналом) и более качественное основание. Также у кулера хорошие скобы и крепеж к сокету.

реклама

   Телотрубки в основании немного присплющены - для лучшего теплообмена.


реклама

Deepcool AS500

   Самая дорогая и громоздкая модель на тестировании.

реклама


PCCooler GI-X5R V2

    Самая дешевая модель на тестировании. Комплектуется вентилятором "Корона".

  Несмотря на то, что кулер вроде бы как 5-ти трубочный, но по-факту он скорее 3+(2х0.5) - две теплотрубки из пяти L-образные, а не U-образные.


Thermaltake UX210 ARGB

  Второй по цене кулер на тестировании. Отличия от остальных участников - паяный радиатор и непаяное основание.

   Еще одна особенность - очень маркое никелированное покрытие. Ребра очень тонкие.

   Перед каждой сборкой я тщательно мою руки с мылом. Только в этот раз это мне не помогло - как вы сами можете видеть по отпечаткам на радиаторе. После тестирования пришлось поработать спиртом, чтобы убрать все следы.

  Да, вместо того, чтобы сделать нормальное крепление с подпружиненными винтами, в лабораториях Термалтейк родили вот такое решение - пластина со стойкой от материнской платы... Нет слов. Монтаж данного кулера проводился при помощи крепежа Термалрайт. Остальные кулеры устанавливались на бэкплейт от Дипкул.


Zalman CNPS17X

   Кулер с паяным радиатором и основанием. Вентилятор очень тихий.

  При установке на сокет 1700 оказалось куда проще и лучше устанавливать на крепеж от Дипкул. Да и быстрее, если честно.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Aardwolf Proxima 565, Deepcool AS500, PCCooler GI-X5R V2, Thermaltake UX210 ARGB, Zalman CNPS17X.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме без AVX: на максимальных, 1200об/мин и минимально возможных.

Cinebench R23 : режим Thermal Throtling (10min) -  на максимальных, 1200об/мин, 900об/мин и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

  Температура воздуха во время тестирования - 22-23°С. Те, кого не устраивают показания термопары, могут провести свои собственные замеры.

Результаты тестирования

  Чапай много думал, мысли были весьма противоречивыми. Но он все же решил сделать маленький "Бонус" :)

Не удивляйтесь результатам тестирования некоторых кулеров на Ryzen 7 Pro 3700 - заодно это позволит лучше понять, для какой системы кулер подойдет лучше всего. Учтите, что это старые тесты, но все равно они имеют определенную ценность.

Prime95

12700K (215W)Aardwolf Proxima 565 1800rpm

Deepcool AS500 1200rpm

PCCooler GI-X5R V2 1900rpm

Thermaltake UX210 ARGB 2000rpm

Zalman CNPS17X 1500rpm

  Вот вроде бы не такая уж и большая нагрузка - какие-то жалкие 220В, но справились с ней не только лишь все. Точнее не каждому 5-трубочному кулеру дано отвести столько тепла.

12700K (190W)

 А вот в тестировании с нагрузкой 190-200Вт с успехом испытания прошли только кулеры Залман (АС500 мы в счет не принимаем).

R7 PRO 3700 (150W) - бонус

Aardwolf Proxima 565 1800rpm

Aardwolf Proxima 565 1300rpm

Aardwolf Proxima 565 1000rpm

Zalman CNPS10X Performa 2000rpm

Zalman CNPS10X Performa+

Deepcool AS500 1200rpm

Deepcool AS500 800rpm

Zalman CNPS17X 1500rpm

Cinebench R23

 Тройка лидеров  - AS500, Proxima565, CNPS17X. В принципе - ничего удивительного.

Cyberpunk 2077

Aardwolf Proxima 565 900rpm

Deepcool AS500 900rpm

PCCooler GI-X5R V2 900rpm

Thermaltake UX210 ARGB 900rpm

Zalman CNPS17X 900rpm

 Какой интересный расклад, не правда ли ? Я не про то, что GI-X5R слил всем остальным участникам тестирования ( и даже SE-224-XT), а скорее про то, что в играх CNPS17X идет наравне с AS500.

Итоги

Хороший 5-трубочный кулер на текущий момент - он как единорог.

Aardwolf Proxima 565( Zalman CNPS10X Performa(+) ) - несмотря на преклонный возраст оригинала это все еще производительный кулер, особенно для платформы АМ4. Проксиму 565 все еще можно найти в нашем ритейле - неплохой кулер для игровой системы на 6-8 ядерном процессоре.

Deepcool AS500 - дорогой, но при этом весьма производительный кулер, возможностей которого хватит даже для флагманских процессоров Интел и АМД (особенно если вы замените его стоковый вентилятор на более производительную модель).

PCCooler GI-X5R V2 - я не знаю зачем ЭТО вообще выпустили в продажу. Просто пожалейте свои деньги и обходите эту модель стороной. А если вам так хочется дешевого кулера - лучше купите ID-Cooling SE-224-XT - получите больше выхлопа за меньшие деньги.

Thermaltake UX210 ARGB - если бы он был полностью пропаянный, то возможно получилась бы весьма неплохая модель. Да  даже если бы у него было пропаяно только основание, а ребра только обжаты, то от этого было бы куда больше толку. За 2500-3500р можно найти куда более производительные модели.

Zalman CNPS17X - этот кулер лучше всего показывает себя на оборотах до 1200 (700-1200об/мин). Он был наверное лучшей покупкой, пока цена на него была в ДНС  в районе 2400-2700руб, но вот за 5400 брать его я бы не стал - у AS500 потенциал пока поболее. И да ребра 17Х - это никелированный/омедненный алюминий.


Пишите в комментариях, какой из пятитрубочников вы сейчас используете и на какой системе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

deepcool as500 zalman cnps17x aardwolf proxima 565 pccooler gi-x5r v2 thermaltake ux210 argb
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
1
Главные игры мая 2023 года
15
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
27
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
92

Интересные материалы

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
4 мая 2023 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин подробно рассказал о реальном положении дел в Бахмуте
39
Минобороны ответило на заявление Пригожина и военкоров о ситуации в Бахмуте
19
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
+
Минобороны: обстановка на фронте под контролем, информация о прорывах обороны — ложная
7
После Бахмута ВСУ пойдут на Брянскую и Белгородскую область - Пригожин о плане контрнаступления
6
Немецкий репортёр показал фрагменты, частично похожие на части якобы сбитого "Кинжала" [Видео]
32
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление и уже отбили несколько позиций рядом с Бахмутом
1
Премьер Грузии счёл положительным решение об отмене Россией визового режима с Грузией
4
"3 миллиона" - именно столько собираются заплатить власти Забайкалья за один захваченный Leopard
4
Почему AMD проигрывает Intel – как Лиза Су решила сэкономить и переиграла сама себя
23
Не сумев найти замену американскому аналогу Су-25, США отправляют A-10 на покой
8
Польские власти утверждают что обнаружили фрагменты ракеты Х-55, имеющей российское происхождение
3
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ выходит в продажу 24 мая
4
За год AMD уступила Intel в мобильном сегменте, но отыгралась в серверном
+
Т-14 «Армата» окажется не по зубам Leopard 2 и крайне опасен для M1 Abrams в случае применения в СВО
4
Politico: Пригожин врёт о ситуации в Бахмуте и «снарядном голоде»
8
Стали известны даты выхода бюджетных RTX 4060 Ti и RX 7600
+
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
27
Xbox Series S медленно превращается в тыкву – игровая приставка испытывает острую нехватку памяти
10
Трамп хочет уменьшить военные поставки Украине и достичь мира за 24 часа
4

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
94
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
53
ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
67
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
18
Фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров": не все так плохо, как я думал
5
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
21
США пригрозили взорвать TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
42
Топ 5 самых мощных компьютеров в мире
8
Пентагон озабочен: Секретный космолет НОАК вернулся на Землю после длительного пребывания на орбите
+
App Game 4PDA - правильный магазин приложения для Android устройств
1

Сейчас обсуждают

super619
18:19
Ваше правило применимо к CPU?
Tom's Hardware протестировали Crucial PCIe 5.0 - перегрев и производительность на уровне HDD
Саша Смирнов
18:11
А как же люди? на людей наплевать, главное TSMC вот их ценности)))
США пригрозили взорвать TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
sboxx
18:08
как раз позавчера с AS500 и познакомился, кулер просто огонь! И очень-очень тихий
Выбираем 5-трубочный кулер для socket 1700 / AM4 / AM5
Listoman
18:05
А у амуде эта технология называется fidelityfx variable shading, но суть везде одна)
Nvidia собирается компенсировать дефицит видеопамяти с помощью нейронного сжатия текстур
Андрей Рукавишников
18:00
Я думал ты немножко поумнее, ну с аккаунта сидит восемь человек, и кажется же человек не может знать что он писал. И логичное написать: мы
Выбираем 5-трубочный кулер для socket 1700 / AM4 / AM5
Андрей Рукавишников
17:59
Парни короче, только что подарил чёрной шоколадку, она такая красивая, я просто в шоке.
Выбираем 5-трубочный кулер для socket 1700 / AM4 / AM5
Priston
17:58
Интересно, кто то этого сумасшедшего клоуна воспринимает всерьёз?
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
San Sanich
17:57
Раскладка цен известна от агенства ОБС?
Видеокарта Radeon RX 7600 будет стоить под $400, а NVIDIA останавливает выпуск GeForce RTX 3060 Ti
SMA
17:55
"не позволят США что-нибудь взрывать на их родном острове." Молотком... и грузия одумалась, и не стала воевать под дудку пиндосов за зеленую бумажку. Похоже хохлы единственные кто мозгов не имеют и го...
Министр обороны Тайваня заявил о готовности защищать TSMC от США с «оружием в руках»
Vorvort
17:55
Я удивляюсь как тебя сделали модератором на gamegpu? 😂 VRS и Adaptive shading (Content adaptive shading, иногда пишут NAS) - разные технологии Nvidia. Еще раз предлагаю изучить что это такое и не по...
Nvidia собирается компенсировать дефицит видеопамяти с помощью нейронного сжатия текстур
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем