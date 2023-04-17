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ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года

Вас ждет небольшой обзор самых популярных комплектующих в ритейле РФ для сборки ПК. Просьба к АМД-шникам - возьмите мороженку из морозилки.
[ ] для раздела Блоги
2
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
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 Итак, мои дорогие, сегодня вас ждет беглый обзор по верхушкам Хит-Парада комплектующих для ПК в нашем ритейле. Мы просто возьмем первые 3 строчки из самого популярного и проведем беглый анализ - а что же на самом деле предпочитают жители Российской Федерации при сборке своих ПК. Начнем с основы :

Материнская плата

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 В ДНС первые две строчки удерживает чипсет Б550 от АМД, а на почетном третьем месте - Б660 от Интел.

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 Покупатели Регарда отдают предпочтение Интел. Одобрено лучшими троллями Всемирной Сети.

 В Ситилинке картина повторяется - доминирует Интел.

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В Онлайн-Трейде нас поджидал сюрприз - набор "мечта извращенца". Нет, ну вы только оцените этот ТОП-5!

 И закончим наш 1 Акт с щепоткой кринжа - ни при каких обстоятельствах не смотрите на нижнюю строчку скрина! Ну я же вас просил !!!

Процессор

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 Вполне ожидаемо - только бюджетные процессоры.

 Регард - Only Blue. С "красненьким" не заходите, а то выйдете "зелененьким".

Ситилинк - очень хотелось бы услышать комментарии от Ворворта и Радиогуся. Какой там процессор у АМД бьет весь Интел по популярности и продажам ?

Онлайн-Трейд - и на первом месте снова 12400...

Итак, краткий анализ показывает, что среднестатистический покупатель РФ предпочитает...платформу Интел. Никаких новинок от АМД (АМ5, процессоров с 3D-кешем) вы в топе продаж не увидите, все это сейчас относится к категории "просто посмотреть".

Оперативная память

Кингстон Фьюри в 4-х магазинах из 5! Это тревожная тенденция, однако.

 В целом в топе у покупателей память с ужасными таймингами - но зато дешевая!

Охлаждение процессора

Интересный топ-3, не правда ли ? Сразу видно где следят за обзорами на Ютубе  :)

 Лично я бы не стал брать Дарк Рок Про 4 по одной причине - крайне неудобный монтаж. Но этот кусок анодированного алюминия в топе продаж в 2-х сетях !

Ситилинк, О-Т и Е2Е4 - занимательные позиции в топе, не так ли ? Только эконом-класс. Хотя с другой стороны - а зачем для 12400/5600 что-то дороже ?

Блок питания

Топ-3 за одной маркой ? И это не Сисоник / Корсар / СуперФлауэр ? Что-то тут явно не так.

Как видите, автор оказался прав.

 Как интересно, похоже мы нашли любимую базу подрывников-любителей :) Блок питания Аэрокул + платформа от АМД = очень взрывоопасное сочетание. Но к сожалению - очень часто встречаемое.

"Сверчки в видеокарте! Кому нужны сверчки в видеокарте!" Сначала понаберут всякого дешмана, а потом "ловят сверчков" по всей квартире...

Видеокарта

Как вы могли заметить, в нашем ТОП-е нет ни одной видеокарты от АМД. И это не вина автора - таковы предпочтения наших покупателей. RTX3060 держит топ продаж в 4-х сетях из 5-ти! А "красные" все еще верят в чудо...Ну что же - пусть верят. Надежды юношей питают...

Ну а в категории "Лучшая цена и потанцевал" побеждает...нет, вовсе на АМД, а...Интел :

Любители "красного загара" могут не соглашаться с автором. Но по производительности в рабочих приложениях даже А310 даст фору любой карте от АМД. За прошедшие полтора года Интел проделала неплохую работу и продолжает пилить драйвер для своей видеокарты. Так что "будем посмотреть".

 Можете пошутить в комментариях по поводу "голубизны" автора. А АРК А750 пойдет в пару к 12400 в компактную сборку.

П.С. Вы можете писать какие угодно статьи по подбору комплектующих и делать какие угодно виртуальные сборки, но большинство людей все равно будет исходить из своего кошелька, предпочтений и...того, что посоветовал знакомый Вася. Такова суровая реальность.

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Теги

dns intel arc a750 комплектующие для пк citilink online-trade e2e4 regard топ-3
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