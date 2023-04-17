ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
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Итак, мои дорогие, сегодня вас ждет беглый обзор по верхушкам Хит-Парада комплектующих для ПК в нашем ритейле. Мы просто возьмем первые 3 строчки из самого популярного и проведем беглый анализ - а что же на самом деле предпочитают жители Российской Федерации при сборке своих ПК. Начнем с основы :
Материнская плата
В ДНС первые две строчки удерживает чипсет Б550 от АМД, а на почетном третьем месте - Б660 от Интел.
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Покупатели Регарда отдают предпочтение Интел. Одобрено лучшими троллями Всемирной Сети.
В Ситилинке картина повторяется - доминирует Интел.
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В Онлайн-Трейде нас поджидал сюрприз - набор "мечта извращенца". Нет, ну вы только оцените этот ТОП-5!
И закончим наш 1 Акт с щепоткой кринжа - ни при каких обстоятельствах не смотрите на нижнюю строчку скрина! Ну я же вас просил !!!
Процессор
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Вполне ожидаемо - только бюджетные процессоры.
Регард - Only Blue. С "красненьким" не заходите, а то выйдете "зелененьким".
Ситилинк - очень хотелось бы услышать комментарии от Ворворта и Радиогуся. Какой там процессор у АМД бьет весь Интел по популярности и продажам ?
Онлайн-Трейд - и на первом месте снова 12400...
Итак, краткий анализ показывает, что среднестатистический покупатель РФ предпочитает...платформу Интел. Никаких новинок от АМД (АМ5, процессоров с 3D-кешем) вы в топе продаж не увидите, все это сейчас относится к категории "просто посмотреть".
Оперативная память
Кингстон Фьюри в 4-х магазинах из 5! Это тревожная тенденция, однако.
В целом в топе у покупателей память с ужасными таймингами - но зато дешевая!
Охлаждение процессора
Интересный топ-3, не правда ли ? Сразу видно где следят за обзорами на Ютубе :)
Лично я бы не стал брать Дарк Рок Про 4 по одной причине - крайне неудобный монтаж. Но этот кусок анодированного алюминия в топе продаж в 2-х сетях !
Ситилинк, О-Т и Е2Е4 - занимательные позиции в топе, не так ли ? Только эконом-класс. Хотя с другой стороны - а зачем для 12400/5600 что-то дороже ?
Блок питания
Топ-3 за одной маркой ? И это не Сисоник / Корсар / СуперФлауэр ? Что-то тут явно не так.
Как видите, автор оказался прав.
Как интересно, похоже мы нашли любимую базу подрывников-любителей :) Блок питания Аэрокул + платформа от АМД = очень взрывоопасное сочетание. Но к сожалению - очень часто встречаемое.
"Сверчки в видеокарте! Кому нужны сверчки в видеокарте!" Сначала понаберут всякого дешмана, а потом "ловят сверчков" по всей квартире...
Видеокарта
Как вы могли заметить, в нашем ТОП-е нет ни одной видеокарты от АМД. И это не вина автора - таковы предпочтения наших покупателей. RTX3060 держит топ продаж в 4-х сетях из 5-ти! А "красные" все еще верят в чудо...Ну что же - пусть верят. Надежды юношей питают...
Ну а в категории "Лучшая цена и потанцевал" побеждает...нет, вовсе на АМД, а...Интел :
Любители "красного загара" могут не соглашаться с автором. Но по производительности в рабочих приложениях даже А310 даст фору любой карте от АМД. За прошедшие полтора года Интел проделала неплохую работу и продолжает пилить драйвер для своей видеокарты. Так что "будем посмотреть".
Можете пошутить в комментариях по поводу "голубизны" автора. А АРК А750 пойдет в пару к 12400 в компактную сборку.
П.С. Вы можете писать какие угодно статьи по подбору комплектующих и делать какие угодно виртуальные сборки, но большинство людей все равно будет исходить из своего кошелька, предпочтений и...того, что посоветовал знакомый Вася. Такова суровая реальность.
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