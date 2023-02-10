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Уроки маркетинга и оформления видеоигр от... Фаргуса

Сегодня мы вспомним, как рекламировали и оформляли видеоигры пираты. Например небезызвестная многим компания "Фаргус".
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   Правду говорят, что "Краткость - сестра Таланта" - это самое краткое, но в то же время и самое емкое описание игры Dead Space (кстати, недавно ЕА выпустила обновленную версию этой игры).

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  Юмор - это то, что всегда сопровождало все игры от Фаргуса, но таки согласитесь, что это куда интереснее и остроумнее, чем Кредо Убийцы (подставьте нужное).

  

   Наши постоянные читатели могут привести много аналогичных высказываний, в стиле глухого телефона (или испорченного перевода). "Ледяной Трон" стал основой для мемов в свое время

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   Для тех, кто не застал - перед вами WoW: Wrath of the Lich King. Как говорится - оцените находчивость и юмор Фаргуса - прочитав один раз вы уже никогда этого не забудете.

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  Оцените тонкий троллинг от Фаргуса в описании игры :)

   ДОТА 2 -  в рекламе и пояснениях не нуждается.

   Вы можете придумать лучший перевод к игре The Sims ? Пишите свои варианты в комментариях. Мы с удовольствием их почитаем и откомментируем.

  А это - Alien Shooter в издании от Фаргус. Юмор в названии можно понять только поиграв в игру.

   Не добавить, ни убавить. Тот случай, когда измененное название куда точнее передает истинный дух продукта, чем оригинальное.

 Еще один пример удачного попадания нового названия. Никто не знает , ЧТО курили создатели игры и ЧТО тем более курят мододелы, на протяжении 10+ лет добавляющие все новый и новый контент в эту игру.

 Учитесь КАК делать описания и перевод к японским играм!

 Эта игра Фаргуса похоже есть у всего мира. Куда ни посмотришь - ну покемон на покемоне. Особенно - в интернете и в комментариях на западных ресурсах...

  Мдааа... Далеко не каждому придет в голову ТАК обыграть  в переводе Devil May Cry...

    Посмотрите детский сериал "Приключения Электроника", снятый еще во времена СССР и тогда у вас отпадут все вопросы.

 Вы еще помните игру "Во Тьме" (Darkness) ? Только не показывайте этот скрин представителям "продвинутых" национальностей и гендеров, а то огнетушителей не хватит на самое необходимое.

  Игра про приключения шпиона-диверсанта ев'ейского происхождения. Только не говорите, что ви таки не в курсе происхождения штандартер-фюрера Штирлица. Для восполнения пробелов рекомендуется к просмотру сериал "Семнадцать мгновений весны". Для самых нетерпеливых - "Гитлер капут!"

   Вся суть "легендарной" игры в трех словах - это надо иметь талант.

   Запомните : крутыми бывают только сваренные в кипятке яйца, горы, обрывы и пике у самолета. Для всего остального есть свои слова и определения.

   У компании Фаргус не было миллиардных бюджетов, но зато мы до сих пор помним ее переводы игр, часть из которых стали культовыми (Diablo ll, Starcraft ). Остались ли у меня игры этой компании ? Да, лежат на полке (Diablo ll: Grapes of Wrath, Aliens vs Predator 1+2 Gold и еще несколько), правда лезть за ними не хочется.

 Пишите в комментариях - какие игры от Фаргуса вам запомнились больше всего и из-за чего. И таки да, ви хотели бы увидеть перевод от Фаргуса в новых играх и если да - то в каких ?




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Теги

видеоигры юмор пиратство маркетинг юмор нашей конференции фаргус
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И где обложки Фаргуса? Тут одни фейки созданные больным мозгом пятилетнего имбецила.
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Уничтожение энергетической энергоструктуры даёт два выбора. Переводить мощности для снабжение людей или кормить военную машину. Это ещё не лупили по нефтезаводам. Хотя думаю скоро
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