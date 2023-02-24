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Введение

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Сегодня у нас пойдет разговор о самых продаваемых кулерах в нашем ритейле. Мы не только сравним выбор покупателей среди представленных сетей, но также сравним его с выбором участников нашей Конференции.

Ситилинк

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Первое место занимает... Гаммакс 400, на втором месте - SE-214-XT и на третьем снова модель от Дипкул - "танцующий волчок" - Gamma Hunter.

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Четвертое, пятое и шестое места - за "корзинками" от Дипкул и Аэрокул.

Седьмое - девятое места также за "корзинками" от ID-Cooling/Deepcool. А это говорит нам о том, что покупатели Ситилинка предпочитают сборки эконом-класса или вообще сборки для офиса ("печатные машинки").

Е2Е4

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Первое-четвертое места - за кулерами эконом категории.

Как и пятое-девятое места. Но как вы уже могли заметить у новосибирской сети цены поадекватнее, чем у Ситилинка. А вот категория покупателей почти такая же. Самому доводилось быть свидетелем заказов бюджетных организаций - и да, именно такие кулеры они и берут в свои компьютеры.

Онлайн-Трейд

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Первые восемь мест удерживают кулеры эконом-класса, а вот на девятом месте закрепился...Темная Скала 4 Про, который при всем желании дешевкой не назовешь. Кто-то еще покупает воздух для старших процессоров Интел/АМД ? Покажите нам этих психов, ведь каждый Вася из 5"Б" скажет вам, что уже для охлаждения 10400 нужна водянка!

Регард

Первое-четвертое места Регарда уже вызывают интерес - эконом-класс вперемешку с Hi-End и Middle-End.

Пятое и шестое места - соседство SE-224-XTS и Черного Камушка. Не каждый день такое увидишь.

Седьмое-девятое места удерживают кулеры эконом-класса.

ДНС

Топ 1-4 по версии ДНС. Какая разительная разница с Ситилинком и Онлайн-Трейдом, не так ли ?

Топ 6-8.

Топ девять-двенадцать.

И обратите внимание, что ни в одной сети нет ни одной модели Noctua и Thermalright, которые так нежно любимы посетителями нашей Конференции.

Конференция Overclokers.ru

Лучший шеститрубочный однобашенный кулер при средней цене в ритейле 2000-2300 (Онлайн-Трейд) был просто bestbuy, да и при цене до 3000р он остается таким. И это не только по версии нашей Конференции, но и по версии белорусских коллег.

Два лучших двубашенных кулера в категории 4500-5500р. Найдете лучшие предложения - напишите нам на Конференции в соответствующем разделе.

И что же можно сказать анализируя этот "хит-парад"? Большинство людей делает сборки эконом класса для игры в 1080р, даже в текущем 2023г. Тех, кто готов упарываться за каждый мегагерц осталось немного, да и закупаются они совсем в других местах. И как бы не заливали некоторые "соловьи" в комментариях, но AIO не пользуется широким спросом в ритейле - здесь воздух все еще в топе.

Время больших корпусов и больших кулеров неумолимо подходит к концу. Зато настало время гигантских видеокарт, размером с приличный шлакоблок/газоблок.