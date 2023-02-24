Топ-10 систем охлаждения по версии ритейлеров и пользователей Оверклокерс.ру
Введение
реклама
Сегодня у нас пойдет разговор о самых продаваемых кулерах в нашем ритейле. Мы не только сравним выбор покупателей среди представленных сетей, но также сравним его с выбором участников нашей Конференции.
Ситилинк
Первое место занимает... Гаммакс 400, на втором месте - SE-214-XT и на третьем снова модель от Дипкул - "танцующий волчок" - Gamma Hunter.
реклама
Четвертое, пятое и шестое места - за "корзинками" от Дипкул и Аэрокул.
Седьмое - девятое места также за "корзинками" от ID-Cooling/Deepcool. А это говорит нам о том, что покупатели Ситилинка предпочитают сборки эконом-класса или вообще сборки для офиса ("печатные машинки").
Е2Е4
реклама
Первое-четвертое места - за кулерами эконом категории.
Как и пятое-девятое места. Но как вы уже могли заметить у новосибирской сети цены поадекватнее, чем у Ситилинка. А вот категория покупателей почти такая же. Самому доводилось быть свидетелем заказов бюджетных организаций - и да, именно такие кулеры они и берут в свои компьютеры.
Онлайн-Трейд
реклама
Первые восемь мест удерживают кулеры эконом-класса, а вот на девятом месте закрепился...Темная Скала 4 Про, который при всем желании дешевкой не назовешь. Кто-то еще покупает воздух для старших процессоров Интел/АМД ? Покажите нам этих психов, ведь каждый Вася из 5"Б" скажет вам, что уже для охлаждения 10400 нужна водянка!
Регард
Первое-четвертое места Регарда уже вызывают интерес - эконом-класс вперемешку с Hi-End и Middle-End.
Пятое и шестое места - соседство SE-224-XTS и Черного Камушка. Не каждый день такое увидишь.
Седьмое-девятое места удерживают кулеры эконом-класса.
ДНС
Топ 1-4 по версии ДНС. Какая разительная разница с Ситилинком и Онлайн-Трейдом, не так ли ?
Топ 6-8.
Топ девять-двенадцать.
И обратите внимание, что ни в одной сети нет ни одной модели Noctua и Thermalright, которые так нежно любимы посетителями нашей Конференции.
Конференция Overclokers.ru
Лучший шеститрубочный однобашенный кулер при средней цене в ритейле 2000-2300 (Онлайн-Трейд) был просто bestbuy, да и при цене до 3000р он остается таким. И это не только по версии нашей Конференции, но и по версии белорусских коллег.
Два лучших двубашенных кулера в категории 4500-5500р. Найдете лучшие предложения - напишите нам на Конференции в соответствующем разделе.
И что же можно сказать анализируя этот "хит-парад"? Большинство людей делает сборки эконом класса для игры в 1080р, даже в текущем 2023г. Тех, кто готов упарываться за каждый мегагерц осталось немного, да и закупаются они совсем в других местах. И как бы не заливали некоторые "соловьи" в комментариях, но AIO не пользуется широким спросом в ритейле - здесь воздух все еще в топе.
Время больших корпусов и больших кулеров неумолимо подходит к концу. Зато настало время гигантских видеокарт, размером с приличный шлакоблок/газоблок.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила