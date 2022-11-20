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ID-Cooling SE-224-XTS - удачное обновление бестселлера или очередной провал

Сегодня у нас на тестировании очередная новинка из бюджетного сегмента от ID-Cooling. Присаживайтесь - будет интересно.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Сводные характеристики
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

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  Сегодня у нас на тестировании обновление наверное самой популярной и продаваемой модели китайского однобашенного кулера - SE-224-XTS. Также мы проведем сравнение новинки и оригинала, а в качестве соперника для обеих моделей выступит "Мясник" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB. 

Упаковка и комплектация

  

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  Внешнее оформление упаковки стандартное для ID-Cooling. Единственное изменение - добавили букву S к названию модели кулера.

 

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  Кулер поддерживает все современные сокеты.

  Также перечислены особенности кулера - 120мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике с резиновыми вставками-изоляторами, универсальное крепление.

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  В характеристиках на себя обращает внимание то, что кулер в целом стал меньше, снизились обороты у комплектного вентилятора. Также с коробки исчезли данные о ТДП кулера.

  При вскрытии коробки нас встречает Руководство по установке и прокладка из вспененного полиэтилена.

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 Под ними мы видим стандартный набор - вентилятор, коробку с аксессуарами и радиатор. ID-Cooling стал упаковывать радиатор в пакетик ? На чем же они сэкономили ?

   Радиатор покрыт стильным пакетиком, дающим +100 к Стилю и +20 к Защите от Авося.

  Содержимое коробки аксессуаров :

- Бэкплэйт для Интел 1200/1700

- набор стоек-изоляторов(4шт) серого цвета для сокет 1700 (пакет запаян)

- набор стоек-изоляторов с выемкой, серого цвета (4шт) для сокет 1200

- набор фиксирующих гаек (4шт) для Интел 1200/1700

- набор стоек-изоляторов (4шт) красного цвета и винтов(4шт) для АМ4/АМ5

- набор кронштейнов для Интел 1200/1700 (2шт)

- набор кронштейнов для АМ4/АМ5 (2шт)

- два набора скоб для вентиляторов 

- тюбик с термопастой Frost X25

Радиатор


  Слева на фотографии - SE-224-XTS, справа - SE-224-XT. Обратите внимание на разницу в высоте радиаторов и межреберном расстоянии. Межреберное расстояние у новинки - 1.6мм, при этом число ребер увеличилось с 46 (у 224-XT) до 53. Но подобные новшества предъявляют повышенные требования к вентилятору.

  Немного изменился профиль теплотрубок выходящих из основания.

  Этот легкий наклон теплотрубок - для улучшения совместимости с первым слотом ОЗУ, особенно если у нее массивные и высокие радиаторы.

  На данном снимке видно, как изменился профиль ребер радиатора. 

  Вес радиатора вырос на 9% до 545г.

Вентилятор

   Слева на фотографии - вентилятор от SE-224-XT, справа от SE-224-XTS. Давайте найдем в них 10 отличий. :) Оба вентилятора 9-ти лопастные, но у новинки максимальные обороты ограничены 1600/мин, понижен максимальный ток, а также добавлены оптимизации для выпрямления воздушного потока. Но насколько это скажется на результатах - покажет тестирование.

Слева - скоба от 224-ХТ, справа - от 224-XTS. Хотя, обе они одинаково неудобны при установке вентилятора - приходится прикладывать усилие.

Установка и совместимость

   Установка кулера не претерпела никаких изменений, в сравнении с 224-ХТ.

  Если кулер поставить неправильно (как на фото), то вентилятор будет вплотную примыкать к первому слоту ОЗУ. А если повернуть, то конфликта не будет.

   Отпечаток у новичка - почти идеальный. Основание плоское, но обработано грубо.

 Сводные характеристики

Наименование
 ID-Cooling SE-224-XTS ID-Cooling SE-224-XT Thermalright Birst Assasin 120
Габариты радиатора ДхШхВ, мм 48х121х151 48х125х155 52х124х154
Масса радиатора, г 545 500 510
Типоразмер вентилятора 120х120х25 120х120х25 120х120х25
Материал радиатора Алюминий Алюминий Алюминий
Число ребер 53 46
 48
Толщина ребер 0.4 0.45 0.4
Межреберное расстояние 1.6мм 2.0мм 2.0мм
Число и размер теплотрубок 4х6мм 4х6мм 6х6мм
Материал тепло трубок
 Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Материал основания Алюминий+Медь Алюминий+Медь Никелированная медь
Цена на момент релиза 25$ 30$ 40$
Актуальность Новинка В продаже В продаже


SE-224-XTS vs Burst Assassin 120 ARGB

SE-224-XTS vs SE-224-XT

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)

Процессор :Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb M.2

Видеокарта : Sapphire RX580 Nitro+, 8Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Корпус : Открытый стенд

Система охлаждения : ID-Cooling SE-224-XT, ID-Cooling SE-224-XTS, Thermalright Burst Assassin 120 ARGB.

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.5.6

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 142Вт) - тестирование делалось:  на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Средние (на 900 об/мин)

Horizon Zero Dawn (GOG) - бенчмарк, 1080р/1440р Высокие (на 900об/мин)

Почему я не стал тестировать в Прайм95 ? Это вы увидите из результатов теста в R20. И да, я специально сделал тест в Авто, без фикса/ курвы.

  Забегая вперед сразу скажу, что фпс в Киберпанке, как "грелка" играет десятую роль, куда большее значение имеет такая процессорная настройка, как "Плотность толпы" - ее изменение со Средней на Высокая одним махом снизило фпс на РХ588 вдвое, а также увеличило температуру процессора, при тестировании с 224-ми сразу на 5-6°C. В статье тестирование на "Средней" плотности.

Результаты тестирования

  Нет, это не ошибка тестирования, новичок действительно уступил и 224-ХТ Basic и горбатому ВА120. Но нужно отметить, что кулер стал значительно тише и больше не ревет, как эскадрилья Ту-95 на учениях.

SE-224-XT, 1800об/мин

SE-224-XTS, 1600об/мин

Burst Assassin 120 ARGB, 1600 об/мин

 Плюс ко всему, именно с новинкой 5800Х набрал меньше всего баллов - на 7%, чем с остальными участниками. И показатели частот тоже не особо радуют - лишь 6 ядер из 8 работают на частоте 4.4ГГц. И со снижением оборотов показатели новичка ухудшаются еще больше - слишком плотный пакет ребер для такой нагрузки и такого вентилятора.

  А вот в играх нас ждал куда более интересный результат. Только с одним "но" - владельцы кулера Термалрайт могут улучшить его результат, если сошлифуют горб на основании. А вот владельцам продукции ID-Cooling уже ничего не светит.

SE-224-XTS, 900об/мин

SE-224-XTS, 900об/мин

SE-224-XT, 900об/мин

SE-224-XT, 900об/мин

Burst Assassin 120 ARGB, 900 об/мин

Burst Assassin 120 ARGB, 900об/мин

  Результаты перед вами и к сожалению они весьма неутешительны для новичка.

Итоги

   Можно подвести одной фразой - "Факир был пьян и фокус не удался".

С одной стороны производитель прислушался к покупателям и выпустил модель с более тихим вентилятором, но зачем было уплотнять его радиатор ? Особенно учитывая, что на низких оборотах это будет играть против него ?

 Плюсов у модели только два - тихий вентилятор и более компактные размеры.

Минусов к сожалению куда больше.

Модель сильно потеряла в производительности - 5-6°C отставания от оригинальной модели в требовательных приложениях - это провал.

Из-за снизившейся производительности кулер не может удерживать частоты на всех ядрах/потоках у 8-ядерников, теперь - максимум у 6 (что вы могли заметить по результатам тестов). Отдельная модель для 3600/5600/7600/10400/12400 ? Зачем ?! Какой в ней смысл ?!

 Но с другой стороны нужно признать, что в этот раз ID-Cooling  выпустил "топовую" модель для охлаждения Целеронов-Пентиумов-Атлонов. Если конечно он сможет тягаться по цене с "корзинками".

  Пишите в комментариях, ЧТО вы думаете по поводу новинки. А пока мы будем ждать выхода топового кулера для Atom-ов под лэйблом ID-Cooling.



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Теги

i5-12400 id-cooling se-224-xt id-cooling se-224-xts ryzen 7-5800x thermalright burst assassin 120
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